Dos personajes del videojuego Grand Theft Auto VI apuntan con armas de fuego mientras cubren sus rostros con pañuelos en un local comercial.

Guardar

Una firma de análisis estimó que Grand Theft Auto VI vendió alrededor de 24,58 millones de copias durante su primer día, el 19 de noviembre, con ingresos cercanos a US$ 2360 millones. La proyección atribuye el 75 % de las unidades a PlayStation 5 y el resto a Xbox Series, pero Rockstar Games y Take-Two todavía no confirmaron los resultados del lanzamiento.

Cómo se calculó la estimación inicial

La nueva proyección parte de un cálculo anterior de Sensor Tower, que ubicaba las ventas anticipadas en unos 20 millones de copias al 16 de noviembre, tres días antes del estreno. Esa cifra incluía reservas digitales y compras vinculadas con la edición física.

PUBLICIDAD

Entre ambos cortes, la campaña promocional ganó presencia en medios generalistas y comenzaron a circular las primeras reseñas. Según los datos citados, el juego llegó a convertirse en el título mejor valorado de la historia de Metacritic después de superar las 100 críticas publicadas.

El seguimiento de ventas contempla copias estimadas, reservas e ingresos globales, junto con una comparación entre las versiones para las dos familias de consolas disponibles. La información difundida no incluye cifras internas de Rockstar Games ni detalles completos sobre la metodología utilizada para convertir la actividad comercial y publicitaria en unidades vendidas.

PUBLICIDAD

Por esa razón, los 24,58 millones deben leerse como una aproximación externa. Take-Two, editora de la franquicia, no comunicó cuántas copias se activaron, distribuyeron o vendieron durante las primeras 24 horas.

PlayStation 5 dominaría las ventas

La distribución calculada asigna cerca de 18,4 millones de copias a PlayStation 5. Xbox Series habría aportado aproximadamente 6,15 millones, una cuarta parte del total. Las cifras dejan una diferencia superior a 12 millones de unidades entre las dos plataformas.

PUBLICIDAD

El resultado estimado también duplicaría ampliamente el debut de Grand Theft Auto V. La entrega anterior vendió 11,21 millones de copias durante su lanzamiento, una marca que en ese momento ya había establecido un récord para la serie.

Grand Theft Auto V mantuvo sus ventas durante más de una década y alcanzó 235 millones de unidades. Grand Theft Auto VI habría conseguido en un día más del 10 % de todo ese acumulado, aunque todavía necesitará años de ventas sostenidas para acercarse al total de su antecesor.

PUBLICIDAD

La comparación muestra la escala de la demanda inicial, pero enfrenta dos momentos diferentes del mercado. Grand Theft Auto V debutó en 2013, mientras que la nueva entrega llegó directamente a PlayStation 5 y Xbox Series después de una extensa campaña de reservas.

05/11/2026 Captura de pantalla de Grand Theft Auto VI. POLITICA GTA VI

Los ingresos y la comparación con Avengers

Los US$ 2360 millones calculados para el primer día permitirían cubrir el presupuesto de producción atribuido al juego, según la firma responsable de la estimación. Esa conclusión tampoco puede verificarse: Rockstar Games no informó el costo final y negó versiones que situaban la inversión por encima de US$ 1500 millones.

PUBLICIDAD

La cifra estimada corresponde a ingresos brutos por ventas, por lo que no equivale automáticamente a ganancias ni permite determinar cuánto dinero quedó en manos de Rockstar Games y Take-Two después de la distribución comercial.

Como referencia, Avengers: Endgame recaudó cerca de US$ 1220 millones durante su primer fin de semana en cines. El supuesto debut de Grand Theft Auto VI sería casi dos veces mayor, aunque la comparación enfrenta magnitudes distintas: ventas de un videojuego durante 24 horas frente a recaudación cinematográfica de varios días.

PUBLICIDAD

De confirmarse los cálculos, el lanzamiento habría superado las 11,21 millones de copias logradas por Grand Theft Auto V y cualquier estreno comercial citado en la estimación. Hasta ahora, la única cifra disponible para el 19 de noviembre sigue siendo la proyección de 24,58 millones de unidades, sin validación oficial de Take-Two.