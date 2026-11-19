El gol fantasma de Mariano Dalla Libera en Huracán vs. Gimnasia de 1992

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Gimnasia La Plata vencía 1-0 a Huracán en el estadio Tomás A. Ducó, gracias a un gol de Guillermo Barros Schelotto. Hugo Morales encaró con verticalidad hacia el centro y tocó para Walter Pelletti, quien no pudo retener la pelota, que volvió hacia atrás. A más de 30 metros del arco, volcado un poco hacia la derecha, Mariano Dalla Libera no se anduvo con rodeos: sacó un derechazo potente y pegado al césped, que pasó junto al palo derecho del arco que defendía Hernán Cristante, dio en un tensor lateral de la red y penetró en la valla por un oportuno agujero.

Nadie lo advirtió. El árbitro Juan Bava señaló la mitad del campo, Dalla Libera celebró con sus compañeros y el plantel del Lobo se lamentó por la pegada del fantasista y se dispuso a reponer el juego. El relator de Fútbol de Primera, el programa que había que esperar para ver las mejores acciones de cada partido, narró lo que todos habían creído ver: un gol. O, más bien, un “¡golazo de Huracán! ¡Dalla Libera! Impresionante el derechazo, rasante, al palo derecho, para igualar este partido”.

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En la era del VAR, de la superpoblación de cámaras hasta en el bolsillo de las tarjetas del juez, la historia resulta inverosímil. Pero sucedió aquel 11 de octubre de 1992 en Parque Patricios, por la décima fecha del Torneo Apertura. El encuentro terminó 2-2: Hugo Morales anotó el 2-1 luego de otra intervención lujosa del Loco Dalla Libera (un taco hacia atrás) y el uruguayo Pablo Bengoechea firmó el resultado decisivo.

En realidad, la polémica se encendió horas después, cuando lo que varios espectadores del Lobo (había público visitante) habían presumido en la tribuna tuvo respaldo fílmico: la pelota no había entrado al arco, al menos en principio. Sí lo había hecho luego de un rebote digno del billar y de la aparición del hueco comedido en la red. Es parte de la liturgia de los partidos observar a los jueces revisar las vallas con minucia de cirujano antes del inicio de las acciones. Pues bien, aquella tarde el protocolo falló. Y concibió el “gol fantasma” de Dalla Libera, que aún hoy, de tanto en tanto, resurge como un debate del pasado que jamás llegó a una conclusión.

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El Loco tuvo mucho que ver en el hecho de que la secuencia no haya quedado enterrada en la historia. Esa misma noche de domingo, el mediocampista ofensivo, que brilló en River, Platense y Racing, entre otros clubes, se hizo presente en Fútbol de Primera para hablar de su conquista espectral. Histriónico, virtud que lo llevó a ser panelista de TV y hasta a participar en MasterChef, no dio el brazo a torcer: sostuvo ante la evidencia en pantalla gigante que la pelota había entrado al arco, en un paso de comedia que no pierde vigencia.

“Usted dígame por dónde entró. A ver, miremos la pelota, miremos el poste también para ver dónde va”, le propuso Enrique Macaya Márquez, siempre marcial y objetivo, aunque no pudo evitar más de una carcajada ante las ocurrencias de su interlocutor.

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“¿De qué lado está la pelota? Del lado de adentro ja ja”, replicó con velocidad de enlace el Loco, que aludió a un “truco de cámara”, para defender su peculiar conquista. “Entró del lado de adentro. ¿Cómo rebota para atrás? Tiene que hacer una rotonda", sostuvo con una firmeza encomiable el autor de la discutida obra.

“Puede haber pegado en un tensor o algo”, le devolvió Macaya, incisivo. “Pero en qué se desvía, en un fantasma?”, fue la frase de Dalla Libera que trascendió a la par de su gol. En un último intento por persuadirlo de decir lo que sus ojos no podían gambetear, el relator Marcelo Araujo le dio una asistencia casi inevitable: “El resultado y el gol te lo dieron”. Otra vez Macaya dejó brotar las risas, mientras deslizaba: “Atrás del arco hay 3000 personas que no vieron que la pelota entró”. El Loco se mantuvo incólume, sin un raspón: “Es dudoso, pero yo la veo por adentro. Porque ahí se ve un destello del lado de afuera, puede ser por el sol. Discuto a muerte, está del lado de adentro”.

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Con el grito del enganche, el Globo sumó un punto para una campaña destacable en el Apertura: acumuló 22 unidades y quedó quinto, un escalón abajo de Ferro Carril Oeste (por diferencia de gol) y a cinco pasos del campeón, Boca Juniors. Aquel grupo contaba con futbolistas de renombre, como los citados Dalla Libera y Hugo Morales, el punta Jorge Cruz Cruz, Gustavo Grondona, Pedro Barrios y Marcos Gutiérrez, entre otros.

“Termina ese campeonato y a mí me compra Racing, junto con Teté Quiroz”, evocó en el programa Arroban hace siete años. El paso del tiempo, claro, le otorgó flexibilidad a su defensa de aquel gol. Y la abrazó con su humor característico. “Ya podés decir que la pelota fue por afuera”, lo instaron. “Es una ilusión óptica”, aguijoneó.

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“Tenía pelo, era una muñeca abandonada”, dijo sobre su look del 92. Y ofreció un tip para sacar ventaja en la confusión. Sí, la picardía no es un fundamento que se aprende... “Hay que sacar del medio lo más rápido posible. Cazás la pelota; si pasa, pasa. Los jueces se puede distraer”, advirtió.

Consultado por Infobae, Dalla Libera acepta hablar en retrospectiva de su creación más peculiar: “No se dio cuenta nadie, ni los rivales ni mis compañeros. No hubo uno siquiera que en el festejo se me acercara y me dijera al oído: ‘Che, fue por afuera’”.

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La sociedad que hizo un gol: Dalla Libera y el fantasma (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Después tuve de compañero a Hernán Cristante en Toluca de México. Un gran arquero. Y lo bardeaba: ‘¿Ves por qué decimos que al arco siempre mandan al más salame? Les hacen goles por afuera y no se dan cuenta’. No sabés cómo lo gastaba. Él se reía. Un gran tipo“, recuerda los coletazos de su gol fantasma.

Sin la tecnología de hoy, hubo un detalle que a él no le dejó dudas a la hora de confirmar que el balón no hizo una trayectoria lógica: “Lo hablamos después con el canchero: la cámara te muestra que la pelota, cuando pasa, tapa la pintura roja que tenía la base del palo. Y había un pedacito de red que no estaba bien”.

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Claro que, como quedó probado en la emisión de Fútbol de Primera, no estaba dispuesto a entregar su gol sin batallar. “Cuando me invitaron al estudio, no me dijeron que íbamos a analizar el gol, pero no hacía falta. Araujo y Macaya eran amigos. Hasta lo hice reír a Macaya. Era el gran programa deportivo, el que esperábamos todos los domingos a la noche. todos me lo recuerdan”, se divierte. “Yo lo iba a defender con todo, lo único que faltaba es que lo reclamaran en el Tribunal... Además, estábamos haciendo un campañón”, exhibe las armas.

Surgido de la cantera de River Plate, Dalla Libera debutó en la élite bajo la tutela de un legendario formador como Carlos Timoteo Griguol. Tuvo grandes picos de rendimiento, con socios de la talla de Matute Morales o Adrián De Vicente (“nada podría haber hecho sin mis compañeros”, dice con humildad) y anotó 40 goles entre sus experiencias en Argentina y el exterior. ¿Pero cuántos podrán jactarse de haber firmado una conquista fantasma? “Olvidate, como ese no hizo un gol nadie, ni Messi. ¡Me hacés sentir como Messi! ¡Cómo lo admiro! Viene el Papa y después, él”, subraya con la misma convicción con la que lo respaldó hace 34 años.

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Después de su paso por el fútbol, Dalla Libera también fue parte de MasterChef