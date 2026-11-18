Liam Lawson fue clave para que Racing Bulls logre superar a Alpine en la F1 (REUTERS/Bernadett Szabo)

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Racing Bulls fue una de las últimas escuderías en confirmar su alineación de pilotos para la temporada 2027 de la Fórmula 1. Y en medio de las especulaciones sobre un posible cambio, finalmente Liam Lawson y Arvid Lindblad continuarán siendo la dupla oficial en el equipo satélite de la estructura de la bebida energizante.

Y fue el director del equipo, Alan Permane, el que dio las razones de por qué tomaron la decisión de seguir con el piloto neozelandés, que los rumores en el paddock indicaron que pudo haber perdido su lugar en manos del piloto junior de Red Bull Nikola Tsolov, quien en la actualidad está peleando por el título de la F2.

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“Contar con Liam es fantástico para nuestro equipo, de eso no hay duda. Ha estado inmenso”, afirmó Permane. “Por decirlo de algún modo, le ha ganado él solo a Alpine. Pero no se trata únicamente de eso, sino de desarrollar talento joven. Y, sinceramente, es increíblemente difícil lograrlo sin tener una referencia”, dijo en una entrevista con el medio especializado Motorsport.

Hay que destacar que las actuaciones de Lawson en la segunda parte de la tempora fueron claves para que RB pudiera superar a Alpine y afianzarse en el 5° lugar del Campeonato de Constructores con una ventaja clara. Cuando restan los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, la diferencia es de 45 puntos (114 a 69).

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La distancia entre ambos equipos se amplió en la tabla de posiciones tras el triplete en Bakú, Baréin (Malasia) y Singapur. En ese tramo del certamen, Racing Bulls sumó 23 unidades mientras que Alpine se quedó sin cosechar unidades, lo que inclinó la balanza en la tabla general antes de la gira americana. El episodio más costoso para la escudería con sede en Enstone ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde una colisión entre Colapinto y Gasly privó a la formación de sumar puntos clave en la lucha por llegar a la definición de la temporada con chances reales.

“Sé que se habló mucho de subir a Tsolov al auto, pero una de las razones por las que nos quedamos con Liam es, en primer lugar, por el rendimiento que ha mostrado, sin duda, pero también porque pensamos en el futuro. Valoramos muchísimo a Arvid, y esto le permitirá desarrollarse y a nosotros nos permitirá ver cómo va ese proceso”, explicó Permane.

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Liam Lawson (REUTERS/Jean Carniel)

Y agregó: “No cabe duda de que Liam ha mejorado muchísimo y Arvid tiene todo eso para observar y aprender. Compartimos todos los datos entre ambos autos: qué está haciendo y cómo le saca el máximo provecho al monoplaza en carrera. Y creo que eso tiene un valor incalculable para Arvid”.

El rendimiento en pista fue el argumento central para sostener su continuidad. Lawson sumó puntos en 15 de los 20 Grandes Premios y marcha noveno en el Campeonato Mundial de Pilotos, con 47 unidades de ventaja sobre Gasly (89 a 42). Logró 75 puntos para RB y 14 sustituyendo a Isack Hadjar, ausente por una lesión de muñeca, durante tres carreras en el equipo principal.

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Según la palabra del director de la escudería, la decisión correspondió a Racing Bulls y se tomó junto con Oliver Mintzlaff y los accionistas. Permane atribuyó la demora del anuncio a la necesidad de evaluar con cuidado la opción correcta. “Laurent ha sido muy claro ante la prensa en que la decisión no es suya”, recalcó sobre el rol que tuvo Miekes, ex titular del equipo, hoy a cargo de Red Bull, sobre la elección.

“Es una decisión de Racing Bulls y yo soy el responsable de los asuntos deportivos en Racing Bulls. Eso está claro. No obstante, tengo un jefe, Oliver Mintzlaff, y también tenemos accionistas”, citó durante la charla. “Una decisión tan importante como esta no la tomo yo solo. La tomo en conjunto con mi jefe y con los accionistas, asegurándome de que estén conformes. Y la razón por la que tomó un poco más de tiempo del que a ustedes les hubiera gustado, sinceramente, es que simplemente me estaba tomando mi tiempo para asegurarme de llegar a la decisión correcta”, concluyó.

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Según reveló la versión italiana de Motorsport, la decisión quedó bajo la responsabilidad de Permane y el propio Mekies. Ambos debían definir si extendían el contrato del neozelandés o abrían una plaza para Tsolov, integrante del programa de jóvenes pilotos. Helmut Marko, ex asesor deportivo de Red Bull y responsable durante años de supervisar la cantera de los dos equipos, había respaldado públicamente la candidatura del búlgaro. Pero claro, Marko dejó la Fórmula 1 a fines de 2025, por lo que su posición contrastó con la resolución final de los directivos.

La propuesta para renovar al neozelandés pasó primero por los accionistas Chalerm Yoovidhya y Mark Mateschitz. Luego fue discutida con OMintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos y nuevas inversiones de Red Bull GmbH, quien se opuso a que el piloto continuara. Más allá de todo, y gracias a que fue clave para sostener a Racing Bulls como la mejor escudería detrás de las cuatro mejores de la F1, Lawson tiene su butaca asegurada en la Máxima para 2027.

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