Hugo Souza será padre con dos mujeres diferentes

Guardar

El arquero Hugo Souza, del Corinthians, será padre dos veces en un lapso breve de tiempo. La influencer Rai Araújo confirmó que está embarazada de seis meses de una niña, fruto de su vínculo con el futbolista. La noticia se conoce mientras Rauany Barcellos, ex prometida de Souza, transita el octavo mes de gestación de Pétala, el nombre que eligieron para la bebé, lo que implica que el guardameta tendrá dos hijas con pocos meses de diferencia entre sí.

“La información es verídica, pero, como también dejé claro en Daily do Garotinho, no era mi intención la exposición. No voy a dar detalles personales, pero puedo decirte que él cumple el papel de padre”, declaró Araújo en diálogo con la revista brasileña Quem, en la que optó por confirmar el embarazo sin profundizar en la naturaleza actual de su relación con el futbolista.

PUBLICIDAD

Según una nota del portal Daily do Garotinho, Hugo Souza y Araújo se conocieron en 2022, pero perdieron contacto cuando el jugador inició otra relación. Tras la ruptura del noviazgo del arquero con Barcellos, ambos retomaron el vínculo, período en el que la influencer quedó embarazada. La publicación original de ese portal fue la que dio a conocer públicamente la situación, antes de que Quem contactara de forma directa a Araújo para obtener su confirmación.

Rai Araújo

En su perfil de Instagram, la modelo describió el proceso emocional que atravesó. “Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Empezó con lágrimas, dolor y mucho miedo. Mucha, pero mucha falta de aceptación. Pero seguí adelante y fue lo mejor que hice”, afirmó Araújo en esa publicación, en la que buscó dar su propia versión de los hechos antes de que la noticia se expandiera a través de otros medios.

PUBLICIDAD

“No le tenía tanto miedo al mundo, hasta el día en que Dios me dio a alguien a quien me importa más que a mí misma”, replicó luego en una historia de la misma red social.

La redacción del medio brasileño contactó al entorno de Souza para pedir su versión sobre el embarazo de Araújo, pero hasta el momento no obtuvo respuesta sobre el tema, y el arquero tampoco hizo declaraciones públicas en sus redes sociales.

Rauany Barcellos

El embarazo de Rauany Barcellos se había anunciado en julio, dos meses después de la ruptura del compromiso entre ella y el arquero. En ese momento, la novedad generó especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el entorno del futbolista aclaró al medio brasileño que la pareja no había retomado la relación y que la gestación correspondía a un período previo a la separación. Barcellos, por su parte, no se expresó aún.

Pese a la separación, los ex prometidos mantienen un trato cordial de cara a la llegada de la niña. Souza participó de una fiesta de revelación de género íntima junto a Barcellos y, en los comentarios de la publicación, dejó un mensaje de afecto que destacó el cariño que rodeará a la pequeña Pétala, en lo que se interpretó como un gesto que reafirma la buena relación entre ambos a pesar del fin del compromiso.

PUBLICIDAD