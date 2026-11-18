Santos indicó la millonaria cantidad que le deben. (Redes: Antonio Carlos Santos)

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El exfutbolista brasileño e histórico referente del Club América, Antonio Carlos Santos, sostiene un litigio y reclamo administrativo en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) por un adeudo multimillonario que asciende a cientos de millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos hechos públicos por el exjugador para AS México, la empresa vinculada a su entorno familiar ejecutó un total de 21 “servicios especializados” en diversas instalaciones de la empresa productiva del Estado entre los años 2020 y 2023, sin que hasta la fecha se hayan liquidado los montos estipulados en los contratos respectivos, a pesar de haber cumplido cabalmente con los trabajos requeridos.

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La compañía afectada lleva por nombre Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental S.A. de C.V. (SCTPA). Según los registros mercantiles correspondientes, dicha sociedad fue constituida en el municipio de Boca del Río, Veracruz, en el año 2012, figurando como accionista mayoritaria Emma Portugal, esposa de Antonio Carlos Santos. A través de esta razón social se prestaron los servicios ambientales y técnicos a la petrolera mexicana durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023.

Antonio Carlos Santos asegura que cuenta con oficios, entregables y una propuesta técnica firmada para acreditar sus labores no reconocidas vinculadas con Pemex. (Facebook/ Antonio Carlos Santos)

¿Cuánto le deben a Antonio Carlos Santos?

El conflicto financiero adquiere una dimensión mayor debido a las denuncias del propio exmediocampista, quien asegura que, mientras su sociedad enfrenta el impago por las labores realizadas, otra compañía sí ha recibido pagos millonarios por conceptos que corresponden a parte de los mismos servicios ejecutados. Se trata de la firma Mexxus Drilling International S. de R.L. de C.V., la cual opera con sede en Villahermosa, Tabasco.

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De acuerdo con registros contractuales y financieros documentados, Mexxus Drilling International ha logrado ingresar alrededor de 162 mil millones de pesos (más de 161 mmdp) derivados de contratos celebrados con Petróleos Mexicanos a lo largo de una década, específicamente en el lapso comprendido entre el 14 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2026.

Esta disparidad entre el bloqueo financiero hacia SCTPA y los cuantiosos recursos percibidos por Mexxus constituye el eje central de la inconformidad planteada por el exjugador azulcrema.

La empresa estaría endeudada con el exfutbolista. (Jesús Avilés / Infobae México)

Su caso ya es revisado por el Gobierno de México

La problemática salió a la luz pública hace un par de semanas, cuando Antonio Carlos Santos expuso por primera vez la situación del adeudo durante su participación en el espacio El Jefe y el Máster.

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Tras hacer visible su caso, el exfutbolista recibió una comunicación oficial por parte de Adriana Contreras Vera, directora general de Atención Ciudadana dentro de la Oficina de la Presidencia de la República, con el propósito de dar atención institucional a su queja.

No obstante, aunque las autoridades federales confirmaron la recepción del caso y el inicio del seguimiento administrativo correspondiente, el Gobierno Federal aún no ha ofrecido una solución definitiva ni una fecha de liquidación, por lo que el impago por parte de Pemex continúa vigente.

Al ser consultado sobre el avance de las gestiones legales, Santos optó por mantener cautela para no afectar el curso de las investigaciones, aunque advirtió que sus negocios ya han sufrido represalias en el sureste del país tras interponer los recursos legales correspondientes:

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“No puedo decir mucho, porque la denuncia está hecha y no quiero entorpecer el proceso. Ya mis empresas han tenido bloqueos en Tabasco por eso. Creo en la justicia en México y en lo que dice la presidenta Sheinbaum en las conferencias mañaneras”.

El exjugador de las Águilas ya interpuso la denuncia correspondiente con las autoridades. (FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ/CUARTOSCURO.COM)

El historial corporativo y las sanciones previas de Mexxus Drilling International

El análisis de los antecedentes corporativos de Mexxus Drilling International revela una trayectoria marcada por cambios de domicilio fiscal, contratos multimillonarios con empresas estatales y sanciones administrativas previas por incumplimientos. La empresa fue constituida originalmente en 2007 en Mexicali, Baja California, contando con cuatro socios fundadores que participaron en partes iguales con el 25 por ciento del capital cada uno: Servando Paz del Ángel, Guillermo Raygoza Serrano, Jesús Carlos Gutiérrez Enríquez y Carlos Horacio García Ramírez. En una primera etapa, Paz del Ángel y Raygoza Serrano fungieron como gerentes fundadores, hasta que en abril de 2008 una asamblea de accionistas designó a García Ramírez como el nuevo administrador encargado.

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Según su acta constitutiva, el objeto social de Mexxus abarca la perforación de pozos en general para la extracción de agua, vapor, petróleo o cualquier otro elemento, así como la compra, venta, fabricación, importación y exportación de equipos, herramientas y materiales vinculados a la industria de perforación y construcción de pozos. Posteriormente, en el año 2023, la sociedad modificó su domicilio fiscal de Mexicali hacia Hermosillo, Sonora, aun cuando en su portal electrónico oficial mantiene su ubicación operativa en Villahermosa, Tabasco.

A pesar de haberse consolidado como uno de los proveedores con mayores ingresos dentro de Pemex entre 2016 y 2026, el historial de Mexxus registra una inhabilitación oficial por parte del Estado mexicano. En 2010, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a la compañía “por irregularidades en la ejecución de servicios”, prohibiéndole participar en cualquier procedimiento de contratación o licitación dentro de la Administración Pública Federal. Dicha resolución, derivada del expediente RS/0029/2009 y publicada formalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tuvo una vigencia de tres meses.

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Asimismo, antes de concentrar sus millonarios ingresos en la industria petrolera, Mexxus Drilling International también fungió como contratista de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre los años 2009 y 2011. Durante ese periodo suscribió acuerdos para la reparación de pozos en el campo geotérmico de Cerro Prieto, en Baja California, destacando un contrato individual cuyo monto alcanzó los 565 millones de pesos. Mientras tanto, el reclamo de Antonio Carlos Santos y Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental sigue abierto a la espera de que las instancias federales destraben el pago pendiente.