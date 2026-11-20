Chris Pratt obtuvo el último lugar entre los cinco actores con los que Lawrence compartió escenas románticas en el cine (Photo © 2016 Sipa Usa/The Grosby Group)

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Jennifer Lawrence sorprendió con una confesión sobre sus experiencias románticas frente a las cámaras. Durante su participación en Watch What Happens Live With Andy Cohen, la ganadora del Oscar clasificó cinco de sus besos más recordados en el cine, desde el mejor hasta el peor. El resultado no favoreció a Chris Pratt, su compañero en la película Passengers (2016), a quien ubicó en el último lugar de su lista.

La actriz participó en el programa de Bravo el jueves 19 de noviembre, junto a Josh Hutcherson, su coprotagonista en la franquicia Los juegos del hambre. Durante la entrevista, el presentador Andy Cohen la desafió a ordenar a cinco actores con los que compartió escenas románticas: Liam Hemsworth, Bradley Cooper, Hutcherson, Pratt y Timothée Chalamet.

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“Quiero decir, todos fueron increíbles”, comentó la actriz antes de describir sus experiencias.

Al principio, la actriz mencionó algunos nombres sin aclarar el orden. Cohen tuvo que recordarle que debía comenzar por el mejor beso y terminar con el peor. Entonces, Lawrence corrigió su respuesta y reveló su clasificación: “El mejor es Josh, y después... Hemsworth, Cooper, Chalamet y Pratt”.

La ganadora del Oscar participó en un juego de Andy Cohen en el que tuvo que clasificar a cinco de sus antiguos compañeros de reparto (Captura de video)

De esta manera, Hutcherson obtuvo el primer puesto, mientras que el protagonista de Guardianes de la Galaxia quedó en el extremo opuesto. Ambos actores compartieron protagonismo en Passengers, una película de ciencia ficción y romance estrenada en 2016.

La experiencia de Jennifer Lawrence con Chris Pratt en ‘Passengers’

En el filme dirigido por Morten Tyldum, Lawrence y Pratt interpretaron a Aurora Lane y Jim Preston, dos pasajeros de una nave espacial que transporta a miles de personas hacia un nuevo planeta. El viaje debía durar aproximadamente 120 años, pero ambos despiertan de sus cápsulas de hibernación varias décadas antes de llegar a destino.

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La producción tuvo un presupuesto estimado de entre 100 y 150 millones de dólares y recaudó USD 303 millones en las salas de cine. Sin embargo, recibió críticas negativas por su historia y el tratamiento de la relación entre sus protagonistas.

En Passengers (2016), Jennifer Lawrence y Chris Pratt interpretan a dos viajeros espaciales que despiertan de sus cápsulas de hibernación mucho antes de llegar a su destino ( Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP)

A pesar de las dificultades del rodaje, Lawrence había expresado comentarios positivos sobre su compañero. En una entrevista con Extra antes del estreno, destacó especialmente su sentido del humor y la buena relación que construyeron durante las grabaciones.

“Nos reímos todo el día. Fue un rodaje difícil, con jornadas muy largas”, recordó. También explicó que ambos pasaron mucho tiempo en Atlanta sin ver la luz del día y que las bromas de Pratt fueron fundamentales para sobrellevar la experiencia.

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La actriz también habló anteriormente sobre la vulnerabilidad que sintió al filmar escenas íntimas con el actor. En una conversación de 2015 con The Hollywood Reporter, describió su primera escena de sexo frente a las cámaras como una experiencia extraña y difícil de procesar.

“Me emborraché muchísimo”, confesó. Después explicó que la situación le provocó más ansiedad cuando regresó a casa porque Pratt estaba casado con Anna Faris en ese momento. “Era la primera vez que besaba a un hombre casado y la culpa es el peor sentimiento en el estómago”, relató.

Josh Hutcherson, su mejor beso en pantalla

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson fueron los grandes rostros de 'Los juegos del hambre'. Ahora vuelven en un cameo para "Amanecer en la cosecha"

La elección de Hutcherson como su mejor beso también coincidió con una etapa especial para los protagonistas de Los juegos del hambre. Ambos retomaron sus personajes, Katniss Everdeen y Peeta Mellark, en una secuencia ambientada en el futuro de la historia para la precuela Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha.

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En declaraciones al podcast Call Her Daddy, Lawrence describió el reencuentro con Hutcherson y Woody Harrelson. “Fue increíble. Fue una locura. Era el mismo equipo de producción”, comentó. “Josh y yo no íbamos al baño sin tener los brazos alrededor del otro. Fue muy hermoso”.