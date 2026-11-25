Atomic Heart: The Cube presenta su tráiler.

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Mundfish publicó un teaser de 36 segundos para presentar el nuevo nombre de Atomic Heart: The CUBE, su spin-off multijugador ambientado en el escenario postapocalíptico de la saga. El proyecto está en desarrollo para PC y consolas, pero todavía no tiene una fecha de lanzamiento ni una lista confirmada de sistemas compatibles.

Un cubo que amenaza la realidad

El juego había sido anunciado como The Cube durante el Summer Game Fest 2025, junto con la secuela del título original. El cambio de nombre incorpora directamente la marca Atomic Heart y deja más clara su relación con la obra de 2023, tanto por su ambientación como por algunos de los personajes y diseños que regresarán.

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El nuevo video es un adelanto cinemático y no representa necesariamente el aspecto final del juego. Durante sus 36 segundos aparecen la estructura cúbica que da nombre al proyecto, grandes robots y varias criaturas. Mundfish acompaña las imágenes con una advertencia: “Evaluación de las observaciones: era imposible predecir la magnitud de la amenaza que supone el gigantesco Cubo giratorio”.

La historia gira alrededor de una enorme estructura flotante y rotatoria que se convirtió en el epicentro de fenómenos cada vez más peligrosos. En su núcleo se encuentra una ecuación capaz de alterar las leyes de la realidad. Los jugadores tendrán que investigar sus secretos y descifrarla para evitar la extinción de la humanidad.

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El Cubo tendrá efectos directos sobre el entorno y será el origen de los horrores que los participantes deberán combatir. El adelanto también recupera elementos reconocibles de Atomic Heart, entre ellos sus autómatas femeninas, aunque Mundfish todavía no explicó qué relación tendrán con los acontecimientos del juego base.

Cómo funcionará el multijugador

Atomic Heart: The CUBE está definido como un shooter MMO con elementos de RPG. MMO es la sigla de multijugador masivo en línea: implica un espacio compartido por numerosos usuarios, con actividades y amenazas que pueden desarrollarse mientras la partida permanece activa. La acción conservará la perspectiva en primera persona propia de un FPS.

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Su estructura combinará exploración de mundo abierto, enfrentamientos contra criaturas y robots, interacción con personajes no controlados por jugadores y combates contra jefes. Mundfish también anticipó diferentes biomas, aunque aún no mostró sus dimensiones, variedad ni la forma en que estarán conectados.

La narración avanzará mediante objetivos dinámicos que aparecerán durante las partidas. Este sistema busca integrar la historia con las actividades multijugador, en lugar de limitarla a una campaña tradicional separada. El estudio promete un mundo vivo con personajes, misiones y enemigos diversos, pero todavía no detalló cuántas personas podrán participar al mismo tiempo ni si será posible jugar en solitario.

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El Cubo será el centro de estas actividades. Los jugadores deberán entrar en la estructura, sobrevivir a los fenómenos que provoca y buscar la ecuación oculta en su núcleo. La descripción oficial establece dos resultados posibles para la misión: resolverla permitirá salvar a la humanidad, mientras que el fracaso provocará su desaparición.

Atomic Heart: The CUBE

Plataformas, antecedentes y fecha pendiente

Mundfish anunció el proyecto junto con Atomic Heart 2, pero ambos juegos son producciones independientes. Mientras la secuela continuará la línea principal, Atomic Heart: The CUBE trasladará sus ideas visuales y narrativas a un formato persistente centrado en la cooperación y las actividades en línea.

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El primer Atomic Heart fue lanzado en 2023 como un shooter en primera persona con elementos de rol, poderes especiales, armas improvisadas y una estética retrofuturista. El nuevo proyecto reutilizará parte de esa identidad, aunque cambiará la estructura para admitir objetivos compartidos, zonas abiertas y encuentros propios de un MMO.

Por ahora, Mundfish confirmó versiones para PC y consolas sin identificar modelos concretos. Esto significa que las ediciones para PlayStation 5 y Xbox Series todavía no fueron anunciadas oficialmente, pese a que sean las plataformas actuales más probables.

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La ficha de Atomic Heart: The CUBE ya puede añadirse a la lista de deseados de Steam. El estudio aún no comunicó una ventana de estreno y tampoco publicó una demostración completa de jugabilidad.