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Antonelli camino al título y Racing Bulls estiró la ventaja con Alpine: las posiciones en la Fórmula 1 tras el GP de Baréin en Malasia

El piloto italiano continúa en lo más alto, mientras que entre los Constructores Mercedes se impone ante Ferrari y McLaren

Verstappen celebró en Baréin tras ocupar el primer lugar del podio (Reuters)
Verstappen celebró en Baréin tras ocupar el primer lugar del podio (Reuters)
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Luego del triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 disputado en Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, por el conflicto en Medio Oriente, se actualizó la tabla de los Campeonatos Mundiales de Pilotos y Constructores del Gran Circo.

El cuádruple campeón mundial ganó el aplazado y caótico GP, el decimosexto del Mundial de Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), en tanto, reforzó aún más su liderato al concluir segundo. Verstappen, que logró su primer triunfo del año y elevó a 72 su propia tercera marca histórica de victorias en la Máxima, alcanzó los 188 puntos en la tabla y quedó en el sexto lugar, emparejado en puntos con Lando Norris, que acabó noveno en Baréin y sumó solo dos unidades.

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El piloto italiano de Mercedes, por su parte, continúa alejándose del resto de los competidores en lo más alto de la tabla. Volvió a sumar puntos importantes en una carrera en la que su inmediato perseguidor, su compañero de equipo George Russell, quedó en cero tras no terminar la carrera tras su abandono en el final por un problema en su auto.

Tras la carrera, el líder le sacó 84 puntos de ventaja al británico. El podio lo completa Lewis Hamilton, que acabó tercero, con 214 unidades. Por su parte, Franco Colapinto avanzó ocho lugares (del 21° al 13°) y se mantiene en el 12° lugar de la tabla con 27 puntos tras no sumar en las últimas dos competencias.

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Antonelli lidera el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 (Reuters)
Antonelli lidera el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 (Reuters)

En la pelea por la tabla de Constructores, Mercedes continúa liderando a pesar del abandono de George Russell. Hasta el momento, se ubican en la cima con 556 puntos. Ferrari, con los puntos de Hamilton y Leclerc los sigue de cerca con 405 unidades mientras que McLaren completa el podio con 316.

En la lucha por el quinto puesto, Racing Bulls sumó con sus dos pilotos en Sepang (Lawson fue 7° y Lindblad, 10°) y alcanzó las 90 unidades. Por su parte, Alpine se mantiene sexto con 68 unidades.

La próxima fecha será la próxima semana, del 9 a 11 de octubre, con el Gran Premio de Singapur, en la carrera nocturna que se lleva a cabo desde 2008 en el circuito callejero de Marina Bay y que tendrá carrera Sprint la jornada del sábado.

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 556 puntos
  2. Ferrari: 405 puntos
  3. McLaren: 316 puntos
  4. Red Bull Racing: 298 puntos
  5. Racing Bulls: 90 puntos
  6. Alpine: 68 puntos
  7. Haas: 27 puntos
  8. Audi: 17 puntos
  9. Williams: 12 puntos
  10. Aston Martin: 7 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 320
  2. George Russell - Mercedes: 236
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 214
  4. Charles Leclerc - Ferrari: 191
  5. Lando Norris - McLaren: 188
  6. Max Verstappen - Red Bull: 188
  7. Oscar Piastri - McLaren: 128
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 96
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 65
  10. Pierre Gasly - Alpine: 41
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 20
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 10
  15. Nico Hulkenberg - Audi: 7
  16. Esteban Ocon - Haas: 7
  17. Fernando Alonso - Aston Martin: 7
  18. Carlos Sainz - Williams: 7
  19. Alexander Albon - Williams: 5
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

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