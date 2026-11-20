Los tribunales de El Salvador dictaron sentencias que suman 52 años de cárcel contra tres acusados de agresiones sexuales a menores. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La justicia de El Salvador dictó tres condenas de prisión por agresiones sexuales contra menores de edad y abrió una audiencia contra un hombre acusado de violar a seis mujeres en distintos hechos en el país, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Las sentencias suman penas de 52 años de cárcel para tres imputados: 26 años para Nahún Adalberto Cruz Guzmán, 16 años para Juan Felipe Mirón y 10 años para Denis Josué Mejía Nolasco. Los procesos ocurrieron en Soyapango, San Salvador Centro y Santiago Nonualco, mientras que el juicio contra Remberto García Segura comenzó en Santa Ana.

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De acuerdo con la FGR, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana instaló la audiencia contra Remberto García Segura, procesado por presuntamente violar a seis mujeres entre 2021 y 2022.

Según la acusación fiscal, el imputado esperaba durante la madrugada en áreas poco transitadas para interceptar a mujeres que circulaban por esos lugares. Luego las habría coaccionado, abusado sexualmente de ellas y robado sus pertenencias.

La investigación estableció que García Segura utilizaba un pasamontañas o un gorro para ocultar su identidad. Tras las denuncias de las víctimas, la Fiscalía abrió una investigación que permitió identificarlo y detenerlo en noviembre de 2022.

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ARCHIVO: El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana abrió el juicio contra Remberto García Segura por la violación de seis mujeres./ (Centros Judiciales El Salvador)

La institución señaló que García Segura ya recibió una condena por hechos contra otro grupo de víctimas. Además, indicó que cuenta con pruebas periciales, documentales y testimoniales para sostener la acusación en este nuevo proceso.

Según la FGR, durante las pesquisas también se determinó que el procesado estaría perfilado como miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13. La audiencia quedó programada para dos días.

Un hombre recibió 26 años de cárcel por abusos contra una familiar

En otro caso, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Nahún Adalberto Cruz Guzmán a 26 años de prisión por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada y remuneración por delitos sexuales o eróticos.

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La Fiscalía sostuvo que las agresiones comenzaron entre noviembre y diciembre de 2025 contra una menor de edad que era familiar del acusado. Los hechos ocurrieron en una colonia de Soyapango, en el municipio de San Salvador Este, donde residía la víctima junto a su familia.

Según la investigación, Cruz Guzmán entregaba dinero a la niña después de las agresiones con el fin de evitar que relatara lo sucedido. La menor comunicó los hechos a una familiar, con quien acudió a presentar la denuncia.

La justicia salvadoreña impuso a Cruz Guzmán el pago de 2,000 dólares por responsabilidad civil tras juzgarlo en ausencia./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal lo condenó en ausencia a 20 años de cárcel por agresión sexual agravada continuada y a seis años por remuneración por actos sexuales o eróticos. También ordenó el pago de USD 2,000 por responsabilidad civil a favor de la víctima.

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Dos condenas en San Salvador Centro y Santiago Nonualco

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador también impuso una pena de 16 años de prisión a Juan Felipe Mirón, declarado culpable de agresión sexual en menor o incapaz, en modalidad agravada y continuada.

La FGR indicó que los abusos comenzaron cuando la víctima tenía cuatro años y se extendieron hasta que cumplió 10, en una colonia del distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro. La acusación señaló que Mirón integraba el círculo de confianza de la familia y aprovechaba momentos en los que quedaba a cargo de la niña.

La sede judicial también le impuso el pago de USD 1,500 por responsabilidad civil. Como el imputado fue declarado rebelde durante el proceso, las autoridades emitieron una orden de detención en su contra.

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En Santiago Nonualco, departamento de La Paz, Denis Josué Mejía Nolasco fue condenado a 10 años de cárcel por agredir sexualmente a una niña durante 2025. La FGR afirmó que el acusado aprovechó la confianza de la familia para acercarse a la víctima y esperó a que estuviera sola en su vivienda.

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca validó las pruebas presentadas por la Fiscalía y ordenó, además de la pena de prisión, el pago de USD 2,000 en responsabilidad civil. La denuncia presentada por los familiares de la niña permitió la captura del condenado.