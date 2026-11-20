Boca Juniors y Atlético Mineiro jugarán a las 19:30 de Argentina por la final de la Copa Sudamericana

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Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán la Copa Sudamericana 2026 este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia. La final se disputará a partido único y en cancha neutral, con inicio previsto para las 19:30 de Argentina y las 17:30 locales. La definición reunirá a dos equipos que llegarán con objetivos distintos, aunque con la misma posibilidad de cerrar la temporada con un título continental.

El encuentro podrá seguirse en vivo en distintos países de Latinoamérica mediante las señales habilitadas para la transmisión sudamericana. Boca buscará terminar una racha de 18 años sin conquistas internacionales y tendrá un respaldo masivo en Colombia: el club agotó sus 12.000 entradas populares y se estima que más de 40.000 hinchas viajarán a Barranquilla. La presencia de simpatizantes argentinos y colombianos anticipa una alta convocatoria alrededor del estadio durante la jornada decisiva.

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Hinchas de Boca Juniors se apoderaron del Centro Histórico de Cartagena, ciudad que los ha acogido en la previa de la gran final de la Copa Sudamericana. (Alcaldía de Cartagena)

Atlético Mineiro afrontará el partido bajo presión después de haber perdido cuatro de sus últimas cinco finales. El campeón recibirá USD 10 millones, según los premios fijados por la Conmebol al comienzo del torneo, mientras que el subcampeón obtendrá USD 2,5 millones. La cifra representa un aumento frente a lo que percibió Lanús en 2025, cuando levantó el trofeo en Paraguay tras imponerse justamente ante el conjunto brasileño y recibió USD 6,5 millones.

El plantel de Boca arribó a Barranquilla el miércoles por la noche a bordo de un vuelo chárter que trasladó a toda la delegación. El presidente Juan Román Riquelme y el entrenador Rodolfo Arruabarrena encabezaron el viaje, que partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y duró más de nueve horas. La aeronave aterrizó cerca de las 22, hora argentina, y fue recibida por una multitud de hinchas que aguardó durante varias horas la llegada del equipo.

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Horarios por país

Argentina: 19:30

Colombia: 17:30

Uruguay: 19:30

Paraguay: 19:30

Chile: 19:30

Bolivia: 18:30

Ecuador: 17:30

Venezuela: 18:30

Brasil: 19:30

Perú: 17:30

TV y plataformas

Disney+ Plan Premium, ESPN, DGO y Sports estarán a cargo de la transmisión para Sudamérica, con excepción de Brasil. En ese país, el partido se podrá ver por Disney+ Plan Premium, ESPN y SBT.

Los horarios y TV para la final de la Copa Sudamericana 2026 (Conmebol)

BOCA PUEDE JUGAR OTRO TÍTULO INTERNACIONAL

Además del trofeo, Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la clasificación a la Recopa Sudamericana y un cupo en la Copa Libertadores 2027. El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro de la final. El campeón de la Sudamericana enfrentará en la próxima Recopa al ganador de la Libertadores, que se definirá el sábado 28 de noviembre en Montevideo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

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La Recopa Sudamericana 2027 tendrá una serie de ida y vuelta, como ocurrió en febrero de 2026, cuando Lanús superó a Flamengo. La Conmebol proyecta programar los encuentros para los miércoles 17 y 24 de febrero. Si Boca obtiene el título, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena abrirá la llave en la Bombonera y cerrará como visitante ante Estudiantes, en La Plata, o Palmeiras, en San Pablo.