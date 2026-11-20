Las sesiones de gimnasio forman parte de la vida cotidiana de Lopez, quien suele compartir imágenes de sus entrenamientos con sus seguidores.

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Jennifer Lopez reveló algunos de los secretos de su rutina para mantenerse en forma a los 57 años. La cantante habló sobre los cambios que hizo en su alimentación, el ejercicio al que atribuye una transformación importante de su cuerpo y los pequeños placeres a los que no está dispuesta a renunciar.

Durante su participación en el podcast Friends Keep Secrets, conducido por Benny Blanco, Lil Dicky y Kristin Batalucco, la intérprete de On The Floor explicó que su relación con la comida cambió a medida que cumplió años.

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“Antes comía cualquier cosa que quisiera. Pero cuando llegué a ser un poco mayor, me di cuenta de que tenía que cambiar eso”, contó. La artista explicó que también modificó su manera de entrenar después de comprender que el cuerpo pierde masa muscular con la edad.

Aunque modificó sus hábitos alimenticios, la estrella conserva su gusto por las galletas con chispas de chocolate, uno de sus antojos favoritos. (Captura de video)

Uno de los momentos que impulsó ese cambio fue la preparación para la película Hustlers (2019), cuando comenzó a darle mayor importancia al entrenamiento de fuerza.

Las pesas, el ejercicio que transformó su cuerpo

Lopez atribuyó buena parte de su evolución física a los ejercicios con pesas, una práctica que incorporó a su vida cotidiana. Para ella, desarrollar la musculatura fue fundamental para ganar fuerza y mantener su condición física.

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“Entreno, hago pesas. Diría que empecé con eso hace unos 10 años, quizá entre ocho y diez años. Eso realmente cambió las cosas para mí. El componente muscular me dio mucha fuerza”, explicó en el programa.

La cantante también señaló que, junto con el entrenamiento, decidió prestar más atención a lo que ponía en su plato. “Como mucho pescado”, comentó al describir sus elecciones. También precisó que consume “mucha proteína” y “muchas verduras de hoja verde”.

La intérprete de "On The Floor" explicó que la pérdida de masa muscular asociada con la edad la llevó a modificar su manera de ejercitarse.

La artista recordó que antes comía con mayor frecuencia arroz, frijoles, pan, mantequilla, carne de cerdo y alimentos fritos. Aunque todavía disfruta de esos productos, ahora procura mantener una alimentación diferente para sentirse mejor.

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A pesar de ello, Jennifer Lopez no pretende eliminar todos sus antojos. La cantante reconoció que tiene una debilidad por las galletas con chispas de chocolate e incluso prepara su propia masa para hornearlas.

“Eso nunca va a desaparecer”, comentó entre risas. La bautizó como “J-Dough” y aseguró que su receta es excepcional. “Es la mejor maldita galleta con chispas de chocolate del mundo”, afirmó, sin revelar los ingredientes de su preparación.

La cantante prioriza los alimentos ricos en proteínas, especialmente el pescado, además de las verduras de hoja verde.(Instagram)

Agua, cuidado de la piel y otros hábitos

Además de la actividad física y la alimentación, Lopez mencionó otras prácticas que forman parte de su cuidado personal. La cantante destacó la importancia de beber suficiente agua durante el día y aseguró que no consume cafeína. También contó que nunca ha fumado marihuana.

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En cuanto al cuidado de la piel, explicó que utiliza diariamente productos de su propia línea, JLO Beauty, entre ellos un limpiador facial y un sérum.

Jennifer Lopez también dedica atención diaria al cuidado de su piel (Instagram)

La artista también hizo una precisión sobre las razones que la motivan a mantener estos hábitos. “Me gusta todo eso todavía, pero ahora que cambié mi alimentación, quiero mantenerme en forma. Me hace sentir bien. No lo hago por nadie más, sino porque me siento genial cuando hago las cosas mejor por mí misma”, expresó.