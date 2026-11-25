Últimas actualizaciones
Posibles formaciones:
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonardo Costa; y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
A qué hora jugarán Boca-Independiente Rivadavia:
El duelo se pondrá en marcha a las 21 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium. Luis Lobo Medina será el árbitro.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los octavos de final del Torneo Clausura que protagonizarán Boca Juniors e Independiente Rivadavia.