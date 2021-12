Rafael López Aliaga recrimina a Keiko Fujimori y la llama corrupta: “Reconoce que has recibido plata sucia”

Rafael López Aliaga vs Keiko Fujimori.

Un nuevo conflicto se avecina en el lado derecho de la política peruana. Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, no se guardó nada y atacó a Keiko Fujimori, cabeza de Fuerza Popular. El excandidato presidencial acusó a la hija de Alberto Fujimori de recibir “plata sucia” y la llamó “ corrupta ”.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, López Aliaga responsabilizó a Fujimori Higuchi de la situación que atraviesa el país, ya que se encuentra “maniatada” para abogar por los peruanos debido a su “dependencia a Odebrecht”.

“La población peruana está muriendo y tú no estás diciendo nada. Cuando veo que está Odebrecht en el Perú y tú te callas la boca. Claro pues, tú tienes una dependencia de Odebrecht, has recibido plata de la corrupción y por eso estás maniatada, no puedes hablar con la claridad que yo tengo”, comentó.

Rafael López Aliaga justificó sus agravios al argumentar que es “agresivo contra la gente que ha destrozado al país”, en referencia a que Keiko Fujimori “recibió dinero de la corrupción” para que ella y sus hermanos puedan estudiar.

“Yo sí soy agresivo contra gente que ha destrozado nuestro país, pero tu trayectoria ha empezado mal pues. Yo me he pagado mis estudios, Keiko. Yo he empezado desde cero, estudié en una universidad nacional porque no había plata en mi casa y después he pagado mis estudios con mi trabajo. En tu caso no ha sido así”, aseveró.

“Tú has recibido dinero de la corrupción para que tú y tus hermanos puedan estudiar. Eso no se hace. Hay que reconocer que has recibido plata sucia, has pagado unos estudios imposibles para un profesor universitario en La Molina como fue tu papá”, acotó.

Por último, la culpabilizó de que los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti llegarán al poder por un “capricho” suyo al no saber conciliar con el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, le dio la razón en que le robaron las elecciones generales del 2016.

“Otro tema que me preocupa es tu falta de responsabilidad con el Perú, teniendo mayoría en el Congreso y casi el mismo plan de Gobierno de PPK, no pudiste conciliar. Te encaprichaste y la tremenda desgracia del Perú, en estos momentos, es culpa tuya”, manifestó.

“Esta gente, tipo Vizcarra y Sagasti, es por culpa tuya, por no pensar en el país y encapricharte en tus temas personales. Sí, te robaron la elección, pero era momento de pensar en el Perú y pensar en la patria y no caer en este destrozo de Gobierno que nos ha aniquilado por justamente tu capricho de no saber pactar, de no saber conciliar”, continuó.

LÓPEZ ALIAGA LIDERA INTENCIÓN DE VOTOS PARA LA ALCALDÍA DE LIMA

Hace unos días, Ipsos publicó su primera encuesta de intención de voto para determinar las preferencias de los limeños en torno a quien debería ser el próximo alcalde de Lima. El estudio coloca al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a la cabeza con 15% frente a otros siete posibles candidatos.

Tras su derrota electoral en las más recientes elecciones generales, López Aliaga anunció su deseo de asumir el cargo de alcalde de Lima. En una entrevista con Panorama, señaló que, de ganar las elecciones municipales, se mantendrá en el cargo tres años y luego dejará el puesto a una persona de confianza. Esto con la intención de intentar, una vez más, llegar a Palacio de Gobierno en el 2026.

“(Postulo) para poner orden en Lima, y después dejar una persona de mi confianza como alcalde de Lima un año. Voy a estar tres años dedicado a que Lima tenga los metros que nunca tuvo. (Vamos a gestionar para que) los peajes regresen a la Municipalidad de Lima, basta ya de los peajes de la corrupción, va a ser un acto municipal, vamos a dejar nulos los peajes de Lima, porque ha sido parte de las promesas de mi campaña”, expresó a mediados de año.

SEGUIR LEYENDO: