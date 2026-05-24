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10 hábitos saludables para proteger tu próstata

Los expertos aconsejan acudir a revisión a partir de los 50 años para detectar a tiempo las enfermedades que se pueden desarrollar en esta glándula

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Día Internacional del Hombre - salud - estereotipos - Perú - salud - 18 noviembre
Imagen de recurso de un hombre en consulta médica. (Archivo)

En España, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres y la tercera causa de muerte por cáncer en este grupo poblacional, solo por detrás del cáncer de pulmón y de colon, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Es más, se estima que uno de cada 8 hombres será diagnosticado con esta enfermedad. De hecho, según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en 2026 se pronosticarán 34.833 nuevos casos.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la edad, los antecedentes familiares y la dieta. Para detectarlo, es importante estar atento a las señales. Este tipo de cáncer puede presentar señales de alerta como dolor o dificultad al orinar, presencia de sangre en la orina, aumento en la frecuencia de las micciones, incontinencia, pérdida de orina durante la noche o bloqueo de la vía urinaria. No obstante, en sus etapas iniciales, puede no provocar síntomas. Por este motivo, se recomienda realizar controles urológicos anuales para favorecer una detección precoz. No obstante, se puede hacer mucho más para cuidar la salud de esta glándula.

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Diez hábitos para una buena salud prostática

El doctor Guillermo Conde Santos, jefe de Urología del Hospital Quirón salud Tenerife enumera en un artículo publicado en la web de Quirón diez hábitos para una buena salud prostática. El primero de ellos es acudir con frecuencia a consulta de urología, “sobre todo en los hombres de más de 50 años, ya que a partir de esta edad es cuando aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de problemas”.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

El segundo consejo es mantener una alimentación saludable, ya que una dieta sana y equilibrada es fundamental para la salud en general y para la próstata en particular, conforme detalla el experto en el artículo. En este sentido, recomienda incorporar alimentos ricos en licopenos, que son un tipo de antioxidante presente en el tomate, la sandía o la papaya y que ayudan a cuidar la próstata. En materia de alimentación, “tampoco se recomiendan las comidas picantes, ya que pueden irritar la próstata y causar problemas de funcionamiento en la vejiga”.

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El hidratación también es fundamental. Por ello, recuerda la importancia de beber agua con frecuencia. A su vez, aconseja eliminar las bebidas alcohólicas y la cafeína. Otro elemento nocivo que recomienda abandonar es el tabaco. Estas buenas prácticas deben ir acompañadas de ejercicio o control de la dieta para controlar el peso corporal y no desarrollar sobrepeso. El especialista recomienda realizar 45 minutos de actividad física cada día para cuidar la salud prostática.

Por último, aconseja llevar una vida sexual activa. El doctor nos indica que “eyacular al menos dos veces por semana mejora el funcionamiento de la próstata y evita la congestión pélvica”.

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