Así comenzó la historia de amor entre Johnny Depp y Kate Moss, según un nuevo libro (Shutterstock)

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Un nuevo libro sobre la vida de Johnny Depp ofrece detalles sobre su relación sentimental con la supermodelo Kate Moss, con quien mantuvo un romance entre 1994 y 1998.

La publicación, titulada The Many Faces of Johnny Depp, fue escrita por Mark Seal y recupera testimonios de personas cercanas a la pareja, así como episodios que marcaron aquellos cuatro años juntos.

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Uno de los relatos incluidos corresponde a George Wayne, periodista y colaborador de Vanity Fair, quien aseguró haber sido responsable de presentar a Depp y Moss en febrero de 1994, durante una noche en el Café Tabac de Nueva York.

Wayne recordó que el establecimiento era uno de los puntos de encuentro de las modelos y otras figuras del entretenimiento.

Según explicó, era “el primer lugar de reunión de las supermodelos, para todas las chicas” que buscaban disfrutar de la vida nocturna. También señaló que por el sitio pasaban personalidades como Madonna, Bono, David Geffen, Calvin Klein y Naomi Campbell.

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De acuerdo con su testimonio, Campbell llegó al establecimiento acompañada de Moss. El periodista recordó que la modelo llamaba “Wagon” a su amiga, debido a sus cambios de hábitos relacionados con el consumo de alcohol.

Naomi Campbell estaba presente el día que Kate Moss conoció a Johnny Depp (Shutterstock)

Durante aquella noche, Wayne identificó a Johnny Depp, quien se encontraba sentado con algunos amigos al otro lado del local. Entonces decidió acercarse a Moss para informarle de su presencia.

“¡Dios mío, adivina quién está aquí!”, recordó que le dijo a la modelo. Después de que ella preguntara de quién se trataba, el periodista aseguró que respondió: “Johnny Depp”. Posteriormente, tomó su mano y la llevó hasta donde estaba el actor.

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“Johnny, te presento a Kate... Kate, te presento a Johnny”, fueron las palabras con las que, según Wayne, realizó la presentación.

El periodista resumió el encuentro señalando: “La noche que los presenté, se fueron juntos y no se separaron durante los siguientes años, mientras destrozaban habitaciones de hoteles por todo el mundo”.

La fiesta sorpresa por los 21 años de Kate Moss

El libro también recupera la celebración que Johnny Depp organizó para el cumpleaños número 21 de Kate Moss. Según la publicación, el actor preparó una fiesta sorpresa en el club Viper Room, propiedad de Depp en Los Ángeles.

La supermodelo pasó prácticamente todo el día sin recibir felicitaciones de sus familiares y amigos, quienes habían acordado guardar silencio para sorprenderla personalmente.

Johnny Depp organizó la fiesta de cumpleaños 21 de Kate Moss. (Shutterstock)

El actor le dijo que saldrían a cenar, pero antes realizó una parada en el establecimiento, que estaba decorado con rosas y globos y reunía a personas cercanas a la modelo.

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El músico Jason Donovan aseguró que entre los invitados se encontraban Michael Hutchence, vocalista de INXS, y la supermodelo Christy Turlington, además de familiares de Moss.

La propia modelo recordó posteriormente la experiencia: “Estaban mi madre, mi padre y todos habían viajado desde Londres y Nueva York, y John [Galliano] había venido desde París. Fue increíble. Estaba tan emocionada que comencé a temblar”.

La cantante Gloria Gaynor participó en la celebración e interpretó “I Will Survive”. Moss recordó que la actuación la sobrepasó emocionalmente y que tuvo que retirarse durante unos minutos para tranquilizarse.

El encuentro con Hunter S. Thompson

Otro episodio incluido en el libro aborda cómo Kate Moss ayudó a Johnny Depp a conocer al escritor Hunter S. Thompson, uno de sus referentes personales.

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Durante unas vacaciones de la pareja en Aspen, Colorado, la modelo contactó a Alan Finkelstein, propietario de un club nocturno de Los Ángeles y amigo del periodista.

Kate Moss ayudó a Johnny Depp a conocer a Hunter S. Thompson. (REUTERS)

Según recordó Finkelstein, Moss le preguntó: “¿Conoces a Hunter Thompson?”. Después de que él confirmara su amistad con el escritor, ella explicó: “Bueno, a Johnny le encantaría conocerlo... Los dos son de Kentucky”.

Finkelstein organizó entonces un encuentro en Woody Creek Tavern, cerca de la residencia de Thompson. Aquella reunión dio paso a una amistad entre el escritor y Depp.

La relación influyó posteriormente en la carrera cinematográfica del actor, quien interpretó una versión de Thompson en Fear and Loathing in Las Vegas (1998) y volvió a darle vida en The Rum Diary (2010).

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Johnny Depp y Kate Moss terminaron su relación antes del estreno de la primera película, aunque asistieron juntos a su presentación en el Festival de Cannes de 1998.

Johnny Depp y Kate Moss asistieron juntos al festival de Cannes de 1998 pese haber terminado su relación. (Shutterstock)

En aquella época, el actor declaró a Hello: “Kate quería estar conmigo para ver mi nueva película, pero ya no estamos juntos. No hay nadie especial en este momento”.

The Many Faces of Johnny Depp, de Mark Seal, ya se encuentra disponible y reúne estos y otros episodios de la trayectoria personal y profesional del actor.