Roberto Sánchez prepara denuncia contra quienes participaron de “complot” contra Pedro Castillo: “Han confesado su delito”

Roberto Sánchez prepara denuncia contra quienes participaron de “complot” contra Pedro Castillo. (Video: Canal N)

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que presentará hoy una denuncia penal contra quienes considera responsables de organizar un presunto “complot” contra el gobierno del expresidente Pedro Castillo, según lo anunció a su salida de un evento proselitista en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La decisión de Sánchez fue anunciada luego de que Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, afirmara que la salida del exmandatario fue el resultado de una “gesta de contención” y una “suma de esfuerzos” que incluyó a periodistas, el Congreso y el Ministerio Público. El candidato presidencial de Juntos por el Perú sostuvo en un mitin en Lima que esas declaraciones sería la admisión de un delito.

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“Se va a sustentar los extremos de esta denuncia hasta llegar hasta las últimas consecuencias, a quiénes operaron, complotaron y cuál fue su rol. El Perú necesita la verdad para nunca más volver a ese camino que hoy nos venden como orden trucho, orden naranja, orden falso, el orden del caos, que es lo que ya identificamos y felizmente, a confesión de parte, relevo de pruebas”, indicó Sánchez en declaraciones a la prensa.

¿Qué dijo Miguel Torres sobre Pedro Castillo?

El eje de la acusación de Juntos por el Perú se apoya en la interpretación de que Torres describió una articulación entre actores políticos, judiciales y mediáticos para forzar la salida de Pedro Castillo.

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Miguel Ángel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, detalla que la salida de Pedro Castillo fue el resultado de una 'suma de esfuerzos' entre el periodismo, el Congreso y el Ministerio Público. Video: Willax

Durante el acto en San Juan de Lurigancho, el candidato de Juntos por el Perú afirmó ante RPP que las palabras de Torres constituyen una prueba suficiente para avanzar con la denuncia. “Han confesado su delito. El día de mañana (lunes) estaremos en condiciones de presentar una denuncia que involucre a todos los que complotaron contra la democracia”, aseguró.

En días previos, Miguel Torres, afirmó que la vacancia contra el expresidente Castillo fue una respuesta a la crisis política de los últimos años. Al explicar la destitución del expresidente, el representante de Fuerza Popular indicó a Willax que “lo que hemos tenido en los últimos cinco años ha sido terrible. Y ha sido terrible porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo”.

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En la misma intervención, el dirigente de Fuerza Popular rechazó la idea de que Castillo hubiera caído solo y describió una participación múltiple. También añadió una mención al propio exmandatario al señalar que “él también puso su granito de arena”, según Willax TV.

Miki Torres afirma que la salida de Pedro Castillo fue "toda una suma de esfuerzos" . (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sí pues, ya sabemos, ‘Miky’ Torres, complotaron. Se juntó la Fiscalía, dice, fuerzas políticas, el Congreso, medios de comunicación, para sacarlo como sea a un gobierno constitucional y democrático. Así es la sedición, así es el golpismo. Felizmente, ya el pueblo sabe que el único camino posible es recuperar el gobierno con democracia”, dijo Roberto Sánchez.

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Sánchez reiteró su compromiso de indultar a Pedro Castillo si llega a la presidencia, pese a que el exmandatario fue condenado por conspirar contra el orden democrático. El candidato describió esa medida como una “reivindicación de la justicia para el Perú” y la enmarcó dentro de un proyecto de “unidad nacional”.