Los abejorros del género Bombus cuentan con menos de un millón de neuronas en su sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos neurocientíficos del Reino Unido y Suecia cuestionan la creencia de que el tamaño del cerebro determina la capacidad intelectual de un animal, a partir de una revisión de estudios sobre el comportamiento y la neurología de los abejorros.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Science y divulgado en Phys.org, los investigadores Lars Chittka, de la Universidad Queen Mary de Londres, y Stanley Heinze, de la Universidad de Lund, analizaron hallazgos previos sobre estos insectos, cuyos cerebros contienen menos de un millón de neuronas.

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La premisa de partida es simple: se tiende a asumir que los humanos son más inteligentes porque tienen cerebros más grandes que la mayoría de los animales. Sin embargo, los datos recogidos por los autores sugieren que esa lógica tiene límites. Los abejorros del género Bombus, con sus cerebros diminutos en términos neurológicos, mostraron en investigaciones anteriores comportamientos que los científicos no esperaban encontrar en insectos.

Los abejorros resuelven acertijos y aprenden de otros

Diversos experimentos registraron que los abejorros resuelven problemas mecánicos y aprenden tareas mediante la observación de otros individuos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los comportamientos documentados figura la capacidad de mover una pelota y trepar sobre ella para alcanzar una fuente de néctar ubicada en el techo de un recinto cuya altura impide el vuelo. También se registró que estos insectos aprenden a resolver acertijos complejos observando a otras abejas que ya los dominan.

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Estos hallazgos, obtenidos en experimentos previos, llamaron la atención de la comunidad científica. Sin embargo, por sí solos no alcanzaban para explicar cómo un cerebro tan pequeño puede generar conductas tan elaboradas.

Fue a partir del análisis del cableado cerebral, es decir, los mapas que muestran cómo se conectan las células nerviosas entre sí, donde los investigadores encontraron algunas respuestas. Para ello, también examinaron datos sobre el cerebro de las moscas de la fruta (Drosophila melanogaster), cuya conectividad neuronal fue cartografiada con mayor detalle que la de las abejas.

Dos regiones del cerebro explican capacidades inesperadas

La investigación recurrió a mapas de conectividad neuronal de la mosca de la fruta para entender el cableado cerebral de los insectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chittka y Heinze concentraron su análisis en dos zonas del cerebro de los insectos: la primera es el cuerpo fungiforme, una región vinculada al aprendizaje y la memoria que permite a los insectos asociar lo que perciben, ya sea por la vista, el olfato o el oído, con experiencias positivas o negativas.

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Aunque las moscas de la fruta también tienen esta estructura, los abejorros cuentan con aproximadamente 50 veces más células nerviosas involucradas en la formación de recuerdos. Según los autores, eso les da una mayor capacidad para almacenar diferentes memorias sin que unas interfieran con otras.

La segunda región estudiada es el complejo central, que interviene en la orientación espacial y la toma de decisiones. Los abejorros tienen circuitos neuronales adicionales en esta zona que, según los investigadores, podrían permitirles almacenar información sobre distintas rutas posibles hacia fuentes de alimento, evaluar alternativas y planificar sus acciones.

La evolución de la inteligencia podría ser más simple de lo pensado

Los autores sostienen que la capacidad cognitiva depende de la organización de las conexiones neuronales y no del volumen del encéfalo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis tiene implicaciones más amplias sobre cómo se desarrolló la inteligencia en el reino animal. Según los autores, las capacidades cognitivas de los abejorros no habrían requerido saltos evolutivos radicales. “Las extraordinarias capacidades cognitivas de las abejas podrían no haber requerido que desarrollaran algoritmos neuronales completamente nuevos”, señalaron en su artículo.

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Esto sugiere que la complejidad del comportamiento inteligente no depende necesariamente de la cantidad de neuronas, sino de cómo están organizadas y conectadas entre sí. Un cerebro pequeño, bien estructurado, puede lograr resultados que hasta ahora se asociaban solo a cerebros de mayor tamaño.

El trabajo no incluyó experimentos nuevos: se trató de una revisión sistemática de investigaciones ya existentes sobre el comportamiento de estos animales y los mapas de conectividad cerebral de las moscas de la fruta. En cuanto a las abejas, los autores aclararon que, hasta el momento, solo se cartografiaron en detalle algunas regiones de su cerebro, lo que limita las conclusiones que pueden extraerse sobre esta especie.

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El trabajo de ambos investigadores aporta al debate sobre los factores que determinan la inteligencia y cuestiona que un cerebro mayor implique más capacidad cognitiva. Además, ofrece datos sobre mecanismos neuronales que explicarían comportamientos sofisticados en organismos con cerebros pequeños.