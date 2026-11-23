Fideo habla sobre la conquista de Boca en la Copa Sudamericana, con su amigo como protagonista

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Ángel Di María le mandó un mensaje a Leandro Paredes cuando todavía se escuchaban los ecos de la final en Barranquilla y Boca Juniors todavía festejaba su título en la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro. El Fideo, que este domingo ganó su compromiso por el Torneo Clausura con Rosario Central, no dejó pasar el tiempo sin comunicarse con su amigo de toda la vida, con el que ganó dos Copas América y un Mundial con la selección argentina. Y después, cuando los periodistas lo encontraron en la zona mixta del Gigante de Arroyito, habló sobre ese intercambio y también sobre el desmayo que por unos minutos le puso un manto de incertidumbre a la celebración xeneize.

“Le mandé un mensaje. Estaba muy contento por él. Cuando uno tiene amigos de toda la vida que logran cosas, que logran sueños, es algo muy lindo, uno se pone muy feliz. Después no sé qué le pasó, se desmayó ahí. Nos reímos un poco, pero lo importante es que estaba bien, que pudo disfrutar con sus compañeros y eso es lo más lindo”, declaró el extremo zurdo al ser consultado por la prensa.

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El desvanecimiento de Paredes ocurrió minutos después del pitazo final, cuando el mediocampista se acercó al móvil de DSports para dar una entrevista. El periodista Marcelo Benedetto le preguntó cómo vivía la conquista junto a su familia. “Feliz, feliz... Hay pocas palabras para describir lo que estoy viviendo. Así que agradecido, agradecido a todos”, alcanzó a responder el capitán xeneize antes de colapsar frente a las cámaras. La escena se hizo viral de inmediato y generó preocupación en toda la hinchada de Boca, aunque los reportes posteriores confirmaron que el jugador estaba consciente y se había retirado por sus propios medios.

Di María no esquivó el tema y lo abordó con la naturalidad que solo permite la amistad de décadas: “Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo”, dijo entre risas, en referencia a la tensión acumulada durante la final. Y agregó una explicación que el propio Paredes había dado: que tanta vuelta olímpica, con el calor y la humedad de Barranquilla, terminaron pasándole factura. “Él lo dijo: después de dar tantas vueltas se terminó mareando”, reprodujo Fideo, antes de cerrar con la frase que ya citó completa y de forma textual.

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Lo que el extremo de Central describió con humor tiene, en el fondo, una explicación médica concreta. La temperatura en Barranquilla rozaba los 30 °C con una humedad cercana al 80% cuando Paredes se desplomó. Además, el mediocampista había comenzado a sentirse mal antes del final del partido: fue reemplazado a los 58 minutos por Tomás Belmonte y, según señaló el técnico Rodolfo Arruabarrena en conferencia de prensa, el malestar había arrancado incluso en el primer tiempo. “Terminando el primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado. En el entretiempo mejoró un poco, pero diez minutos y ya veías que le costaba trasladarse a los costados”, describió el Vasco.

El mediocampista estaba dando una nota con DSports tras ganar la Copa Sudamericana

Horas después del episodio, Paredes fue llevado en ambulancia a una clínica privada en la ciudad colombiana, donde le realizaron estudios complementarios de forma preventiva. Sus valores de sangre resultaron normales y el diagnóstico apuntó a un cuadro de deshidratación agravado por el agotamiento físico acumulado. Desde la clínica, el propio jugador se encargó de tranquilizar a sus seguidores a través de sus redes sociales. “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se lo ve con buen semblante. En una segunda publicación, bromeó con la misma clave que Di María: “Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”, escribió mientras besaba el trofeo. El capitán abordó el avión de regreso con el plantel sin problemas y hasta se convirtió en el custodio formal del trofeo.

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El contexto de desgaste físico de Paredes durante la temporada es, en ese sentido, más que elocuente. Cuatro días después de la final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio, fue titular en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins, de Chile. Desde entonces, acumuló 21 partidos, soportó una molestia muscular en el muslo a mediados de agosto y un desgarro de grado dos en octubre, lesión de la que aceleró su recuperación para llegar a la semifinal ante Vasco da Gama en el Maracaná y a la propia final en Barranquilla. En ese último tramo previo a la consagración, sumó 420 minutos repartidos en seis encuentros. Pero quién le quita lo bailado...

Di María y Paredes ganaron todo con la selección argentina y fueron compañeros en el PSG. Cuando se retiren, acordaron conformar una dupla técnica