El humo del monoplaza de Fórmula E que sufrió una explosión durante los test

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El último día de los test de pretemporada para 2027 de la Fórmula E quedó envuelto en un tenso momento por el incendio del flamante monoplaza Gen4 de Fusion Team. El piloto británico Taylor Barnard logró salir ileso del vehículo que quedó destruido en la pista de Jarama, cerca de Madrid. El accidente encendió las alarmas en la nueva generación de vehículos de la categoría y la Federación Internacional del Automóvil abrió una investigación para determinar lo sucedido.

De acuerdo con la reconstrucción de medios especializados y periodistas que se encontraban en el circuito, la alarma comenzó cuando el coche de Barnard se detuvo en la curva 10 del circuito madrileño. Dirección de carrera mostró la bandera roja y, poco después, una densa columna de humo negro comenzó a salir del monoplaza. El corredor logró salir por sus propios medios del auto, mientras que los bomberos y los médicos acudieron al sector de inmediato.

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El fotógrafo español Daniel Atán Romar, que se encontraba dentro del trazado español, señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que el monoplaza “ha estallado de golpe y se ha prendido fuego totalmente”. Tanto el periodista Jorge Peiró como el portal local Marca también reportaron un estallido. “Nos alegra ver que Taylor está bien”, publicó la escudería en su cuenta oficial de Instagram.

“Una avería por determinar derivó en una explosión del Fusion de Taylor Barnard”, detalló el medio español AS. “Alrededor de las 16:10 horas se produjo una explosión del monoplaza entre la curva 9 y la 10, con una primera deflagración (con llamas incluidas) y una densa columna de humo procedente del monoplaza número #26, motorizado con tren de rodaje Porsche ”, especificó el diario Marca. En este medio, un testigo habló sobre lo ocurrido: “Hemos escuchado una explosión, pero pensábamos que podía ser de una tormenta. Luego nos hemos dado la vuelta y hemos visto el coche en llamas y una densa humareda”.

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La Fórmula E y la FIA confirmaron que no hubo heridos y anunciaron una revisión de las causas. “Los equipos de emergencia están respondiendo activamente al incidente. Confirmamos que no hay heridos y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa”, informaron en un comunicado conjunto. La categoría y el organismo rector del automovilismo añadieron que facilitarán información adicional cuando dispongan de nuevos datos. Por el momento, no se conocen las causas exactas del incendio ni de la explosión.

El portal Motorsport aseguró que la principal hipótesis del accidente es una “avería en la batería del coche del equipo cliente de Porsche, pero el equipo aún no ha proporcionado una explicación”. El medio e-Formula.news, por su parte, sumó que un inversor defectuoso podría haber originado el fuego, de acuerdo con fuentes cercanas a la escudería Fusión. Dicho componente convierte la corriente continua de la batería de alto voltaje en corriente alterna para alimentar el motor eléctrico.

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El medio español Soy Motor informó que el problema que sufrió el vehículo habría surgido por “una deflagración del DC/DC o del inversor”. Además, divisó una reunión en el paddock entre Alberto Longo (cofundador y director de la Fórmula E), Enrique Buenaventura (Director de Asuntos Comerciales) y el piloto Taylor Barnard.

El piloto español de CUPRA Kiro, Pepe Martí, relató que vio el humo en el paddock y remarcó que nunca había presenciado una escena similar. “Está claro que es un problema que hay que mirar, pero yo nunca había visto un coche arder, es la primera vez que pasa y por suerte Taylor está perfecto y no hay daños personales que lamentar”, señaló en declaraciones a Marca.

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El catalán pidió esperar a que se determine el origen de la avería, aunque vinculó el episodio con el inicio de un ciclo técnico: “Estamos al principio de un nuevo coche, con nuevas tecnologías, un nuevo suministrador de baterías... No es lo que nos gusta ver, pero estas cosas pueden ocurrir y lo sabemos. Es un fallo técnico que tendrá una causa y una solución”.

El monoplaza de nueva generación del equipo Fusion Fórmula E (@fusionformulae)

Los test de pretemporada de la Fórmula E se presentaron como cruciales, ya que se estrenaron los monoplazas de una nueva generación. El nuevo coche representa el mayor salto de rendimiento de la categoría desde la creación del campeonato en 2014: cuenta con 600 kW de potencia de clasificación, equivalentes a más de 800 CV, tracción integral permanente y una carga aerodinámica que duplica con creces la de la generación anterior.

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Además, la Gen4 incorpora frenos antibloqueo, control de par, diferencial activo, neumáticos Bridgestone de nueva generación y más sistemas electrónicos que los coches anteriores. Los ensayos en el trazado de Jarana fueron la primera y única prueba colectiva antes del debut competitivo en Ciudad de México, previsto para enero de 2027.

La expectativa también se apoya en una referencia concreta: a comienzos de este año, Porsche probó su Gen4 en Monza y registró vueltas más rápidas que las de la Fórmula 2, categoría previa a la Fórmula 1. El ensayo anticipó el salto de rendimiento que la categoría pretende convertir en su principal argumento deportivo.

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