Melissa Núñez demuestra que su mayor fortaleza en Miss Universo 2026 es la autenticidad y el amor por su tierra (Cortesía: Melissa Núñez).

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La cuenta regresiva para la 75.ª edición de Miss Universo está al rojo vivo y la representante de República Dominicana, Melissa Núñez, atraviesa uno de sus momentos más luminosos en la Isla del Encanto.

Con una sonrisa que desarma cualquier protocolo y una energía que traspasa pantallas, la reina quisqueyana acaba de superar una de las pruebas de fuego más temidas y decisivas de todo el certamen: la entrevista privada con el jurado calificador.

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Lejos de mostrarse abrumada por la presión que implica representar a una potencia de la belleza caribeña, Melissa ha convertido cada jornada en Puerto Rico en una celebración personal y colectiva.

Ayer, jueves 19 de noviembre, tras cumplir con su evaluación frente al panel de expertos, la soberana abrió su corazón en redes sociales con un mensaje cargado de emoción genuina:

“Un día más y sigo sin poder explicar lo feliz que me hace estar aquí. Cada encuentro, cada ensayo y cada experiencia me recuerdan por qué estoy viviendo esto con tanta ilusión. Llevar el nombre de República Dominicana conmigo es un sentimiento que no cambio por nada”. Sus palabras, acompañadas de emojis de gratitud y cariño, resonaron de inmediato entre miles de seguidores que siguen minuto a minuto su desempeño en la concentración.

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Para una cita donde la primera impresión y la seguridad personal lo son todo, Melissa Núñez apostó por una fórmula ganadora que grita elegancia ejecutiva y modernidad. En las imágenes captadas durante su salida rumbo al encuentro con los jueces, la dominicana deslumbró con un conjunto sastre en color blanco puro de líneas arquitectónicas.

Radiante y sofisticada, Melissa Núñez saluda a las cámaras luciendo un impecable conjunto sastre blanco con caída tipo capa rumbo a su entrevista privada con el jurado de Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

Gratitud como bandera en cada paso de la concentración

Lo que más ha cautivado a la prensa especializada y a los fanáticos de los certámenes de belleza no es solo su impecable estampa, sino la transparencia con la que vive el proceso.

En un ambiente donde los nervios suelen jugar en contra, Melissa ha hecho de la gratitud su mejor amuleto. Durante los días previos a la entrevista, ha compartido postales de su preparación y agradece abiertamente el respaldo incondicional del público dominicano y latino, dejando claro que el apoyo de su gente es el motor que la impulsa en esta recta final.

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Esa conexión orgánica también se ha visto reflejada en su alianza con el talento de su tierra. Días atrás, cuando la organización internacional divulgó los retratos oficiales de estudio para esta edición aniversario, la representante quisqueyana brilló enfundada en una creación de la renombrada diseñadora dominicana Giannina Azar, reafirmando su compromiso de llevar el arte y la moda de su país a la vitrina más importante del entretenimiento mundial.

A pocos días de la gran gala final, Melissa Núñez disfruta con plenitud cada instante en San Juan, agradecida por el respaldo incondicional de los dominicanos.

Con el peso de la entrevista privada ya superado y la satisfacción del deber cumplido, la agenda de Melissa Núñez no da tregua. El ritmo en San Juan se acelera este fin de semana con dos citas imperdibles que definirán el rumbo de las candidatas hacia el cuadro de semifinalistas:

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Sábado 21 de noviembre: Ensayos generales y presentación del desfile de trajes típicos nacionales, una noche llena de folclore, creatividad y orgullo cultural donde República Dominicana siempre da de qué hablar.

Domingo 22 de noviembre: La esperada competencia preliminar, escenario donde las aspirantes desfilarán en traje de baño y traje de gala frente al jurado y el público internacional.

Todo este despliegue de disciplina, carisma y preparación desembocará el próximo martes 24 de noviembre en la gran gala final de Miss Universo 2026.