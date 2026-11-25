Dinghai: The Ocean Pillar presenta su tráiler.

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Justdan International anunció que Dinghai: The Ocean Pillar, su RPG de acción roguelike para un jugador, se lanzará el 3 de diciembre en PC a través de Steam. La tienda ya ofrece una demo gratuita, y tanto el progreso como los datos guardados durante esta prueba podrán transferirse a la versión completa.

Una historia inspirada en antiguos mitos chinos

La aventura toma como base el Classic of Mountains and Seas, un antiguo texto chino que reúne relatos sobre regiones, criaturas, dioses y fenómenos mitológicos. También incorpora la leyenda de Yu el Grande, una figura asociada con el control de grandes inundaciones.

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El protagonista es el Dragón Abisal, un general caído que sobrevive como un fragmento de su antiguo ser. Mediante una maldición prohibida, toma posesión de Yi, ahijado de Yu el Grande, y regresa a una tierra transformada por las inundaciones y los enfrentamientos entre seres divinos.

Ese conflicto sirve como marco para una estructura roguelike. En este tipo de juegos, cada intento lleva al jugador por una sucesión de combates y recompensas que puede cambiar entre partidas; una derrota obliga a comenzar otra expedición, aunque ciertos avances permanecen. Dinghai: The Ocean Pillar combina esa repetición con sistemas propios de un RPG de acción, como armas, habilidades, accesorios y mejoras de estadísticas.

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Los escenarios estarán poblados por dioses, monstruos y bestias espirituales tomadas de las tradiciones que inspiran el juego. La narrativa seguirá el regreso del Dragón Abisal y su vínculo forzado con Yi mientras ambos atraviesan una región marcada por el desastre y la guerra divina.

Armas duales y habilidades para cada intento

El combate gira alrededor de un sistema de armas duales. El jugador puede equipar dos tipos de armamento y alternar entre ellos durante una pelea, una mecánica pensada para enlazar ataques y responder a enemigos con comportamientos diferentes. Las armas y técnicas obtenidas dentro de cada fase permiten cambiar la configuración del personaje durante el intento.

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Derrotar bestias espirituales entrega habilidades divinas. Sus efectos incluyen curación, mayor movilidad y ataques capaces de romper las defensas enemigas. Elegir cuáles combinar será una parte central de cada recorrido, ya que esas capacidades pueden cubrir debilidades del equipo o abrir nuevas formas de atacar.

La demo ampliada antes de Steam Next Fest incorporó la región de Heyang y un enfrentamiento contra Xingtian. La actualización también añadió las Aquasunder Dual Blades, unas espadas dobles que permiten congelar enemigos. Estos contenidos ofrecen una muestra de cómo las armas, los efectos elementales y las habilidades pueden modificar el desarrollo de una partida.

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La variedad de equipo busca que cada intento admita configuraciones distintas. Un recorrido puede concentrarse en movilidad y recuperación, mientras otro puede priorizar daño directo o ruptura de defensas. El cambio entre armas permite ajustar esas configuraciones en pleno combate sin depender de una única herramienta.

Dinghai: The Ocean Pillar

Mejoras permanentes entre partidas

Al terminar un intento, el jugador regresa a Ruyi Jingu Bang, la base central desde la que puede preparar la siguiente expedición. Allí están disponibles varios sistemas de progreso permanente, destinados a reducir la pérdida total asociada con una derrota y ampliar las opciones para futuros recorridos.

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Los talentos desbloquean habilidades, aumentos de estadísticas y ventajas prácticas. Entre estas últimas se encuentra la posibilidad de expandir la selección de objetos disponibles en las tiendas, lo que puede facilitar el acceso a recursos específicos durante los siguientes intentos.

La forja permite fabricar accesorios con efectos especiales, modificar armas para mejorar sus valores de ataque y defensa, y subir el nivel tanto del armamento como de los complementos. Estas mejoras se mantienen separadas de los objetos encontrados temporalmente dentro de una fase y forman parte del crecimiento a largo plazo.

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Los monstruos también pueden entregar jade espiritual. Este recurso se coloca en la matriz astral para activar bonificaciones pasivas, es decir, mejoras que funcionan automáticamente sin exigir una acción durante el combate. La distribución de esas piezas ofrece otra vía para ajustar las estadísticas y preparar configuraciones antes de volver a salir.

Dinghai: The Ocean Pillar tendrá voces en chino y subtítulos en inglés, chino tradicional, chino simplificado, japonés y coreano. Su demo gratuita permanecerá como la vía disponible para probar el sistema de combate antes del lanzamiento del 3 de diciembre.

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