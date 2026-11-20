La Fórmula 1 regresará a los motores V8 en la temporada 2030 (REUTERS/Amanda Perobelli)

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La Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo oficial el regreso de los motores V8 a la Fórmula 1 para la temporada 2030. El ente organizador lanzó un comunicado oficial en el que aclaró que existió un “acuerdo unánime” para volver a los históricos propulsores un año antes de lo previsto para el próximo ciclo técnico, con el objetivo de reducir el peso, la complejidad y el costo de los monoplazas, además de devolver protagonismo a la conducción y a las carreras de ataque.

La normativa vigente debía concluir en 2031, pero las conversaciones entre la FIA, Formula One Management —empresa que maneja los derechos comerciales— y los fabricantes derivaron en un consenso para adelantar la transición. La categoría considera que la fórmula actual, basada en motores híbridos V6, es demasiado compleja, pesada y costosa para la dirección que busca adoptar, según informó el portal especializado Motorsport.

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“Se ha alcanzado un acuerdo unánime sobre el marco de la FIA para las unidades de potencia de Fórmula 1 de 2030. La FIA, la FOM, los fabricantes de unidades de potencia y los equipos se han comprometido con el marco de la unidad de potencia de Fórmula 1 para 2030, allanando el camino para el regreso de un motor V8 turbo de 2,1 l”, aclaró la FIA en su comunicado oficial.

A esto, agregó: “La unidad de potencia de 2030 será más sencilla, más ligera y más rentable, con una hibridación limitada y tecnología sostenible. En combinación con un chasis más ligero y ágil, el objetivo es poner mayor énfasis en la habilidad del piloto y en carreras más reñidas. El próximo mes se presentará al Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA un marco normativo definitivo para 2030”.

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Cómo sonarían los futuros motores V8 de la Fórmula 1 para 2030

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, definió el entendimiento como “un hito importante en la configuración del futuro de la Fórmula 1”. En el comunicado oficial, señaló: “El regreso de los motores V8 supone una oportunidad para reconectar con el ADN de este campeonato. Nuestra visión es clara: coches más ligeros, más sencillos y más asequibles que sitúen la habilidad del piloto en el centro de la competición. Quiero agradecer a todos los implicados su colaboración. Se trata de un paso adelante importante, y demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos para ofrecer el mejor futuro posible para nuestro deporte”.

La Comisión de la Fórmula 1 (FIA, la FOM y los fabricantes de motores) debatió este lunes, en una reunión en Londres, el marco normativo definitivo sobre el que los fabricantes deberán comenzar a trabajar.

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Un día después del cónclave, el presidente de la FIA anticipó en Instagram el regreso de los V8 con un video que posteriormente eliminó, algo que generó confusión entre los fanáticos. “El público habló, nosotros escuchamos. Motores V8, muy pronto”, escribió. La aprobación definitiva todavía depende del Consejo Mundial del Deporte Motor y de los fabricantes. Entre los puntos pendientes figura el límite exacto de gastos para las unidades de potencia.

El comunicado oficial de la FIA sobre la vuelta de los motores V8 a la categoría (@fia.official)

La propuesta de la FIA contempla un V8 turboalimentado de 2,1 litros, con una parte eléctrica limitada a 200 kW. La mitad de esa potencia quedaría reservada para un modo de adelantamiento, pensado para facilitar las maniobras en pista. La cilindrada surge de la actual arquitectura V6 de 1,6 litros. La incorporación de dos cilindros permitiría evitar el desarrollo de una plataforma completamente nueva y reduciría los costos de fabricación.

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Los autos de esa generación deberían pesar 80 kilogramos menos que los actuales. Cerca de 30 kilogramos de esa reducción provendrían de una unidad de potencia simplificada, mientras que el resto dependerá de un chasis más liviano y ágil. El organismo rector señaló que la nueva unidad conservará determinadas características geométricas y combinará tecnología híbrida con combustibles sostenibles. La intención es obtener una mecánica más ligera y económica, con un sonido más reconocible para el público.

La disposición elegida para el motor apunta a ocho cilindros a 90 grados, aunque la cilindrada final todavía concentra discusiones técnicas. Motorsport informó que, además de la variante de 2,1 litros, se estudió una propuesta de 2,6 litros concebida inicialmente para un V8 atmosférico. Esa alternativa incorporaría luego un sistema de sobrealimentación para evitar una caída pronunciada de rendimiento frente a los estándares actuales. La opción biturbo fue descartada durante las conversaciones, mientras que el esquema de 2,6 litros contemplaría un turbocompresor pequeño con una presión máxima de 1 bar.

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La última temporada en la que la Fórmula 1 utilizó motores V8 fue en 2013 (REUTERS/Adnan Abidi)

Los fabricantes también mantienen diferencias sobre el sistema híbrido, de acuerdo con los reportes de medios especializados como Motorsport. Algunos promueven un MGU-K de 100 kW, mientras que otros respaldan una configuración de 200 kW, con 100 disponibles de manera continua y otros 100 destinados exclusivamente a un mecanismo similar al push to pass, utilizado para favorecer los sobrepasos.

El régimen máximo de giro es otro de los puntos por definir. Los motores actuales realizan los cambios de marcha a 12.500 revoluciones por minuto, pero la expectativa para la nueva generación es elevar el límite a entre 15.000 y 16.000 revoluciones. El incremento buscaría recuperar parte de la sonoridad de los V8, aunque los responsables técnicos deben considerar las restricciones acústicas de los numerosos circuitos urbanos incluidos en el calendario. El turbocompresor amortigua el ruido, pero un régimen más alto permitiría un efecto sonoro más marcado.

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La categoría también pretende reducir el costo de cada motor entre 500.000 y 600.000 euros respecto de los valores actuales. Ese ahorro sería determinante para disminuir el gasto de los fabricantes en el campeonato. Los responsables del reglamento analizan, además, reducir a la mitad el límite presupuestario de los equipos. La nueva fórmula pretende alejarse de un modelo condicionado por la administración de energía de las baterías. Los pilotos podrían exigir el máximo rendimiento de los monoplazas durante más tiempo, sin tener que reservar potencia para recargar los sistemas eléctricos.