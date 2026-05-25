Corredor Morado queda destrozado tras chocar contra una columna de Línea 1 del Metro de Lima: hay nueve heridos

Bus del Corredor Morado quedó destrozado luego de chocar con columna de la vía del Metro de Lima. TV Perú

Un bus del corredor Morado impactó violentamente contra una columna de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima a las seis de la mañana de este lunes 25 de mayo, dejando nueve personas heridas y daños severos en la estructura del vehículo, según reportó TV Perú.

El hecho ocurrió en la avenida Wiesse, frente al mercado Wanca, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y generó alarma entre los usuarios y una rápida respuesta de las autoridades.

De acuerdo con el informe de TV Perú, el bus, que formaba parte del servicio formal de transporte público en la capital, perdió el control y terminó colisionando con una de las columnas que sostienen el viaducto del Metro de Lima.

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El bus del corredor Morado impactó contra una columna de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, dejando nueve heridos en San Juan de Lurigancho. (TV Perú)

El impacto destruyó completamente la parte frontal del bus y produjo una deformación severa en el techo. Testigos en la zona señalaron que varias autopartes quedaron regadas sobre la vía y la puerta delantera terminó incrustada en la estructura de concreto.

Primeras hipótesis

Los primeros reportes recogidos por TV Perú incluyen declaraciones de testigos que identificaron la presencia de un líquido extendido sobre la pista, posiblemente aceite o fluido de frenos, a lo largo de una cuadra antes del punto del impacto.

“Encontramos mucho aceite en el piso, tal vez sea este el motivo principal por el cual ha ocurrido justamente este accidente”, relataron algunos presentes en el lugar.

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La hipótesis del derrame como posible causa fue reiterada por los reporteros en el sitio, quienes observaron cómo el líquido se extendía varios metros antes de la columna contra la que se estrelló la unidad.

Diligencias policiales

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron para iniciar el peritaje y las investigaciones correspondientes. El conductor del bus también resultó afectado y fue socorrido junto con los pasajeros heridos.

El personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) acudió al lugar para restringir el tránsito y facilitar las labores de remoción del vehículo siniestrado. Una grúa fue desplegada para retirar el bus y liberar la vía auxiliar, lo que permitió restablecer progresivamente el flujo vehicular en la zona.

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El accidente causó congestión vehicular en la avenida Wiesse y generó preocupación entre los usuarios del transporte masivo. Según señaló TV Perú, el tránsito fue interrumpido en el sector afectado mientras se realizaban las maniobras de retiro del bus y se bloqueó el acceso a la vía auxiliar para evitar mayores riesgos.

El hecho se produjo pocos días después de otro incidente que involucró a buses del Metropolitano, donde más de cuarenta personas resultaron afectadas.

Usuarios del Metropolitano enfrentan largas esperas y hacinamiento en Miraflores tras un accidente que afectó el servicio de transporte público en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronunciamiento oficial

Hasta el momento, la ATU indicó que prepara un pronunciamiento oficial para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, según informó TV Perú.

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“En breve, justamente se va a dar un pronunciamiento por esta situación y obviamente van a explicar qué es lo que había ocurrido con esta unidad, específicamente qué es lo que había pasado”, se señaló en el reporte del medio estatal.

La situación mantiene en alerta a los usuarios del transporte público en Lima, quienes esperan información oficial sobre la seguridad y el mantenimiento de los servicios de transporte formales en la ciudad.