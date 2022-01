Resumen 2021: los escándalos más sonados de la política peruana del año que se fue

Pedro Castillo y su relación con la prensa

El 2021 estuvo marcado por diversas situaciones que desestabilizaron al país en varios aspectos: política, economía, educación y salud. Interpelaciones, censuras, intentos de vacancia, la fiesta clandestina, cierre de minas, tráfico de influencias, fueron algunos de las situaciones que hicieron que el año que se fue esté cargado de “lo malo y lo feo” de nuestra política peruana.

Para ello, elaboramos un recuento con los casos más sonados que hicieron temblar a nuestro país y no necesariamente por un movimiento telúrico, sino por los escándalos que se suscitaron en estos 12 meses.

Acompáñanos con este recuento que Infobae Perú elaboró para todos sus lectores.

CASO VACUNAGATE

Se iniciaba el año y en plena segunda ola, se conoció que funcionarios del poder Ejecutivo habían obtenido una vacuna contra COVID-19 de manera irregular.

Esto quiere decir, que mientras el Estado negociaba el primer lote de adquisición de vacunas y miles de peruanos fallecían a causa de este virus, exministros, autoridades y hasta ese entonces el presidente de la República, Manuel Vizcarra, fueron los primeros en obtener este producto de manera “informal”.

El 15 de febrero el presidente Francisco Sagasti, anunció que la Universidad Cayetano Heredia le remitió una lista de personas que habían recibido las vacunas de “cortesía” que envió el laboratorio Sinopharm fuera del ensayo clínico. Se trataba en total de unas 487 “beneficiados”.

El expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano. Además de las exministras de salud Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, encabezan dicha lista.

Martín Vizcarra fue vacado por el Congreso en noviembre del 2019. Foto: Andina.

PRIMER PLAN DE VACUNACIÓN FRACASA

A inicios del mes de abril y ya con el primer lote de vacunas, el ex presidente Francisco Sagasti, reconoció que el plan de vacunación está lleno de problemas e irregularidades y anunció una nueva estrategia, en medio de la segunda ola de la pandemia que azota al país.

En ese mes, el país registró un récord de casi 13.000 casos nuevos en un solo día, un número que terminó de convencer a Sagasti de decretar una cuarentena nacional obligatoria de cuatro días, durante Semana Santa para así bajar el número de contagios, mientras se elaboraban nuevas medidas para frenar la segunda ola por casos COVID-19.

Brigadas de vacunación recorren el distrito de Villa El Salvador para aplicar la tercera dosis contra la covid-19, hoy, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2021- PRIMERA VUELTA 11 DE ABRIL

La primera vuelta de las elecciones generales de Perú de 2021, para elegir al presidente de la República, dos vicepresidentes de la misma, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos para el período gubernamental 2021-2026, se realizaron el 11 de abril de dicho año.

En la tarde del 16 de abril, ya se tenía el 100% de actas procesadas en donde Pedro Castillo pasó a segunda vuelta con 18.921%, mientras que Keiko Castillo obtuvo 13.407%. Estas cifras llamaron la atención a muchos, ya que no se esperaban que el ‘maestro chotano’ liderara esta contienda, ya que en las encuestas su partido no figuraba entre los primeros.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Foto: Andina.

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL – JUNIO

El 15 de junio, la ONPE terminó la contabilización de las actas, cuyo resultado fue el siguiente: Pedro Castillo: 50.126% Keiko Fujimori: 49.874%. Fue ahí donde empezó el ‘segundo round’ en la carrera de saber quién se quedaba con el sillón presidencial.

El país estaba dividido por distintas posturas: por un lado los que apoyaban a Keiko y por otro lado los que buscaban un cambio radical de izquierda suprema.

Los candidatos a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori (i) y Pedro Castillo se saludan en un debate el 28 de abril de 2021 en la provincia norteña de Chota (Perú). EFE/Aldair Mejía/Archivo

KEIKO FUJIMORI DENUNCIA PRESUNTO FRAUDE EN SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

El 12 de junio a través de su cuenta en Twitter, Keiko Fujimori denunció que “hay fraude en la mesa, manipulación en mesa”, para lo cual, señaló que una de las irregularidades que se habría producido en las mesas de votación es la “suplantación de identidad” de firmas de los responsables de las mismas.

Por su parte, Rubén Ramírez, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú, indicó en la presentación de su informe preliminar que ha visto “un proceso electoral positivo en el que se registraron mejoras sustantivas entre la primera y segunda vuelta; asimismo, la misión no ha detectado graves irregularidades”.

Durante un mitin, Dina Boluarte aseguró que “de estas nulidades presentadas por Fuerza Popular, 165, ya están siendo rechazadas, declaradas improcedentes muchas de ellas. Aun si es que el JNE [las] diera como válidas, ni siquiera así nos van a ganar. De los 70 mil votos que tenemos por encima de los votos de la ‘Señora K’, con estos 165, si es que le dieran la razón los JEE, nuestra votación quedaría en 40 (mil votos) por encima de la ‘Señora K’. En consecuencia, el ganador, reitero, de esta contienda electoral justa, transparente, los organismos internacionales así lo han calificado, es el profesor Pedro Castillo”.

Fue entonces que tras varias semanas, el 09 de junio, Pedro Castillo se declara vencedor de la segunda vuelta electoral y a través de un mensaje anuncia su presidencia a la República del Perú.

La excandidata derechista peruana Keiko Fujimori, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

LOS DINÁMICOS DEL CENTRO – JUNIO

Todo inició en el 2019, cuando la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía Anticorrupción se infiltraron en la Dirección de Transportes del Gobierno Regional de Junín, en la cual descubrieron una organización dedicada a entregar licencias de conducir a cambio de soborno.

Además, hallaron que la organización criminal era administrada por miembros del partido político de Perú Libre, entre los que destacó al exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.

Las últimas investigaciones que realizó el Ministerio Público, revelaron que Cerrón era el líder de esta organización, pero, además, la fiscalía sospechó que el dinero de los sobornos fue dirigido hacia la campaña política de Pedro Castillo.

La fiscalía identificó 22 miembros de la organización criminal que trabajaban en la Dirección de Transportes de Junín. Entre ellos lidera Alejandro Rojas Benites (46), alias ‘Panchito’, militante de Perú Libre desde 2017 y proveedor del Gobierno Regional de Junín en 2019.

Hasta el momento, las investigaciones continúan. Sin embargo, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional autorizó la incautación de la reparación civil de S/850 mil impuesta a Vladimir Cerrón, por sus actos de corrupción en el gobierno regional de Junín.

Vladimir Cerrón. Foto: Facebook

GUIDO BELLIDO, LA FIGURA CONTROVERSIAL DE LA POLÍTICA

El 29 de julio, Guido Bellido, juramentó como titular de la PCM en la ciudad de Ayacucho. Desde aquel entonces, su imagen se volvió cuestionada por su radical pensamiento izquierdista.

Sin embargo, sus diversos comentarios, hicieron de que en más de una ocasión sea el protagonista de los titulares más sonados del Perú.

Recordemos que, durante una entrevista, Bellido aseguró que en Cuba sí existe democracia. “Si la mayoría de la población aprueba y participa, es una democracia”, dijo para Canal N.

Por otro lado, miembros de las comunidades LGTBI calificaron de homofóbico, luego de que realizara polémicos comentarios a través de sus redes sociales.

No olvidemos que la parlamentaria Patricia Chirinos, lo denunció por violencia psicológica a principios de septiembre. Ante esto, el poder judicial peruano le ordenó a Bellido atender una terapia psicológica y no acercarse a menos de 300 metros de Chirinos.

Por otro lado, solicitó petición de renuncia hacia ministro de Exteriores, Oscar Maúrtua, luego de que el vicecanciller Luis Enrique Chávez declarara que Perú no reconoce a ninguna autoridad en Venezuela como legítima.

Algo que no se olvida, es cuando manifestó que iba a solicitar un “voto de confianza” en el Congreso en defensa del ministro del Trabajo, Iber Maraví, quien estaba siendo interpelado por el Congreso por tener presuntos nexos con el terrorismo en la época de los 80 y 90.

Lo que encendió las alarmas, fue cuando planteó en Twitter la posibilidad de la nacionalización del yacimiento de gas Camisea, operado por un consorcio privado, lo cual causó una fuerte polémica que lo conllevó a que el presidente le pidiera su renuncia a la PCM.

Guido Bellido. Foto: Andina.

JURAMENTACIÓN DE MINISTROS: INCOMPLETOS Y PASADA LA MEDIA NOCHE

El 29 de julio, todos estaban a la expectativa por conocer el flamante equipo que trabajaría de la mano con Pedro Castillo. La cita inicial era a las 8 de la noche en las instalaciones del Gran Teatro Nacional. en el distrito de San Borja. Sin embargo, todo se retrasó y empezó a las 12am.

Héctor Béjar fue el primer ministro que juramentó como titular de la Cancillería.

Para el Ministerio de la Mujer juró Anahí Durand. En otras carteras, la designación fue la siguiente: El abogado Walter Ayala juró como titular de la cartera de Defensa, el ex fiscal Juan Carrasco Millones fue designado ministro del Interior y Juan Cadillo, fue nombrado ministro de Educación.

El médico y ex congresista Hernando Cevallos asumió el cargo de ministro de Salud, mientras que Ciro Gálvez tomó el Ministerio de Culturas.

Dina Boluarte fue designada como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), mientras que Roberto Sánchez, juró como titular de Comercio Exterior y Turismo.

Antenor Maraví Olarte (Trabajo), Iván Quispe Apaza (Producción), Ivan Merino Aguirre (Energía y Minas), Juan Francisco Villegas (Transportes y Comunicaciones) y Heyner Alvarado López (Vivienda) conforman el resto del gabinete.

Cabe mencionar que Pedro Castillo tomó juramentó a 16 de 19 ministros.

Pedro Castillo REUTERS / Sebastián Castañeda / Foto de archivo

HÉCTOR BÉJAR E ÍBER MARAVI, LOS PRIMEROS MINISTROS CUESTIONADOS

Héctor Béjar fue el primer ministro que juramentó y fue nombrado como titular de la Cancillería.

Béjar fue señalado, ya que, en el Gobierno de Juan Velasco Alvarado, perteneció al Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, (Sinamos) desde 1971 hasta 1975, cuando fue desactivado.

Asimismo, en la década de 1960 integró el movimiento guerrillero ‘Ejército de Liberación Nacional’ por lo que fue sentenciado por el delito de sedición. Posteriormente, fue liberado en diciembre de 1970 por una amnistía general otorgada por Velasco Alvarado.

Por otro lado, Íber Maraví tuvo que dar un paso al costado, luego que presentaran una moción de censura en su contra, tras ser cuestionado por sus presuntos nexos con Sendero Luminoso en los años 80 y 90. Según las denuncias, el exministro habría participado en diversos atentados en la ciudad de Ayacucho.

(Foto: Agencia Andina)

RICHARD ROJAS, EMBAJADOR DE PERÚ EN VENEZUELA

La tercera semana de octubre se conoció que Richard Rojas fue elegido como embajador del Perú en Venezuela. Tras ser cuestionados por la denuncia e investigación por por presunto lavado de activos, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó seis meses de impedimento de salida del país.

Tras esta medida, Rojas no tuvo más remedio que renunciar al cargo, a pesar que al inicio se resistía, alegando que todo formaría parte de una campaña para desprestigiarlo.

|Foto: Agencia Andina

LA JARANA DEL MINISTRO LUIS BARRANZUELA

El 31 de octubre, el ex ministro Luis Barranzuela, fue descubierto realizando una reunión social en su vivienda, pese a que el sector al que pertenecía remarcó que por emergencia sanitaria quedaba prohibidas las celebraciones por Halloween y Día de la canción criolla.

Lejos de asumir su responsabilidad, el ministro negó que en su casa que se haya realizado alguna actividad, por el contrario, aseguró que la reunión fue para debatir temas coyunturales del Perú.

Tras verse envuelto en tan grande escándalo, no tuvo más remedio que renunciar al cargo y dar un paso al costado, días después de este sonado caso.

Renuncia de Luis Barranzuela al cargo de ministro del Interior.

PERÚ LIBRE LE DA LA ESPALDA A PEDRO CASTILLO

En un comunicado a la opinión pública, Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, anunció que en una reunión los integrantes de esta organización sostuvieron que no le darían el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez, considerado, según ellos, un gabinete ‘caviar’.

Con este anuncio, dejaron en claro que existía una brecha entre el partido oficialista y el presidente Pedro Castillo, quien también había demostrado cierta distancia entre él y Cerrón.

A este comunicado, también se unió Guido Bellido quien respaldó la postura de Perú Libre. No olvidemos que en más de una ocasión, el ex titular de la PCM, puso en aprietos al mandatario con sus comentarios dejados en su Twitter.

Perú Libre se sigue resquebrajando por dentro.

ESCÁNDALO EN LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

Una nueva crisis se generó a inicios del mes de noviembre, luego de que el ex comandante del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunciara que el ex secretario presidencial, Bruno Pacheco Castillo; y al ex ministro de Defensa, Walter Ayala, le pidieran el ascenso irregular de dos coroneles que serían afines al gobierno de Pedro Castillo. El haberse rehusado a realizar esos cambios, al considerar que no correspondía hacerlo por razones meritocráticas, le habría costado su pase al retiro, pese haber estado solo tres meses en el puesto.

“Solamente me queda pensar que (mi pase a retiro) se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso a través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, declaró José Vizcarra a RPP en aquel entonces.

Actualmente, siguen las investigaciones por este caso, incluso el presidente tendrá que declarar ante el Ministerio Público por esta denuncia.

Bruno Pacheco y Pedro Castillo.

20 MIL DÓLARES ENCONTRADOS EN EL BAÑO DEL DESPACHO DE BRUNO PACHECO

El 19 de noviembre, el fiscal anticorrupción Marco Huamán se apersonó hasta las instalaciones del Palacio de Gobierno para realizar algunas diligencias, exactamente en las oficinas del secretario general Bruno Pacheco. Recordemos que días antes, la mano derecha del presidente era cuestionado al revelarse los chats en los que buscaba generar presiones en altos mandos de la Sunat.

Durante esta diligencia, se halló US$20 mil en efectivo en una gaveta del baño de la oficina de Pacheco, el cual al ser encontrado, el hombre de confianza de Pedro Castillo no supo justificar la gran suma de dinero.

Tras este encuentro, el personal de la fiscalía procedió también a realizar fotocopias de los billetes, que se anexaron al acta en 50 folios para tener evidencia. Bruno Pacheco sigue siendo investigado.

Se complica situación de Bruno Pacheco

ESCÁNDALO EN EXAMEN DE NOMBRAMIENTOS A PROFESORES

Los exámenes de nombramientos para los maestros del Perú se vieron envuelto en un escándalo, luego que se filtrara esta prueba, haciendo fraudulento el proceso de la Carrera Magisterial de los profesores. En este nuevo caso de corrupción, estuvo en la mira el ex ministro Carlos Gallardo, su hija y la congresista de Perú Libre, Lucinda Vásquez.

Sobre este caso, un testigo protegido afirmó que tanto la hija del ex ministro como la parlamentaria del partido oficialista, tenían en su poder dicha prueba, la cual la habrían vendido a tres mil soles y cuya ganancia iba a ser dividida para ambas. El relato de este testigo en el proceso de investigación, hizo que las alarmas se encendieran y pusieran en la mira al ex titular del Minedu, el cual, tras debate, el Pleno del Congreso decidió censurarlo.

Carlos Gallardo se presentó ante el Congreso de la República

MIRTHA VÁSQUEZ ANUNCIA EL CIERRE DE 4 MINERAS EN AYACUCHO

Durante su visita a Ayacucho, el 19 de noviembre, la presidenta del Consejo de ministros, Mirtha Vásquez, anunció que el Ejecutivo acompañará el cierre de las minas Pallancata, Inmaculada y Apumayo, las dos primeras en última etapa de cierre progresivo y la última en cierre final.

En ese sentido, Mirtha Vásquez negó tajantemente que los anuncios en Huamanga sean arbitrarios, ilegales, o que contravengan la seguridad jurídica del país.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno por incentivar la inversión privada, incluida la minería, en cumplimiento estricto del marco legal vigente al cual, ahora, se están acogiendo.

Mirtha Vásquez habló sobre el nuevo ministro de Educación

REUNIONES CLANDESTINAS DE PEDRO CASTILLO EN BREÑA

Hace unas semanas y tras un destape periodístico, se logró conocer que Pedro Castillo mantenía reuniones fuera de Palacio de Gobierno con diversos funcionarios y empresarios en su casa del distrito de Breña.

Algo que llamó la atención, es que en estas reuniones participó la empresaria Karelim López, quien a pocos días de haber participado en reuniones dentro y fuera de Palacio, se conoció que la empresa que asesora, ganó una importante licitación para la construcción de una carrera en San Martín.

Lo mismo sucedió con el gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh Giha, quien dos semanas después ganó una licitación con Petroperú por 74 millones de dólares.

Estos destapes, han llevado que Pedro Castillo se encuentre en la mira de las autoridades y sea denunciado por tráfico de influencias.

Pedro Castillo.

VACANCIA CONTRA PEDRO CASTILLO

Tras conocerse que el presidente Pedro Castillo estaría involucrado en algunos temas de corrupción, la legisladora Patricia Chirinos, presentó una moción de vacancia contra el jefe de Estado por incapacidad moral.

Luego de algunos días y tras debatir en el Pleno del Congreso y que los parlamentarios sometieran sus votos a favor o en contra de esta medida, se llegó a rechazar este pedido. Días antes a que el Congreso sometiera a voto la moción, el presidente se reunió con algunos líderes de los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso para entablar comunicación y buscar su respaldo.

En estas reuniones no participaron Keiko Fujimori ni Rafael López Aliaga, dos opositores que tiene Castillo en esta gestión, lo cuales han marcado su clara postura sobre el manejo del presidente frente al país.

Luego de someterse a votos la moción de vacancia presidencial, el Congreso rechazó la medida, la cual el mandatario sigue cumpliendo sus funciones como jefe de Estado.

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Perú, Pedro Castillo (c), en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MARÍA DEL CARMEN ALVA

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, fue sometida al pedido de moción de censura en su contra, luego que fuera cuestiona, supuestamente por pedirles a los diputados españoles que declaren ilegítimo el gobierno de Pedro Castillo. Esto se habría realizado durante su último viaje a Madrid.

Ante esto, el congresista Guillermo Bermejo, presentó esta solicitud, con el fin de censurar a la también parlamentaria. Sin embargo, al debatirlo en el Pleno del Congreso, no prosperó esta acción.

CONGRESISTAS ROMPEN LAZO CON PERÚ LIBRE

Tras conocerse que la moción de censura contra María Carmen del Alva no procedió, tres congresistas del partido de Perú Libre, decidieron cortar los lazos y renunciar a la bancada oficialista.

Guillermo Bermejo, quien fue el que presentó la moción contra la presidenta del Congreso y el primero en dejar el partido tras el fallo y la postura de sus colegas de bancada.

Seguida a esta medida, la ministra de trabajo, Betssy Chávez también renunció y su colega de curul, Hamlet Echevarría, decidió seguirle los pasos y renunciar al equipo de parlamentarios de este partido liderado por Vladimir Cerrón.

Congreso: Caos en Perú Libre.

MINISTRO CARLOS GALLARDO ES CENSURADO POR EL CONGRESO

El Congreso de la República censuró al ministro de Educación, Carlos Gallardo, tras ser cuestionado por las irregularidades en la filtración de la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021, así como supuestos vínculos con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

Como se recuerda, el pasado 15 de diciembre se reveló que Ynés Gallardo, hija del ministro de Educación, habría filtrado la prueba y se la habría enviado a la parlamentaria Lucinda Vásquez de la bancada Perú Libre. Según el testigo anónimo, aseguró que este examen fue vendido por tres mil soles y que el dinero recaudado iba a ser repartido entre ambas.

Ministro Carlos Gallardo, su hija y a la congresista Vásquez serán interrogados por la Fiscalía ante filtración de prueba para docentes.

No cabe duda de que este año ha estado cargo de varios temas que han sido el foco de grandes destapes, investigaciones y denuncias que hicieron estremecer a nuestra política nacional.

SEGUIR LEYENDO