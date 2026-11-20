Horacio Zeballos y Marcel Granollers se despidieron en Turín

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Horacio Zeballos se despidió de las ATP Finals de Turín. El argentino y el español Marcel Granollers perdieron este viernes ante el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski por 7-6 (5) y 6-4 y quedaron eliminados.

Zeballos y Granollers tenían la obligación de ganar para seguir en el certamen que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada. Después de vencer a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en su debut y de caer ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz en su segunda presentación, no pudieron ante el estadounidense y el británico, que se impusieron en una hora y 32 minutos en el Inalpi Arena.

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El primer set fue parejo y ninguno de los dos equipos logró quebrar el servicio de su rival. La igualdad se mantuvo hasta el tie-break, donde Harrison y Skupski estuvieron más firmes en los puntos decisivos y marcaron la primera diferencia en el partido.

La paridad se mantuvo en el segundo parcial. La dupla hispano-argentina sostuvo sus servicios hasta el tramo final, pero el quiebre de Harrison y Skupski en el décimo game, cuando el encuentro estaba 4-4, fue determinante. Los segundos preclasificados aprovecharon la oportunidad y cerraron el encuentro en su turno de servicio para asegurar su clasificación a las semifinales.

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El triunfo les permitió terminar la fase de grupos con dos victorias y una derrota, luego de haber perdido en su debut. En busca de un lugar en la final, se enfrentarán al salvadoreño Marcelo Arévalo y al croata Mate Pavic, quienes terminaron primeros en el grupo Todd Woodbridge.

Para Zeballos y Granollers, el resultado significó el final de su participación en Turín. La pareja cerró la fase de grupos con un triunfo y dos derrotas, sin poder repetir el recorrido que la llevó a disputar la final de las ATP Finals en 2023. En aquella ocasión, cayeron ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, quienes repitieron el título que habían obtenido en la edición anterior.

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El argentino y el español disputaron por séptima temporada consecutiva el torneo de cierre del calendario. Además de la final de 2023, alcanzaron las semifinales en tres oportunidades, aunque en las últimas ediciones no lograron superar la fase de grupos.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en sets corridos (Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque)

La eliminación llega después de una temporada en la que volvieron a conquistar Roland Garros. Zeballos y Granollers defendieron con éxito el título en París y reafirmaron su lugar entre las principales parejas del circuito. Además, alcanzaron la final en Roma y Dallas, y las semifinales en el Abierto de Australia y los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Cincinnati, aunque no pudieron cerrar el año con una nueva presencia en las instancias decisivas de las ATP Finals.

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El marplatense, que fue el primer argentino en alcanzar el número uno del ranking mundial de dobles, había llegado a Turín con la expectativa de volver a pelear por el título. Aunque no lo consiguió, Zeballos, actual 5° de la clasificación, cerró la temporada en el Top 5 por cuarta vez consecutiva.