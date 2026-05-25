Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Tras consagrarse en Hamburgo, Ignacio Buse no tuvo demasiado tiempo para celebrar ni descansar sobre sus logros, por lo que rápidamente pasó la página para enfocarse en su siguiente gran reto: Roland Garros 2026 , tercer Grand Slam de la temporada. En el torneo parisino, el tenista peruano buscará seguir consolidando su crecimiento en el circuito profesional, aunque en su debut tendrá un exigente desafío al enfrentarse al ruso Andrey Rublev , actual número 13 del mundo, en un duelo de alta dificultad.

El enfrentamiento entre Ignacio Buse y Andrey Rublev por la primera ronda de Roland Garros 2026 está programado para el tercer turno del court 7, por lo que estaría iniciando aproximadamente a las 06:50 horas de Perú (13:00 horas de Francia) . Sin embargo, el horario podría variar en función de la duración de los partidos previos en la jornada.

Asimismo, en Infobae Perú se realizará una cobertura especial del debut de ‘Nacho’ en el Grand Slam parisino, con la previa, el minuto a minuto, estadísticas, resultado e incidencias en tiempo real, con especial atención al desempeño del tenista peruano.

La transmisión oficial del enfrentamiento entre Ignacio Buse y Andrey Rublev estará a cargo de ESPN , señal que posee los derechos televisivos de Roland Garros 2026 y que emitirá todas las rondas del torneo. El partido podrá seguirse vía streaming a través de la plataforma Disney+ , disponible en dispositivos móviles, tablets y computadoras mediante suscripción.

Además, Rublev llega con mucha más experiencia en este tipo de torneos, con 17 títulos ATP en su palmarés, incluidos dos Masters 1000 sobre tierra batida en Madrid y Montecarlo. Pese a ello, ‘Nacho’ afrontará el reto sin complejos y con la intención de seguir dando sorpresas, buscando avanzar a la segunda ronda del Grand Slam parisino.

Será la primera vez que Ignacio Buse y Andrey Rublev se enfrenten en un duelo oficial en el circuito ATP, por lo que el cruce en Roland Garros 2026 marcará su estreno absoluto en este tipo de enfrentamientos. En el papel, el ruso parte como favorito debido a su mejor ranking, ubicándose por encima del peruano por 18 posiciones.

Andrey Rublev llegará fresco a esta primera ronda, tras haber disputado su último partido hace poco más de diez días, cuando cayó en sets corridos ante Jannik Sinner, actual número uno del mundo, en las semifinales del Masters 1000 de Roma . Como uno de los principales cabezas de serie del torneo, el ruso buscará imponer su jerarquía desde el inicio y hacer valer su condición de favorito, aunque no tendrá un debut sencillo.

Ignacio Buse, pese a llegar con un importante desgaste físico, afrontará este duelo con la motivación al máximo tras haberse consagrado en Hamburgo, donde logró conquistar su primer título ATP . En el torneo alemán, el peruano inició desde la fase previa y fue superando a rivales de mejor ranking en su camino hasta la final, donde venció al estadounidense Tommy Paul. Ahora, ‘Nacho’ buscará prolongar su buen momento y mantener su racha positiva en Roland Garros 2026.

¡Día de partido! Ignacio Buse arranca su participación en Roland Garros 2026 enfrentando a Andrey Rublev por la primera ronda. La primera raqueta del Perú buscará imponer su juego en este exigente desafío, con el objetivo de extender su racha positiva y avanzar a la siguiente fase del torneo parisino.

Ignacio Buse vive el mejor momento de su carrera profesional y su espectacular ascenso en el ranking ATP es la mayor prueba de ello. El tenista peruano se convirtió oficialmente en el nuevo número 31 del mundo , alcanzando la mejor ubicación de su trayectoria justo antes de disputar por primera vez el cuadro principal de Roland Garros 2026.

A sus cortos 22 años, Ignacio Buse ha dejado de ser una promesa para convertirse en una auténtica realidad y en el principal referente del tenis peruano en la élite mundial. Tras un ascenso meteórico que lo ha colocado en el puesto 31 del escalafón de la ATP, el ‘ Colorado ’ se tomó un tiempo para dialogar en exclusiva con el portal oficial de la ATP Tour.

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