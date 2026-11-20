Kemsy García Torres fue capturada durante un allanamiento ejecutado por la ATIC en el municipio de Choloma, Cortés. (Foto: Cortesía)

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El Ministerio Público de Honduras capturó este viernes a Kemsy García Torres, conocida como “Muñeca de la mafia” señalada de mantener vínculos con la estructura criminal del narcotraficante hondureño Freddy Donaldo Mármol Vallejo, durante una serie de operativos ejecutados en el departamento de Cortés.

La detención se produjo durante uno de los siete allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), específicamente en el municipio de Choloma, como parte de una investigación por presunto lavado de activos.

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El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, confirmó que la hondureña fue condenada en Estados Unidos después de admitir su participación en un esquema de lavado de más de US$1.8 millones, recursos que habrían tenido su origen en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Según explicó el funcionario, las investigaciones financieras desarrolladas por el Ministerio Público permitieron identificar movimientos económicos superiores a los US$1.1 millones, equivalentes a más de 30 millones de lempiras, que la sospechosa presuntamente no pudo justificar ante las autoridades hondureñas.

A partir de estos hallazgos, el ente acusador presentó un nuevo requerimiento fiscal y ejecutó la orden de captura contra García Torres, con el propósito de continuar las acciones judiciales relacionadas con el presunto blanqueo de capitales.

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El Ministerio Público investiga movimientos financieros superiores a US$1,1 millones que presuntamente no pudieron ser justificados por la sospechosa. (Foto: Ministerio Público)

Galindo recordó que las investigaciones contra esta estructura criminal tienen antecedentes en la operación Maremoto, desarrollada en dos fases durante 2021 y 2022.

Como resultado de esas intervenciones, las autoridades aseguraron 167 bienes muebles e inmuebles que presuntamente estaban vinculados a Freddy Mármol, Kemsy García y otras personas relacionadas con la organización.

Las diligencias permitieron avanzar en la identificación de propiedades y activos que habrían sido utilizados para introducir recursos de procedencia ilícita en la economía hondureña.

El portavoz de la ATIC también señaló que las autoridades nacionales realizaron intercambios de información con agencias internacionales, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las líneas de investigación y sustentar las nuevas acciones judiciales.

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La colaboración internacional permitió cruzar información financiera y otros elementos relacionados con las actividades atribuidas a los integrantes de la estructura.

De manera paralela a la captura de García Torres, los equipos fiscales y agentes de investigación ejecutaron seis allanamientos adicionales en distintos sectores de San Pedro Sula, también en el departamento de Cortés.

La hondureña fue condenada en Estados Unidos tras admitir su participación en un esquema de lavado de más de US$1,8 millones. (Foto: Ministerio Público)

Entre los lugares intervenidos figuran la colonia La Unión, el barrio Suyapa y el barrio Las Palmas, donde las autoridades realizaron inspecciones y recolección de indicios para documentar posibles actividades delictivas.

Estas seis diligencias corresponden a una investigación diferente, encabezada por el Centro Antipandillas Transnacional, relacionada con estructuras criminales que recientemente han sido señaladas como organizaciones terroristas.

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Durante los procedimientos, los equipos especializados buscan obtener elementos que permitan establecer la posible participación de otras personas en actividades vinculadas con el crimen organizado.

Galindo aclaró que los siete allanamientos ejecutados este viernes corresponden a dos investigaciones independientes: una relacionada con el presunto lavado de activos y los vínculos con la estructura de Freddy Mármol, y otra dirigida contra organizaciones criminales investigadas por el Centro Antipandillas Transnacional.

Las autoridades no detallaron si los seis operativos adicionales dejaron personas detenidas, pero indicaron que las diligencias forman parte de las acciones del Ministerio Público para combatir las redes criminales que operan en el norte de Honduras.

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