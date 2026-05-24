Perú

Suhaila Jad se separa de André Carrillo con explosivo mensaje en Instagram: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme y destruirme”

La modelo confirmó su ruptura con el futbolista peruano a través de dos publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que describió años de humillaciones, mentiras y engaños que soportó en silencio por amor a sus hijos. Tras el anuncio, borró todas las fotografías que tenía junto al delantero de sus redes sociales.

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Imagen compuesta de Suhaila Jad sentada en el césped a la izquierda y Andrés con dreadlocks a la derecha, con una foto partida de ambos y cristal roto en el centro.
La imagen compuesta ilustra la ruptura entre Suhaila Jad y Andrés, mostrando a cada uno por separado y una foto partida de ambos con efecto de cristal roto, simbolizando el quiebre de su relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suhaila Jad rompió el silencio. La modelo y pareja del futbolista peruano André Carrillo confirmó su separación a través de dos publicaciones en su cuenta de Instagram —@suhailajad— en las que describió con detalle los motivos de su ruptura tras varios años de relación y dos hijos en común. Las palabras que eligió no dejaron margen a la interpretación: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme, faltarme al respeto y destruirme”.

El anuncio se produjo horas después de que Jad borrara de sus redes sociales todas las fotografías en las que aparecía junto a Carrillo. En su perfil de Instagram solo quedaron imágenes de ella sola y con sus hijos, un gesto que en el lenguaje de las redes sociales habla por sí solo antes de que lleguen las palabras.

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Composición visual de Suhaila Jad sentada sobre césped verde a la izquierda y Andrés con rastas a la derecha, separados por una grieta.
La imagen compuesta muestra a Suhaila Jad y Andrés separados por una grieta, simbolizando el fin de su relación tras anunciar su ruptura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor que guardó en silencio

En la primera publicación, Jad describió una relación en la que ella sostuvo el hogar mientras era víctima de humillaciones y engaños. “Mientras tanto, yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia; sosteniendo a mis hijos cuando no tenía fuerzas y acompañando incondicionalmente”, escribió. La contraposición entre lo que ella daba y lo que recibía atraviesa todo el texto.

El pasaje más desgarrador del mensaje fue el que describió cómo procesó ese dolor durante años: “Sufrí en silencio y lloré tanto, en tantos sitios: haciendo la compra en el supermercado, duchándome, cuando iba a recoger a mis hijos a la escuela, en el gimnasio, a la hora de dormir, al despertar. Y siempre lo hacía sola”. La razón de ese silencio, según Jad, fue la misma que la mantuvo en la relación: “No le contaba nada a nadie porque lo quería proteger”.

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La modelo también señaló que Carrillo “se aprovechó” de su amor y de su sueño de formar una familia. “Me robó los que debieron ser algunos de los momentos más especiales de mi vida y se convirtieron en sufrimiento, tristeza, soledad y supervivencia”, afirmó.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram de 'suhailajad' que muestra un largo texto blanco sobre fondo blanco con el perfil de usuario en la esquina superior izquierda
Suhaila Jad compartió un extenso y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, abordando la difícil situación de su separación de André Carrillo y el sufrimiento vivido. (Instagram)

Por qué se quedó tanto tiempo

En la segunda publicación, Jad explicó por qué tardó tanto en tomar la decisión de irse. La respuesta fue sus hijos y el modelo de familia que ella misma había recibido de sus padres: “Mi cuerpo y mi mente pedían a gritos que me fuese, pero no soportaba la idea de que mis hijos no tuvieran el hogar que siempre soñé para ellos. El mejor regalo que me dieron mis padres fue verlos juntos, dándose abrazos, queriéndose, cocinando juntos”.

Jad fue explícita al señalar que su decisión de quedarse fue un error que reconoce hoy con claridad: “Ahora sé que me equivoqué y que debí haberme ido hace muchos años. Quiero dejar claro que yo seguí ahí, repito, equivocadamente, únicamente por amor y por mis hijos”.

El cierre del segundo mensaje fue una declaración de principios que sus seguidores recibieron con miles de reacciones: “Me fui hace meses, con la conciencia tranquila sabiendo que yo sí amé, cuidé, respeté y protegí a mi familia. Nadie tiene el derecho de hacer vivir una vida a una persona engañada que jamás la hubiera elegido. Me siento fuerte, segura y lista para brillar más que nunca". Firmó con sus iniciales: SCE.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Suhaila Jad, mostrando un texto largo en español sobre su separación y cómo se siente ahora
Suhaila Jad publicó un emotivo mensaje en Instagram explicando los motivos de su separación y cómo se siente fuerte para seguir adelante tras un engaño.

El contexto de la separación

André Carrillo, delantero de la selección peruana y uno de los futbolistas más reconocidos del país, no se ha pronunciado públicamente sobre las publicaciones de Jad. La pareja llevaba varios años de relación y tiene dos hijos en común. Carrillo se encuentra actualmente disputando la temporada con su club en Brasil.

Las publicaciones de Jad generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su apoyo a la modelo y pidieron que se esclarezcan los hechos descritos en sus mensajes.

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