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Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el GP de Singapur de la F1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino logró una buena remontada en Malasia y ahora volverá a correr con su Alpine en el circuito de Marina Bay

Franco Colapinto en Malasia (Photo by Andy Hone/LAT Images)
Franco Colapinto en Malasia (Photo by Andy Hone/LAT Images)
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Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Singapur después de lograr una gran remontada en la carrera de Malasia que fue parte del GP de Baréin de la Fórmula 1. El piloto de Alpine partió desde el puesto 21 y alcanzó el 13° lugar en medio de las complicaciones que tuvo la prueba en el circuito de Sepang.

La competencia, la tercera en fin de semanas consecutivos para la Máxima, se llevará a cabo en el trazado de Marina Bay, otro callejero donde el oriundo de Pilar intentará probar toda su capacidad al volante del número 43. La prueba tendrá 62 vueltas y recorrerá más de 305 mil kilómetros en tres jornadas de actividad que tendrá sólo una práctica libre.

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El viernes se llevará a cabo la clasificación de la carrera Sprint, mientras que el sábado habrá doble acción: el shoot-out y las tres mangas que definirán lo que será la grilla de partida de la competencia principal en Singapur.

En cuanto a la lucha por las tablas de Pilotos y Constructores, Kimi Antonelli se encamina a ganar su primer título en la F1, salvo una catástrofe deportiva. Max Verstappen viene de ganar su primera carrera del año y será interesante ver el rendimiento de Red Bull en Marina Bay. En 2025, Lewis Hamilton a bordo de su Ferrari logró lo que es hasta ahora la vuelta más rápida en el circuito (1:33.808).

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Alpine llegará a Singapur en el sexto lugar con 68 unidades y lleva dos fechas sin sumar puntos. El último fin de semana en Malasia, los dos pilotos de Racing Bulls lograron quedar entre el top 10 (Liam Lawson fue 7° y Arvid Lindblad fue décimo) y el equipo satélite de la bebida energizante estiró la diferencia por el famoso quinto puesto a 22 unidades (90).

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 9 de octubre

Práctica libre: 05.30 (Argentina) / 16.30 (Singapur)

Clasificación Sprint: 09.30 (Argentina) / 20.30 (Singapur)

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint: 06.00 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 11 de octubre

Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

El circuito del GP de Singapur de F1 2026
El circuito del GP de Singapur de F1 2026

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 556 puntos
  2. Ferrari: 405 puntos
  3. McLaren: 316 puntos
  4. Red Bull Racing: 298 puntos
  5. Racing Bulls: 90 puntos
  6. Alpine: 68 puntos
  7. Haas: 27 puntos
  8. Audi: 17 puntos
  9. Williams: 12 puntos
  10. Aston Martin: 7 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 320
  2. George Russell - Mercedes: 236
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 214
  4. Charles Leclerc - Ferrari: 191
  5. Lando Norris - McLaren: 188
  6. Max Verstappen - Red Bull: 188
  7. Oscar Piastri - McLaren: 128
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 96
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 65
  10. Pierre Gasly - Alpine: 41
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 20
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 10
  15. Nico Hulkenberg - Audi: 7
  16. Esteban Ocon - Haas: 7
  17. Fernando Alonso - Aston Martin: 7
  18. Carlos Sainz - Williams: 7
  19. Alexander Albon - Williams: 5
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

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