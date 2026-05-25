Perú

Corredor Morado queda destrozado tras chocar contra una columna de Línea 1 del Metro de Lima: hay nueve heridos

La colisión ocurrió en la avenida Wiesse, en San Juan de Lurigancho, y dejó nueve heridos, mientras la policía y personal de transporte investigan la causa, atribuyendo el accidente a un posible derrame de aceite en la vía

Guardar
Google icon
Bus del Corredor Morado quedó destrozado luego de chocar con columna de la vía del Metro de Lima. TV Perú

Un bus del corredor Morado impactó violentamente contra una columna de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima a las seis de la mañana de este lunes 25 de mayo, dejando nueve personas heridas y daños severos en la estructura del vehículo, según reportó TV Perú.

El hecho ocurrió en la avenida Wiesse, frente al mercado Wanca, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y generó alarma entre los usuarios y una rápida respuesta de las autoridades.

De acuerdo con el informe de TV Perú, el bus, que formaba parte del servicio formal de transporte público en la capital, perdió el control y terminó colisionando con una de las columnas que sostienen el viaducto del Metro de Lima.

PUBLICIDAD

El bus del corredor Morado impactó contra una columna de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, dejando nueve heridos en San Juan de Lurigancho.
El bus del corredor Morado impactó contra una columna de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, dejando nueve heridos en San Juan de Lurigancho. (TV Perú)

El impacto destruyó completamente la parte frontal del bus y produjo una deformación severa en el techo. Testigos en la zona señalaron que varias autopartes quedaron regadas sobre la vía y la puerta delantera terminó incrustada en la estructura de concreto.

Primeras hipótesis

Los primeros reportes recogidos por TV Perú incluyen declaraciones de testigos que identificaron la presencia de un líquido extendido sobre la pista, posiblemente aceite o fluido de frenos, a lo largo de una cuadra antes del punto del impacto.

“Encontramos mucho aceite en el piso, tal vez sea este el motivo principal por el cual ha ocurrido justamente este accidente”, relataron algunos presentes en el lugar.

PUBLICIDAD

La hipótesis del derrame como posible causa fue reiterada por los reporteros en el sitio, quienes observaron cómo el líquido se extendía varios metros antes de la columna contra la que se estrelló la unidad.

Imagen 6KXIBNNKNZFBPHAUYP42JH566I

Diligencias policiales

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron para iniciar el peritaje y las investigaciones correspondientes. El conductor del bus también resultó afectado y fue socorrido junto con los pasajeros heridos.

El personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) acudió al lugar para restringir el tránsito y facilitar las labores de remoción del vehículo siniestrado. Una grúa fue desplegada para retirar el bus y liberar la vía auxiliar, lo que permitió restablecer progresivamente el flujo vehicular en la zona.

El accidente causó congestión vehicular en la avenida Wiesse y generó preocupación entre los usuarios del transporte masivo. Según señaló TV Perú, el tránsito fue interrumpido en el sector afectado mientras se realizaban las maniobras de retiro del bus y se bloqueó el acceso a la vía auxiliar para evitar mayores riesgos.

El hecho se produjo pocos días después de otro incidente que involucró a buses del Metropolitano, donde más de cuarenta personas resultaron afectadas.

Un autobús Metropolitano con el parabrisas roto y parachoques dañado, junto a una multitud de pasajeros esperando en una estación abarrotada.
Usuarios del Metropolitano enfrentan largas esperas y hacinamiento en Miraflores tras un accidente que afectó el servicio de transporte público en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronunciamiento oficial

Hasta el momento, la ATU indicó que prepara un pronunciamiento oficial para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, según informó TV Perú.

“En breve, justamente se va a dar un pronunciamiento por esta situación y obviamente van a explicar qué es lo que había ocurrido con esta unidad, específicamente qué es lo que había pasado”, se señaló en el reporte del medio estatal.

La situación mantiene en alerta a los usuarios del transporte público en Lima, quienes esperan información oficial sobre la seguridad y el mantenimiento de los servicios de transporte formales en la ciudad.

Temas Relacionados

Corredor MoradoSan Juan de LuriganchoTransporte PúblicoAccidente de tránsitoATUperu-noticias

Más Noticias

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

El tenista peruano afronta un exigente desafío en su estreno, al medirse ante el número 13 del mundo. Conoce el desarrollo del partido, las principales incidencias y el resultado en tiempo real

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Sicario señala que regidora pagó por mantener vigilado al alcalde de Veintiséis de octubre antes de su asesinato

Las investigaciones sobre el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle dieron un giro inesperado tras la declaración de un implicado, quien acusó a la regidora Patricia Niño Febre como presunta financista del crimen

Sicario señala que regidora pagó por mantener vigilado al alcalde de Veintiséis de octubre antes de su asesinato

Sedapal anuncia corte de agua en Lima para hoy y mañana: horarios y zonas afectadas este 25 y 26 de mayo

Las intervenciones para mejorar la infraestructura de distribución afectarán el servicio de agua potables en las jurisdicciones de Puente Piedra, Lurigancho, Huarochirí, Lince y Chorrillos

Sedapal anuncia corte de agua en Lima para hoy y mañana: horarios y zonas afectadas este 25 y 26 de mayo

Corte de luz: Pluz suspende su servicio en SJL, Comas y otros distritos de Lima HOY 25 de mayo

Miles de vecinos de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones ante las interrupciones de energía previstas para este lunes

Corte de luz: Pluz suspende su servicio en SJL, Comas y otros distritos de Lima HOY 25 de mayo

Suhaila Jad se separa de André Carrillo con explosivo mensaje en Instagram: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme y destruirme”

La modelo confirmó su ruptura con el futbolista peruano a través de dos publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que describió años de humillaciones, mentiras y engaños que soportó en silencio por amor a sus hijos. Tras el anuncio, borró todas las fotografías que tenía junto al delantero de sus redes sociales.

Suhaila Jad se separa de André Carrillo con explosivo mensaje en Instagram: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme y destruirme”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez prepara denuncia contra quienes participaron de “complot” contra Pedro Castillo: “Han confesado su delito”

Roberto Sánchez prepara denuncia contra quienes participaron de “complot” contra Pedro Castillo: “Han confesado su delito”

Rosangella Barbarán encaró al secretario de Juntos Por el Perú detrás de cámaras en el Debate Técnico 2026

Cuándo será el próximo debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

JPP y Fuerza Popular evitaron responder sobre derechos indígenas y compromisos climáticos internacionales del Perú

ENTRETENIMIENTO

Suhaila Jad se separa de André Carrillo con explosivo mensaje en Instagram: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme y destruirme”

Suhaila Jad se separa de André Carrillo con explosivo mensaje en Instagram: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme y destruirme”

Renato Rossini Jr. revela su atracción por Samahara Lobatón tras ser eliminado de La Granja VIP: “Las cosas como son”

Cachay niega haber perdonado a hombre que lo agredió en Lambayeque: “Todo es totalmente falso”

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

Zaca TV sorprende en concierto de Santos Bravos en Lima y desata furor entre los fans: “Zaca es la clave”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Antonio Rizola confirmó la convocatoria de nueva jugadora en la selección peruana de vóley tras negativa de Ysabella Sánchez y Flavia Montes

Sporting Cristal haría una revolución para el Torneo Clausura 2026: “Van a evaluar la estructura deportiva”

Claudia Palza, a la final en la Liga de Vóley de Venezuela: central peruana va por su primer título en el extranjero

Se reveló los primeros 5 jugadores convocados a la selección peruana por Mano Menezes para amistosos ante España y Haití