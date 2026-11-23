Carlos Díez, la figura del Real Madrid que se disputan España y Argentina (EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

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La selección argentina sigue de cerca de cara al Sudamericano Sub 20 de enero a Carlos Díez, el mediocampista de 19 años nacido en Madrid y con madre argentina que se desempeña como capitán del Real Madrid C. El futbolista ya estaba en el radar de los elencos juveniles albicelestes, según confirmó el propio entrenador Diego Placente en medio del Mundial Sub 17.

España, por su parte, también reclama al jugador y no piensa cederlo sin pelear. David Cubillo, entrenador de la Selección Sub 17 española, se refirió a la situación tras la goleada por 15 a 0 ante Fiyi, en la segunda fecha del Mundial de la categoría. “Es un futbolista que tenemos muy visto en España porque podemos disfrutar de él. Es de una generación en la que por suerte para nosotros hay muchísimos jugadores con talento y siempre está en nuestra mira de poder incorporarse a las inferiores”, señaló el seleccionador en diálogo con Bolavip.

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Cubillo dejó en claro que la federación española no resignará la pelea por el jugador. “Para nosotros es un placer tenerlo en España, disfrutarlo tanto, ha conseguido muchos éxitos en su club, es capitán, es un jugador importante y ahí estamos con la ilusión de poder llamarlo en cualquier momento, ya veremos en el futuro lo que pasa”, completó.

Placente afirmó que quiere contar con el jugador (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

El entrenador reconoció, sin embargo, que la decisión final quedará en manos del propio futbolista. “Al final llegado el momento dado que probablemente surjan las dos llamadas, él tendrá que decidir por su futuro. Lo importante es que siga desarrollando su talento y que disfrutemos de él, ya sea con España o con Argentina”, completó.

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El nombre de Díez empezó a sonar con fuerza en abril, cuando anotó uno de los penales en la final de la UEFA Youth League que el Real Madrid ganó ante el Brujas, en una definición desde los doce pasos que terminó 4-2 tras el empate 1-1 en los 90 minutos. El mediocampista, que ya era titular y capitán del Juvenil A, ejecutó su remate con serenidad mientras el arquero rival se volcaba hacia el otro lado, aunque fue Diego Aguado quien convirtió el disparo final que selló el título. Ese logro fue el segundo de la historia del club en el certamen, después del conseguido en 2020 ante el Benfica.

Esa actuación consolidó su proyección: en la temporada había acumulado 21 goles, la mayoría en la División de Honor Juvenil de España, y empezó a ganar peso tanto en las inferiores del Real Madrid como en el radar de ambas selecciones nacionales.

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Placente, consultado por el medio español Marca sobre las similitudes entre el caso de Díez y el de Nico Paz, no esquivó el tema. “Sabemos la calidad que tiene. Queríamos que pudiera venir en esta Fecha FIFA para que también pudiera entrenar… Creo que a los que juegan en Europa o nacen en Europa el fútbol sudamericano les agrega conocimiento, les agrega otra cosa que no tienen… Cuando están afuera juegan más tranquilos, se desarrollan diferente y creo que jugar en Sudamérica te da otras herramientas para ser más completo”, explicó el entrenador de las selecciones juveniles argentinas.

“Nos hubiera gustado verlo ahí porque después, cuando vienen, empiezan a tener un poco de todo y se siguen potenciando… Exacto, Nico Paz o el mismo Marcipar, a quien por ahí a los 16 años le costó mucho el Sudamericano”, completó ante la negativa del Real Madrid a cederlo.

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Un dato puede complicar las aspiraciones argentinas: Díez ya jugó para España en una competencia oficial. En enero de este año disputó 45 minutos con la Sub 19 de la Roja en el triunfo por 1 a 0 ante Italia.