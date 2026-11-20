El hijo del acordeonista de Los Palmeras contó cómo está transitando esta pérdida (Video: Los profesionales con Flor- El Nueve)

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Diez días después de la muerte de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, su hijo Marcos Camino Junior habló en Los profesionales, el programa conducido por Flor de la V en El Nueve. Con la banda en plena gira y más de cincuenta familias dependiendo de la agrupación, el acordeonista eligió hablar para desmentir rumores que circularon en redes sociales sobre supuestos problemas económicos de su padre, descartar cualquier responsabilidad sobre Rubén “Cacho” Deicas y reclamar concientización sobre el daño del odio digital en la salud mental.

Marcos Camino Junior salió a hablar por primera vez en televisión desde la muerte de su padre, el fundador de Los Palmeras, y lo hizo desde el dolor y el trabajo simultáneo: diez días después de la partida del músico, el joven acordeonista continúa con la gira de la banda y se presentó en La Plata la noche anterior a dar la nota. “Claro que lloro, claro que estoy mal. Pero alguien tiene que salir a hablar, a decir las cosas”, dijo.

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La decisión de seguir actuando arrancó desde el momento más duro. Cuando Camino Junior recibió la noticia de la muerte de su padre, estaba en Las Lomitas, Formosa, a horas de salir al escenario. “Fue muy complicado el día de la noticia, porque se viralizó que Los Palmeras tuvieron que actuar igual”, recordó. La explicación que dio fue directa: “Es una enseñanza que nos dejó mi papá. Siempre el respeto por el público, por la gente, respetar el trabajo, que es una bendición”. Terminó la función y regresó para el velorio. “Fue algo muy triste, muy doloroso. Por eso me rompí en el escenario”, admitió.

El hijo del fallecido Marcos Camino le dedicó un sentido posteo a su padre

Hoy, según explicó, seguir es también una forma de honrar a su padre. “Voy a dejar todo hasta el último día mío para luchar por Los Palmeras, que era el sueño de su vida. Él trabajó toda su vida para y por Los Palmeras. Creo que la mejor manera de homenajearlo, de sentirlo cerca, es luchar por lo que él ha luchado toda su vida”, afirmó. Y mencionó el peso concreto que eso implica: “Los Palmeras es una empresa que abarca más de cincuenta familias. Hay que salir adelante”.

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Uno de los motivos centrales por los que decidió dar la entrevista fue desmentir versiones que circularon en redes sociales. “Leí un montón de cosas. Hay un montón de fantasmas dando vueltas”, señaló. Entre ellas, la que más lo movilizó a hablar: que su padre habría tenido dificultades económicas. “Mi papá no tuvo ningún problema económico. Él terminó muy bien, realmente. Ha trabajado toda su vida y tiene un buen pasar”, fue tajante.

Sobre la separación entre su padre y Deicas, cofundador de la banda, Camino Junior fue igualmente contundente en descartar que eso explique lo que ocurrió o que haya tensiones entre las familias. “La relación con Cacho fue una disolución de su sociedad en la empresa. Se han separado dos socios, claramente. ¿Cómo vamos a responsabilizar de la muerte de mi papá a alguien? No, no, no. Claramente, mi papá tomó una decisión en contra de la voluntad de Dios y esto lleva al punto de una concientización de la salud mental. Hay que concientizarse de la salud mental,”, dijo. Aclaró además que habló con Deicas hace dos días por cuestiones de trabajo y que la última comunicación entre los músicos había sido cuando su padre lo llamó para invitarlo a los Martín Fierro de la Música, donde Los Palmeras fueron homenajeados. “Hablaron bien, como siempre”, precisó.

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El posteo que hizo en redes sociales días atrás

También salió al cruce de quienes señalaban peleas dentro de la familia Camino. “Reitero y soy incisivo en esto: solamente salgo a hablar para que se dejen de decir tantas cosas. No hay internas, no hay peleas familiares, nadie responsabiliza a nadie de esta tragedia, realmente”, subrayó.

Lo que sí reconoció fue el daño que causó el odio en redes sociales. “Claramente mi papá tomó una decisión en contra de la voluntad de Dios y esto lleva al punto de una concientización de la salud mental. Hay que concientizarse con psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras. No está para nada mal”, planteó. Y apuntó directamente al hostigamiento digital que recibió el músico tras la separación de Deicas: “A mi papá le hacía muy mal leer tanto odio, tanto hate. Se lo juzgó como un criminal cuando disolvió su sociedad y él realmente no mató a nadie”. Para Camino Junior, el problema es estructural: “El hate es odio disfrazado de opinión hoy. Hay mucha gente que le golpea la autoestima a eso. No hay que normalizar el odio en redes sociales y creo que está muy normalizado”.

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Consultado sobre si su padre había dado señales previas, respondió que no. Confirmó que el músico asistía a un psicoanalista, pero sostuvo que nunca mostró indicios de lo que finalmente ocurrió. “Cuando él deja en febrero el conjunto, abandona la música realmente. Entiendo que debe ser complicado para una persona que trabajó toda su vida bajarse del escenario, tanto viaje, ya no hacer nada. Es un cambio de vida muy abrupto. Pero él no dio signos igual de todo esto. Realmente es un golpe muy duro”, cerró.

Camino Junior concluyó la entrevista volviendo al punto de partida: la responsabilidad. “No, no es muy fácil decir ‘paro y los otros vean qué hacen mientras yo me recupero’. Soy muy respetuoso por el trabajo, muy cumplidor con la gente que tanto nos contrata como con mi gente. Es uno de los mejores legados que me dejó mi papá: ser una persona correcta”.

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