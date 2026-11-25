El procedimiento está dirigido a casos de cáncer de colon, estómago y ovario. (Minsa)

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Una cirugía de trece horas marcó un cambio en la atención oncológica de Panamá.

El equipo médico del Instituto Oncológico Nacional (ION) aplicó por primera vez en el sistema público de salud del país la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), un procedimiento que hasta ahora obligaba a los pacientes a viajar al extranjero.

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La intervención combinó una cirugía de citorreducción, destinada a retirar los tumores visibles en la cavidad abdominal, con la administración posterior de quimioterapia calentada a entre 42 y 43 grados centígrados, que circuló directamente dentro del abdomen de la paciente.

“Fueron trece horas de cirugía, lo que representa la incorporación de una nueva modalidad terapéutica en Panamá, que ofrece a los pacientes beneficios en términos de supervivencia y control de la enfermedad”, explicó el cirujano oncólogo del ION, Marcos Achurra.

La HIPEC consiste en un tratamiento multidisciplinario que une cirugía y farmacología. Primero, los cirujanos oncólogos retiran los tumores visibles del abdomen.

Un radiólogo, un oncólogo y un cirujano ortopédico examinan tomografías de pelvis y resonancias magnéticas en una pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego, aplican quimioterapia calentada que circula dentro de la cavidad peritoneal para eliminar células cancerosas microscópicas que la cirugía no logró extirpar.

Ese mecanismo reduce la carga tumoral y, en pacientes cuidadosamente seleccionados, ofrece posibilidades de remisión de la enfermedad o una prolongación significativa de la vida. El procedimiento está dirigido a casos de cáncer de colon, estómago y ovario que se extendieron al peritoneo, siempre que se cumplan criterios clínicos estrictos.

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Entre los tumores que con mayor frecuencia generan afectación peritoneal se encuentran el cáncer colorrectal, el cáncer gástrico, los tumores apendiculares y el cáncer de ovario. También se incluyen neoplasias primarias del peritoneo, entre ellas el mesotelioma peritoneal.

El proyecto de citorreducción en el ION arrancó en 2017, según indicó la cirujana oncóloga del instituto, Olivia El Ashtar. La iniciativa surgió ante la preocupación por los pacientes con enfermedades peritoneales que no podían recibir este tratamiento en Panamá y debían trasladarse al extranjero.

El Ashtar detalló que, como parte de la implementación de la tecnología, se capacitó a un equipo multidisciplinario integrado por enfermeras, anestesiólogos y oncólogos médicos para el manejo del equipo HIPEC.

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La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) ha subrayado la importancia de reducir los factores de riesgo y fomentar el diagnóstico precoz para mejorar la prevención y el abordaje del cáncer de páncreas.

La jefa del Servicio de Cirugía Oncológica del ION, Yamileth Pereira, destacó el trabajo de los cirujanos oncólogos Marcos Achurra y David Espinosa. Ambos recibieron capacitación durante seis meses en España para realizar este procedimiento por primera vez en el país y en la región centroamericana.

La implementación de la técnica representa un reto médico considerable. Las intervenciones pueden extenderse entre seis y ocho horas, aunque la primera cirugía realizada en el ION demandó trece horas de trabajo quirúrgico.

Con la incorporación de esta tecnología, Panamá amplía las alternativas terapéuticas disponibles para los pacientes con cáncer avanzado. El sistema público de salud fortalece así su capacidad de atención especializada y les permite a los pacientes recibir tratamientos de alta complejidad sin salir del país.

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El compromiso peritoneal no solo reduce la expectativa de vida de los pacientes oncológicos: también deteriora de forma significativa su calidad de vida. Entre los síntomas asociados figuran el dolor abdominal, la distensión, la ascitis y las obstrucciones intestinales recurrentes, cuadros que la cirugía de citorreducción combinada con HIPEC busca controlar.

En los países de ingresos medios, como Panamá, la carga del cáncer se agrava por los retrasos en el diagnóstico, el menor acceso al tamizaje y las limitaciones en la disponibilidad de terapias avanzadas. Esos factores elevan el valor de contar con un recurso terapéutico de alta complejidad dentro de la red pública.

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El Peritoneal Cancer Institute estima 7.000 nuevos casos anuales de este tumor solo en España.

Aunque las cifras específicas de cáncer peritoneal no suelen aparecer desagregadas en las estadísticas nacionales, los tumores digestivos y ginecológicos ocupan posiciones relevantes dentro de la mortalidad por cáncer en el país. Ese dato sugiere que el grupo de pacientes con enfermedad peritoneal susceptible de recibir HIPEC no es menor desde la perspectiva de la salud pública.

La posibilidad de ofrecer una intervención de esta complejidad dentro del sistema público constituye, para las autoridades del ION, un cambio estructural en las opciones terapéuticas disponibles para quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer avanzado en Panamá.