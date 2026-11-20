Mariano Chihade será trasladado a una habitación común

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Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, será trasladado en las próximas horas a una habitación común con cuidados intensivos, según informó este viernes la jefa de prensa de la productora, Gimena Lepere. El parte indica que su evolución es favorable y se desarrolla conforme a lo previsto por el equipo médico del Instituto Fleni.

Lepere, vocera autorizada por la familia y la productora, emitió este viernes el siguiente comunicado con su firma: “En las próximas horas, Mariano será trasladado a habitación común con cuidados intensivos. Su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico. Continúa internado en el Instituto Fleni, acompañado por su familia.”

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La jefa de prensa ya había detallado a Infobae cómo transcurrieron las primeras horas del posoperatorio: “Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Acompañado en todo momento por Mariana”. También señaló que la conductora permaneció a su lado desde que despertó: “Pudo verla y hablar con ella”, indicó.

Sobre la comunicación oficial, Lepere aclaró que no habrá nuevos partes médicos hasta que la familia lo considere necesario o se produzca “algún cambio significativo”. “Lo importante es que evoluciona acorde a lo esperado y eso es más que positivo para él y para todos los que acompañamos a Mariano y a Mariana”, sostuvo.

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Chihade llegó al Fleni de Belgrano el martes para realizarse estudios preoperatorios programados. Una resonancia magnética practicada el viernes anterior había permitido a los especialistas identificar una imagen nodular en su cerebro. Con los resultados en mano, el lunes resolvieron su internación y la intervención quirúrgica.

La cirugía se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre. El doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la institución, firmó el parte que confirmó que “la cirugía se desarrolló sin complicaciones” y que el paciente “se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”. El comunicado no precisó el tipo de intervención realizada ni una fecha estimada de alta.

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Mariano Chihade y Mariana Fabbiani. Ella está junto a él en todo momento durante la internación

El cuadro: una imagen nodular detectada en una resonancia de cerebro

La internación de Chihade fue consecuencia de un proceso de diagnóstico iniciado días antes. Una resonancia magnética de cerebro practicada el viernes 14 de noviembre permitió identificar una imagen nodular en su cerebro. Con ese antecedente, el martes 17 el productor se presentó por sus propios medios en el Fleni de Belgrano para completar los estudios preoperatorios programados. Al concluir las evaluaciones, el equipo médico resolvió dejarlo internado de manera inmediata.

El parte firmado por el doctor Cohen Arazi precisó que el paciente ingresó “en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro” y que permanecería internado a la espera de la intervención, para la cual “se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”. El primer documento también destacó que Chihade se encontraba “clínicamente estable” antes de ingresar al quirófano.

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La cirugía del miércoles se extendió durante varias horas. Ninguno de los partes oficiales emitidos hasta el momento detalló el tipo de procedimiento realizado ni mencionó un diagnóstico definitivo. Tampoco se informó una fecha estimada de alta médica. La decisión de no emitir nuevos comunicados hasta que exista “un cambio significativo” fue confirmada por Lepere, quien subrayó que la familia prefiere preservar la privacidad del productor durante su recuperación.

Fabbiani pidió apoyo en las redes antes de la cirugía

Antes de la operación, Fabbiani recurrió a sus historias de Instagram para agradecer el respaldo recibido. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió la conductora de DDM (América TV), acompañando el mensaje con una estampita de la Virgen María Desatanudos. También había pedido a sus seguidores que pensaran en su marido “con amor y linda energía”, con un mensaje de aliento: “Esto también pasará”.

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Chihade continúa internado en el Fleni junto a su familia, a la espera del traslado a sala común.