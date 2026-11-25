Stardust: Wish Of Witch presenta su tráiler.

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STARDUST: Wish of Witch llegará en formato digital a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 el 14 de diciembre, según anunciaron la editora Silver Lining Interactive y el desarrollador japonés Kniv Studio. La edición física se publicará durante el primer trimestre de 2027 e incluirá la banda sonora oficial, aunque todavía no se comunicó su precio.

Lanzamiento digital y edición física

Las versiones para consola llevarán el RPG de estrategia a las dos plataformas al mismo tiempo, sin un acuerdo de exclusividad anunciado. Las reservas de la edición física ya están disponibles mediante Silver Lining Direct, la tienda oficial de la editora.

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Hay una diferencia entre los materiales difundidos sobre la fecha. El anuncio más reciente establece el 14 de diciembre para la distribución digital, pero el tráiler de presentación y una publicación anterior en las noticias de Steam ubicaban el estreno de las versiones de consola dentro de 2027, sin indicar día ni mes. La información disponible tampoco especifica el año junto al 14 de diciembre ni explica el cambio entre ambos anuncios.

El juego debutó originalmente en PC a través de Steam el 28 de mayo de 2026. En esa tienda aparece distribuido por Silver Lining Interactive y Solo Game, con un precio de 24,50 dólares. Ese valor corresponde únicamente a la versión de computadora y no confirma cuánto costará en PlayStation 5 o Nintendo Switch 2.

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Tampoco se anunció si las adaptaciones incorporarán contenido, funciones o ajustes exclusivos respecto de la edición para PC. Hasta ahora, la principal diferencia confirmada es la alternativa física prevista para comienzos de 2027, acompañada por la música oficial del juego.

Una aventura sobre estrellas y deseos

STARDUST: Wish of Witch es un RPG táctico por turnos para un jugador, presentado con gráficos pixel art y secuencias animadas en 2D. Un RPG táctico, también conocido como SRPG, organiza los enfrentamientos alrededor del movimiento de unidades y la toma de decisiones por turnos sobre un campo de batalla.

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La historia sigue a Star, una joven guerrera de personalidad impulsiva, y a su amigo de la infancia Yu, un mago que la acompaña durante el viaje. Ambos emprenden una aventura vinculada con una estrella capaz de conceder deseos, mientras buscan respuestas sobre el origen de los astros y conocen compañeros con historias y habilidades diferentes.

Kniv Studio utiliza sprites completamente animados para personajes y enemigos. Los sprites son imágenes bidimensionales que representan a cada figura dentro del escenario. El estudio combina ese estilo visual con una dirección de cámara más cercana a las escenas cinematográficas y animaciones especiales para los ataques definitivos.

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El relato está centrado en el crecimiento de sus protagonistas y en los secretos ligados a las estrellas. Los integrantes reclutados forman parte del grupo durante los combates y permiten modificar su composición según las exigencias de cada mapa.

STARDUST: Wish of Witch

Cartas, contraataques y combos

El sistema de combate parte de las reglas tradicionales de la estrategia por turnos, pero suma cartas para ampliar las acciones y variables disponibles. Cada decisión puede afectar el resultado de una batalla, desde la ubicación de los personajes hasta la selección de habilidades y el momento elegido para atacar.

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Los contraataques y combos ocupan un lugar central. El jugador debe anticipar los movimientos rivales para responder, encadenar acciones y cambiar el desarrollo de un enfrentamiento. Las habilidades definitivas activan secuencias animadas en 2D que interrumpen temporalmente la vista táctica y muestran el ataque con una presentación más elaborada.

Silver Lining Interactive sostiene que el diseño está pensado tanto para seguidores habituales de los RPG estratégicos como para jugadores que se acercan por primera vez al género. La editora todavía no detalló posibles diferencias técnicas entre PlayStation 5 y Nintendo Switch 2, como resolución, rendimiento, controles o tiempos de carga.

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La versión de PlayStation 5 ya cuenta con una ficha en la PlayStation Store europea. Nintendo Switch 2, mientras tanto, recibirá su edición digital el mismo día y formará parte del calendario de juegos independientes de estrategia de la plataforma.