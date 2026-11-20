El servicio funciona las 24 horas del día durante toda la semana y aumentará su tope a 500 millones de pesos en las próximas semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empresas colombianas podrán realizar transferencias bancarias de hasta $250 millones de manera inmediata, sin depender de los horarios tradicionales de las entidades financieras.

La posibilidad llega con una nueva infraestructura de pagos desarrollada por la fintech zulu y GOU Payments, compañía de Grupo Aval, que inicialmente permitirá enviar dinero a más de 15 bancos del país.

La solución estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluidos domingos y festivos. Además, las compañías anunciaron que en las próximas semanas el monto máximo por operación aumentará a $500 millones.

La iniciativa busca atender una necesidad de las empresas que realizan pagos de alto valor, como transferencias a proveedores, dispersión de recursos y operaciones de tesorería, que hasta ahora podían depender de horarios bancarios y procesos de compensación.

La solución atiende pagos corporativos de alto valor como giros a proveedores, dispersión de recursos y operaciones de tesorería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambia frente a Bre-B?

La llegada de Bre-B permitió avanzar en las transferencias inmediatas entre personas y comercios, pero los límites de operación pueden resultar insuficientes para algunas transacciones empresariales de mayor cuantía.

Con esta nueva red, las compañías tendrán una alternativa para movilizar montos superiores a los topes de Bre-B, sin tener que esperar al siguiente día hábil para completar determinados pagos.

Esto puede representar un cambio en la gestión de caja de las empresas, especialmente para aquellas que necesitan pagar proveedores, cumplir obligaciones o distribuir recursos fuera de los horarios habituales de operación bancaria.

La cobertura inicial abarca a más de 15 bancos en Colombia y contempla la integración de nuevas entidades financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde hoy, una empresa en Colombia puede pagarle a un proveedor un domingo a medianoche y el pago llega de inmediato”, explicó Esteban Villegas, CEO de zulu.

Una alianza para ampliar los pagos empresariales

La infraestructura fue habilitada mediante el trabajo conjunto de zulu, GOU Payments y Banco de Occidente. De acuerdo con las compañías, la solución permite realizar estas operaciones sin necesidad de integraciones Host to Host ni trámites presenciales.

La red comenzará con más de 15 entidades financieras y contempla incorporar nuevos bancos durante los próximos meses.

Para GOU Payments, esta alianza también representa una apuesta por ampliar las capacidades de la infraestructura financiera disponible para las empresas colombianas.

La fintech zulu y GOU Payments habilitaron una infraestructura para transferencias empresariales inmediatas de hasta 250 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La infraestructura de pagos del país tiene que moverse a la misma velocidad que las empresas”, señaló Isabel Cristina Martínez, CEO de GOU Payments.

Con este lanzamiento, zulu profundiza su relación con GOU Payments, plataforma a la que se conectó como su primera fintech participante, con Banco de Occidente como banco sponsor.

La expansión de este tipo de soluciones se suma a los cambios que vive el ecosistema de pagos colombiano, en el que la inmediatez comienza a extenderse más allá de las transferencias cotidianas y gana espacio en las operaciones financieras de las empresas.