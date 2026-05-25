Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: fecha y hora del desfile de traje de baño, gala y sin maquillaje

La modelo Suheyn Cipriani, representante peruana en el certamen, posa con un elegante atuendo negro frente al logo difuminado de MGI All Stars 1st Edition. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modelo peruana Suheyn Cipriani se prepara para participar en la competencia preliminar de la primera edición de MGI All Stars, un certamen internacional de belleza que reunirá a destacadas representantes de distintas naciones. Según la información oficial del evento, la preliminar se dividirá en dos jornadas, el 27 y el 28 de mayo de 2026, en la ciudad de Bangkok, Tailandia, en el recinto conocido como MGI Hall, Bravo BKK. Todas las actividades del certamen serán presenciales y tendrán lugar en ese escenario.

El cronograma de la competencia preliminar contempla dos rondas. La primera ronda se realizará el 27 de mayo y estará enfocada en la presentación en traje de gala y una evaluación denominada bare face, donde las participantes se mostrarán sin maquillaje, buscando resaltar la naturalidad y confianza de cada concursante.

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La segunda ronda está prevista para el 28 de mayo e incluirá la tradicional competencia en traje de baño junto a un desafío de pasarela, donde las delegadas deberán demostrar su desenvolvimiento y dominio en el escenario.

Suheyn Cipriani deslumbra en un vestido de estrellas, promocionando la Preliminar del MGI All Stars con sus fechas para la competencia de traje de noche, sin maquillaje y traje de baño.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, el desfile del 27 de mayo comenzará a las 19:00 horas (hora de Bangkok), lo que corresponde a las 7:00 de la mañana en Perú. El horario para la segunda ronda, programada para el 28 de mayo, será el mismo, permitiendo que el público peruano pueda seguir ambas jornadas desde temprano.

El certamen MGI All Stars busca destacar no solo la belleza exterior, sino también la autenticidad y el carisma de las participantes. Suheyn Cipriani, quien representa a Perú en esta edición especial, enfrentará a candidatas de distintos países en pruebas que ponen a prueba tanto la elegancia como la capacidad de proyectar seguridad personal ante el jurado y la audiencia internacional.

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El evento, que se celebrará en el MGI Hall, Bravo BKK, reunirá a seguidores, expertos y medios especializados en certámenes de belleza, atentos a cada detalle de la presentación de las candidatas.

Suheyn Cipriani, la talentosa representante peruana, posa con elegancia frente al logo difuminado de MGI All Stars, lista para brillar en el certamen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así puedes votar por Suheyn Cipriani y llevarla al Top 18 del MGI All Stars 2026

La participación de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 depende en gran parte del apoyo del público. El certamen mantiene dos tipos de votación popular que pueden asegurarle un lugar entre las 18 finalistas, por lo que la interacción de los seguidores resulta clave en esta etapa.

El sistema define dos formas de avance al Top 18 mediante el voto popular:

Premio World’s Choice (Fast Track to Top 18): La candidata que obtenga la mayor cantidad de votos mediante esta modalidad asegura de inmediato un lugar entre las 18 finalistas, sin depender de la evaluación del jurado.

Votación preliminar: En este caso, los votos del público se combinan con las puntuaciones del jurado. Las 15 candidatas con mejores resultados en esta suma avanzan también al Top 18.

Suheyn Cipriani, representante de Perú, aparece en un anuncio de MGI All Stars invitando a los espectadores a votar por ella para clasificar al Top 18.

Para apoyar a Suheyn Cipriani, debes ingresar al sitio oficial de Miss Grand International, buscar su nombre o seleccionar “Perú”, y registrarte en la plataforma. Es posible crear una cuenta nueva o ingresar con una cuenta de Google. Acepta los términos y condiciones, elige la cantidad de votos y realiza el pago con tarjeta de crédito, débito o criptomonedas (USDT/USDC).

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El voto estándar tiene un costo de 35 baht tailandeses (alrededor de un dólar). La votación está abierta desde el 16 hasta el 30 de mayo de 2026. La modalidad preliminar se cierra el 30 de mayo a las 18:00 horas (hora de Bangkok). El sistema World’s Choice permite votar hasta el inicio del show final.