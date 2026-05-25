Perú

Roberto Sánchez prepara denuncia contra quienes participaron de “complot” contra Pedro Castillo: “Han confesado su delito”

El líder de Juntos por el Perú anunció esta medida luego de que Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, afirmara que la vacancia del expresidente fue una “gesta de contención”

Guardar
Google icon
Roberto Sánchez prepara denuncia contra quienes participaron de “complot” contra Pedro Castillo. (Video: Canal N)

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que presentará hoy una denuncia penal contra quienes considera responsables de organizar un presunto “complot” contra el gobierno del expresidente Pedro Castillo, según lo anunció a su salida de un evento proselitista en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La decisión de Sánchez fue anunciada luego de que Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, afirmara que la salida del exmandatario fue el resultado de una “gesta de contención” y una “suma de esfuerzos” que incluyó a periodistas, el Congreso y el Ministerio Público. El candidato presidencial de Juntos por el Perú sostuvo en un mitin en Lima que esas declaraciones sería la admisión de un delito.

PUBLICIDAD

Se va a sustentar los extremos de esta denuncia hasta llegar hasta las últimas consecuencias, a quiénes operaron, complotaron y cuál fue su rol. El Perú necesita la verdad para nunca más volver a ese camino que hoy nos venden como orden trucho, orden naranja, orden falso, el orden del caos, que es lo que ya identificamos y felizmente, a confesión de parte, relevo de pruebas”, indicó Sánchez en declaraciones a la prensa.

¿Qué dijo Miguel Torres sobre Pedro Castillo?

El eje de la acusación de Juntos por el Perú se apoya en la interpretación de que Torres describió una articulación entre actores políticos, judiciales y mediáticos para forzar la salida de Pedro Castillo.

PUBLICIDAD

Miguel Ángel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, detalla que la salida de Pedro Castillo fue el resultado de una 'suma de esfuerzos' entre el periodismo, el Congreso y el Ministerio Público. Video: Willax

Durante el acto en San Juan de Lurigancho, el candidato de Juntos por el Perú afirmó ante RPP que las palabras de Torres constituyen una prueba suficiente para avanzar con la denuncia. “Han confesado su delito. El día de mañana (lunes) estaremos en condiciones de presentar una denuncia que involucre a todos los que complotaron contra la democracia”, aseguró.

En días previos, Miguel Torres, afirmó que la vacancia contra el expresidente Castillo fue una respuesta a la crisis política de los últimos años. Al explicar la destitución del expresidente, el representante de Fuerza Popular indicó a Willax que “lo que hemos tenido en los últimos cinco años ha sido terrible. Y ha sido terrible porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo”.

En la misma intervención, el dirigente de Fuerza Popular rechazó la idea de que Castillo hubiera caído solo y describió una participación múltiple. También añadió una mención al propio exmandatario al señalar que “él también puso su granito de arena”, según Willax TV.

Acuarela que muestra a Roberto Sánchez con gafas y camisa verde, mirando a Miki Torres con traje oscuro y corbata verde; ambos con micrófonos.
Miki Torres afirma que la salida de Pedro Castillo fue "toda una suma de esfuerzos" . (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sí pues, ya sabemos, ‘Miky’ Torres, complotaron. Se juntó la Fiscalía, dice, fuerzas políticas, el Congreso, medios de comunicación, para sacarlo como sea a un gobierno constitucional y democrático. Así es la sedición, así es el golpismo. Felizmente, ya el pueblo sabe que el único camino posible es recuperar el gobierno con democracia”, dijo Roberto Sánchez.

Sánchez reiteró su compromiso de indultar a Pedro Castillo si llega a la presidencia, pese a que el exmandatario fue condenado por conspirar contra el orden democrático. El candidato describió esa medida como una “reivindicación de la justicia para el Perú” y la enmarcó dentro de un proyecto de “unidad nacional”.

Temas Relacionados

Roberto SánchezJuntos por el PerúPedro CastilloElecciones Perú 2026Elecciones 2026Segunda vuelta electoralperu-politica

Más Noticias

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

El tenista peruano afronta un exigente desafío en su debut, al medirse ante el número 13 del mundo. Conoce todos los detalles y sigue las incidencias del partido en tiempo real

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

¿Va a salir el sol hoy en Lima? Esto dice el pronóstico del Senamhi para el lunes 25 de mayo

Descubre cómo cambiarán las condiciones climáticas a lo largo del día y qué recomendaciones emitió la entidad de cara a la presente jornada

¿Va a salir el sol hoy en Lima? Esto dice el pronóstico del Senamhi para el lunes 25 de mayo

Felipe Chávez vuelve al Bayern Múnich tras su breve paso por Colonia: el peruano define su próximo reto

Tras no lograr consolidarse en el FC Köln, el mediocampista de 19 años retorna al club ‘bávaro’, que analizará nuevas alternativas para su crecimiento y continuidad

Felipe Chávez vuelve al Bayern Múnich tras su breve paso por Colonia: el peruano define su próximo reto

Franco Navarro Jr. reveló la primera salida de Alianza Lima, y si Renato Tapia es opción: “Quién no quisiera tenerlo”

El gerente deportivo se refirió a las movidas del plantel ‘blanquiazul’ con miras al Torneo Clausura 2026 y de la posibilidad del ‘Cabezón’

Franco Navarro Jr. reveló la primera salida de Alianza Lima, y si Renato Tapia es opción: “Quién no quisiera tenerlo”

La gasolina más barata y más cara de Lima este 25 de mayo

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales </p>

La gasolina más barata y más cara de Lima este 25 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rosangella Barbarán encaró al secretario de Juntos Por el Perú detrás de cámaras en el Debate Técnico 2026

Rosangella Barbarán encaró al secretario de Juntos Por el Perú detrás de cámaras en el Debate Técnico 2026

Cuándo será el próximo debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

JPP y Fuerza Popular evitaron responder sobre derechos indígenas y compromisos climáticos internacionales del Perú

Debate técnico 2026: José Recoba y Hernando Cevallos confrontan propuestas sobre crisis hospitalaria, anemia y salud mental

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

Zaca TV sorprende en concierto de Santos Bravos en Lima y desata furor entre los fans: “Zaca es la clave”

Verónica Linares revela divertida confusión con Federico Salazar: “La gente cree que somos esposos”

Vanessa Pumarica se arrepiente de apoyar romance de Pamela Franco y Christian Cueva: “Le hicimos daño a Pamela López”

La historia de amor de André Carrillo y Suhaila Jad que acabó en medio de acusaciones de infidelidad y humillaciones

DEPORTES

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Felipe Chávez vuelve al Bayern Múnich tras su breve paso por Colonia: el peruano define su próximo reto

Franco Navarro Jr. reveló la primera salida de Alianza Lima, y si Renato Tapia es opción: “Quién no quisiera tenerlo”

Federico Girotti confesó la clave para ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Nos repusimos de los problemas de inicios de año”

Dónde ver Ignacio Buse vs Andrey Rublev HOY: canal tv online del debut peruano en Roland Garros 2026