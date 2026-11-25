Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los octavos de final del Torneo Clausura que protagonizarán Boca Juniors e Independiente Rivadavia .

El duelo se pondrá en marcha a las 21 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium . Luis Lobo Medina será el árbitro.

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