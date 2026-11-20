Cerca de 50.000 personas venden contenido erótico y casi 900.000 usuarios lo consumen en Argentina

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La venta de contenido erótico a través de plataformas digitales suele presentarse como una alternativa para obtener ingresos en dólares y alcanzar independencia económica. Sin embargo, detrás de algunas de esas propuestas pueden existir situaciones de precariedad, captación y explotación sexual. Así lo advirtió Daniela Gasparini, psicóloga especialista en trata de personas y violencia de género, durante una entrevista en Infobae a la Tarde.

El fenómeno adquirió una dimensión significativa en Argentina, donde, según las cifras, unas 50.000 personas venden contenido íntimo y casi 900.000 usuarios lo consumen. Frente a ese escenario, la especialista cuestionó los discursos que promocionan la actividad como una oportunidad de ganancias extraordinarias y describió los mecanismos que pueden utilizarse para captar mujeres en situación de vulnerabilidad.

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“Voy a hablar sin eufemismos, que es lo que necesitamos por estos tiempos”, anticipó.

Gasparini definió a estas plataformas como una transformación digital de la industria del sexo. Si bien señaló que existían antes de la pandemia, sostuvo que el aislamiento impulsó su expansión y facilitó la adaptación de organizaciones dedicadas a la explotación sexual.

“Las mafias, las organizaciones criminales, se han adecuado a las coyunturas y han logrado también asentarse en los lugares más humildes y de mucha necesidad y vulnerabilidad económica”, afirmó.

Un informe de AMMAR y el CONICET reveló que una de cada cinco productoras de contenido alcanza ingresos de 500 dólares (REUTERS/Carlos Barria)

Las promesas de ingresos y los mecanismos de captación

Uno de los principales cuestionamientos de Gasparini estuvo dirigido a la imagen de ganancias extraordinarias que se difunde en redes sociales. Según explicó, las plataformas y quienes promocionan sus servicios suelen mostrar historias de mujeres que obtienen miles de dólares, aunque esos casos no representan necesariamente la realidad de la mayoría de quienes producen contenido.

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Para respaldar su planteo, mencionó un informe de AMMAR y el CONICET sobre los ingresos de las trabajadoras del sector. “Una de cada cinco mujeres que producen contenido gana USD 500, o sea, no llegan a pagar un alquiler”, sostuvo.

A partir de esos datos, cuestionó que la actividad se presente como un camino sencillo hacia la independencia económica. “La mayoría tiene otros ingresos económicos, entonces lo que te venden es una ficción”, señaló.

La psicóloga también describió el denominado “perfilado algorítmico”, una práctica mediante la cual se identifican perfiles de mujeres jóvenes en redes sociales para ofrecerles incorporarse a estas plataformas. Según explicó, el contacto puede estar acompañado de promesas de ingresos rápidos y mejores condiciones de vida.

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“Te prometen tener muchos dólares y euros en poco tiempo. Este es el primer enganche, lo que diría yo en trata de personas, según la ley: captación”, afirmó.

Gasparini vinculó esas estrategias con las dificultades económicas de quienes reciben las propuestas. Sostuvo que más del 70% de las mujeres involucradas en estas actividades en Argentina atraviesa situaciones de pobreza y advirtió que la necesidad de conseguir ingresos puede aumentar la exposición a situaciones de explotación.

La especialista Daniela Gasparini cuestionó el uso del concepto de pornografía infantil para clasificar el material ilícito vinculado a menores de edad (Infobae en Vivo)

También rechazó que producir contenido íntimo sea necesariamente una actividad sin consecuencias. Entre las situaciones que mencionó aparecen el estrés, la ansiedad, la depresión y las amenazas que pueden sufrir las mujeres durante el desarrollo de esa actividad.

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Los casos de explotación sexual digital que llegaron a la Justicia

Durante la entrevista, Gasparini diferenció la venta de contenido íntimo de las conductas que pueden configurar delitos de explotación sexual y trata de personas. Recordó que la legislación argentina no penaliza el ejercicio de la prostitución, pero sí contempla figuras como el proxenetismo.

“Lo que está penado en nuestro país es el proxenetismo: quien explota sexualmente a alguien, quien se queda con un porcentaje de la actividad de esa mujer que está en situación de explotación sexual”, explicó.

Para la especialista, uno de los problemas es que las nuevas denominaciones utilizadas en el entorno digital pueden contribuir a invisibilizar esas relaciones. “Ya no hay clientes, hay usuarios, hay fanáticos, hay fans. No hay mujeres en situación de prostitución, hay modelos de webcam”, planteó.

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En ese sentido, comparó el funcionamiento de algunas estructuras digitales con los mecanismos de ocultamiento de los prostíbulos tradicionales, que solían operar bajo la apariencia de bares, locales de masajes u otros comercios.

“El proxenetismo se camufla atrás de estas plataformas y, por supuesto, cambia el discurso, cambia el lenguaje y se utilizan lenguajes que son más suavizantes”, sostuvo.

Consultada sobre la existencia de espacios organizados para producir contenido erótico en condiciones de explotación, respondió afirmativamente. Como antecedente, mencionó una causa judicial en la que, según relató, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó en 2025 una condena a prisión perpetua contra un hombre que había explotado sexualmente a tres mujeres.

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Las redes de captación utilizan el perfilado algorítmico en redes sociales para contactar mujeres con promesas de ingresos rápidos (Europa Press)

De acuerdo con su descripción, el caso comenzó con explotación presencial y continuó, después de la pandemia, mediante modalidades digitales. También relató que durante su trabajo profesional encontró departamentos y espacios acondicionados para producir contenido a través de cámaras, donde las mujeres eran explotadas.

Gasparini recordó que la Ley 26.842 contempla la explotación sexual entre las finalidades del delito de trata y mencionó el artículo 145 bis del Código Penal como parte del marco normativo para investigar estas conductas.

Además, cuestionó el uso de la expresión “pornografía infantil” para referirse al material sexual que involucra a menores de edad. “Los niños, niñas y adolescentes no son actrices o actores porno”, sostuvo, y reclamó revisar las denominaciones legales utilizadas para describir la producción y comercialización de ese material.

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La vulnerabilidad económica y las dificultades para reconocerse como víctimas

Otro de los aspectos que Gasparini consideró centrales es la dificultad que pueden tener las personas sometidas a explotación sexual para reconocerse como víctimas, especialmente cuando la actividad se desarrolla en plataformas digitales.

“La mayoría de las víctimas de trata y explotación sexual no se autoperciben víctimas, menos en lo que es explotación sexual digital”, afirmó.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó una condena a prisión perpetua por la explotación sexual de tres mujeres en entornos físicos y virtuales (REUTERS/Carlos Barria)

La especialista vinculó esa situación con la pobreza, las desigualdades de género y la falta de oportunidades laborales. También hizo hincapié en las mujeres que son el único sostén económico y emocional de sus hijos, una condición que, según explicó, puede aumentar su exposición a propuestas engañosas.

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“Muchas mujeres son único sostén de sus hijos, económico y emocional, y lamentablemente son fácilmente captadas y atraídas al circuito prostitular”, señaló.

En ese contexto, remarcó que el consentimiento de una persona no exime de responsabilidad a quienes obtienen beneficios mediante su explotación. “Nuestra ley dice que el consentimiento de la víctima, sea menor o mayor de edad, nunca exime a los responsables y proxenetas de su responsabilidad”, explicó.

Hacia el final de la entrevista, Gasparini cuestionó los discursos que presentan la comercialización de contenido íntimo como una oportunidad económica sin riesgos y reclamó revisar la manera en que se naturaliza la mercantilización del cuerpo de las mujeres.

“Hay que dejar de romantizar la mercantilización de las mujeres”, concluyó. También advirtió sobre la exposición de personas en situaciones de vulnerabilidad a propuestas que prometen ganancias extraordinarias en poco tiempo.

“Cualquier persona puede ser víctima de trata hoy, más si está en una situación de mucha vulnerabilidad económica”, afirmó.

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