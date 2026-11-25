Sergio Ramírez mantiene la esperanza de regresar a Nicaragua, aunque considera lejana esa posibilidad bajo el actual régimen de Daniel Ortega.

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Cinco años después de salir de su país, Sergio Ramírez conserva un vínculo que, según afirma, ninguna decisión oficial puede romper. El escritor y exvicepresidente nicaragüense aseguró a EFE que mantiene la esperanza de regresar a Nicaragua, aunque considera lejana esa posibilidad bajo el actual régimen de Daniel Ortega.

El autor, nacionalizado español y ganador del Premio Cervantes en 2017, habló desde España sobre el exilio, la pérdida de su nacionalidad nicaragüense y las condiciones que, a su juicio, deberían cumplirse para poder volver sin temor a represalias.

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“No veo la posibilidad de un cambio tan cercano en Nicaragua”, sostuvo Ramírez, quien se definió como una persona optimista dentro de las circunstancias. Su expectativa de retorno, explicó, depende de una transformación política que permita recuperar garantías democráticas y libertades públicas.

El escritor afirmó que la crisis de Nicaragua permanece en un lugar marginal dentro de la agenda geopolítica frente a casos como el de Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso depende de un cambio político y de garantías para los exiliados

Ramírez planteó que el retorno de los opositores expulsados o forzados a salir del país requeriría cambios concretos. “Tendría que cambiar el Gobierno y restablecerse un mínimo de democracia en el país, de libertades públicas, de que los medios de comunicación funcionaran sin límites, y de que uno pudiera regresar sin temores de represión. Esas serían las condiciones”, afirmó en declaraciones a EFE.

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El escritor puso el foco en la situación de la prensa, la falta de libertades y el riesgo que enfrentan quienes cuestionan al régimen nicaragüense. Su diagnóstico parte de su propia experiencia: salió de Nicaragua en 2021, luego de que las autoridades iniciaran un proceso en su contra, en un contexto de detenciones y persecución contra dirigentes políticos, periodistas, empresarios, académicos y referentes opositores.

En febrero de 2023, un tribunal lo declaró “traidor a la patria”, le retiró la nacionalidad nicaragüense y dispuso la confiscación de sus bienes. Esa medida alcanzó también a decenas de críticos de Ortega. Ramírez había formado parte de la revolución sandinista y ocupó la vicepresidencia entre 1985 y 1990, durante el primer mandato de Ortega.

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“Una represión burocrática” sin efecto sobre su identidad

Para Ramírez, la cancelación de su ciudadanía constituye una “represión burocrática” que carece de valor personal. “¿Quién me puede quitar el ser nicaragüense? Eso es imposible”, señaló.

El novelista afirmó que su identidad permanece ligada a su país de origen, pese a que España se convirtió en su lugar de residencia y acogida. “Me siento nicaragüense y español”, dijo sobre el país que le concedió la nacionalidad tras obtener el Cervantes y donde, según explicó, ya pertenece “en mucho sentido” a su cultura.

También cuestionó el lugar que ocupa Nicaragua en la agenda internacional. A su entender, el país es “tan marginal en el panorama internacional porque no interesa como potencia geopolítica, como en el caso de Venezuela”. La comparación apunta a la menor atención externa que, según su visión, recibe la crisis política nicaragüense.

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Sergio Ramirez, escritor y ensayista nicaragüense, sonríe a la cámara con un traje oscuro y camisa celeste. (Cortesía)

El exilio y su ingreso a la Real Academia Española

El reciente ingreso de Sergio Ramírez en la Real Academia Española (RAE) sumó otro capítulo a una trayectoria atravesada por la literatura, la política y el exilio. El autor ocupará la silla que perteneció a Mario Vargas Llosa, una responsabilidad que definió como “añadida y pesada” por la dimensión literaria e intelectual del escritor peruano.

Ramírez recordó que, al comenzar a escribir en Nicaragua, no imaginaba que recibiría el Cervantes, entraría en la Academia o terminaría viviendo fuera de su país. “Tampoco nunca llegué a imaginarme exiliado en España”, afirmó. “Y realmente es a través de la puerta del exilio que yo he entrado en la Academia, y el Premio Cervantes me dio la nacionalidad española”.

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