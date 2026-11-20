Freddie Mercury consideraba a Mary una de las personas más importantes de su vida (Grosby)

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Durante más de tres décadas, Mary Austin vivió rodeada de los objetos personales de Freddie Mercury en Garden Lodge, la residencia londinense que el cantante de Queen le dejó como herencia. Sin embargo, en 2023 tomó una decisión que generó críticas entre allegados y admiradores del músico: vender casi todas las pertenencias del artista en una subasta de Sotheby’s.

Ahora, en una entrevista con The Telegraph, explicó los motivos que la llevaron a desprenderse de aquellos recuerdos y confirmó que también espera dejar la casa que compartieron.

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Mercury y Austin se conocieron en 1969, antes de que Queen alcanzara la fama internacional. Su relación sentimental terminó cuando el cantante le confesó que era gay, pero ambos conservaron una estrecha amistad hasta la muerte del artista, el 24 de noviembre de 1991. Freddie consideraba a Mary una de las personas más importantes de su vida y así lo expresó públicamente en 1985: “La única amiga que tengo es Mary, y no quiero a nadie más. Para mí, ella era mi esposa de hecho. Para mí, era un matrimonio. Creemos el uno en el otro. Eso es suficiente para mí”.

Cubierta de 'Freddie Mercury: A life in lyrics', de Mary Austin. (Harper Collins)

Tras su fallecimiento, Mercury le dejó Garden Lodge y la mitad de su patrimonio. La otra mitad se distribuyó entre sus padres, Bomi y Jer, y su hermana Kashmira. También le confió sus cenizas y le pidió que mantuviera en secreto el lugar donde las depositaría.

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Austin se instaló en la propiedad en 1992 junto a sus dos hijos, quienes crecieron rodeados de los recuerdos y las colecciones del cantante. Allí permanecieron durante años miles de objetos que Freddie había reunido a lo largo de su vida.

La polémica subasta de las pertenencias de Freddie Mercury

En 2023, Mary decidió vender prácticamente todo el contenido de Garden Lodge. La colección reunió unos 35.000 artículos, distribuidos en 1.500 lotes y seis subastas organizadas por Sotheby’s, que recaudaron alrededor de 40 millones de libras.

En su conversación con The Telegraph, Austin explicó que sus hijos ya habían crecido y abandonado la residencia. Al encontrarse sola, comprendió que necesitaba cerrar esa etapa.

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Mary Austin decidió vender prácticamente toda la colección que el cantante había reunido en Garden Lodge. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo)

“Me había quedado porque la casa era una caja de recuerdos, y pensé que lo mejor era venderlo todo y no seleccionar algunas cosas”, explicó. También reconoció que no quería convertirse en “una anciana aferrada al pasado”. Para ella, los recuerdos de Freddie permanecerían en su memoria, incluso sin los objetos que los acompañaron.

La decisión no estuvo exenta de cuestionamientos. Antes de la subasta, Brian May expresó tristeza por la venta de los artículos más íntimos de su compañero de Queen. “No puedo mirar. Para nosotros, sus amigos más cercanos y familiares, es demasiado triste”, escribió el guitarrista en Instagram, en septiembre de 2023.

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El guitarrista de Queen, Brian May, compartió su descontento por la realización de esta subasta

Asimismo, en abril de 2025, The Sun informó que Kashmira Bulsara había comprado discretamente más de 40 pertenencias de su hermano durante la venta, por más de tres millones de euros. Según una fuente citada por el periódico, la hermana del músico estaba “enfadada y dolida” ante la posibilidad de que esos recuerdos terminaran dispersos entre compradores desconocidos.

Austin, por su parte, aseguró que desprenderse de la colección representó su último acto de cuidado hacia Freddie. Los únicos objetos personales del cantante que conservó fueron unos grabados japoneses en madera que encontró en el ático.

El futuro de Garden Lodge

Garden Lodge, la antigua residencia de Freddie Mercury en Kensington, Londres, salió a la venta en febrero de 2024 por 30 millones de libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente USD 38 millones (Photo by Barry King/Alamy Stock Photo)

Por otro lado, la residencia de Kensington salió al mercado inmobiliario en 2024, pero todavía no ha encontrado comprador. Austin, quien ha vivido allí durante 34 años, confirmó a The Telegraph que espera mudarse a otro lugar de Londres cuando finalmente consiga venderla. La propiedad, que Mercury compró en 1980 por 500.000 libras, fue su refugio y el espacio donde reunió algunas de sus colecciones más preciadas.

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Aunque está dispuesta a dejar atrás la casa y sus objetos, Mary conserva intactos los recuerdos de quien fue su gran amor. “Incluso hoy podría recorrerla y decirte qué cuadro estaba en cada pared”, aseguró sobre la residencia que pronto espera dejar atrás.