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Natalie Vértiz contó como vivió su casting para Victoria’s Secret: “Hay que arriesgarse y eso fue lo que yo hice”

La modelo peruana reveló detalles de cómo se llevó la pasarela en vivo donde estuvo frente a Gigi Hadid

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Imagen dividida. Izquierda: Natalie Vértiz sonriente hablando. Derecha: Modelo desfilando en pasarela con logo de Victoria's Secret, observada por el público
Natalie Vértiz sonríe mientras comparte su experiencia en el casting de Victoria's Secret, mostrando una imagen del evento donde se ve a una modelo desfilando frente al público.

La modelo peruana Natalie Vértiz dio un paso clave en su carrera al participar en el exigente casting para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. La audición, realizada en Estados Unidos, reunió a más de 15 mil postulantes que buscan ser parte de la nueva generación de figuras de la reconocida marca internacional. Vértiz compartió detalles de su experiencia con sus seguidores, subrayando la emoción y la responsabilidad que siente en este proceso.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Vértiz describió el ambiente del casting, compuesto por dos turnos en los que participaron cerca de 60 modelos en cada uno.

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“Fue una experiencia soñada. Solo hubo dos turnos: uno en la mañana y otro en la noche. Eran aproximadamente 60 chicas por turno (…) Para postular tenías que ser mayor de 18 años y que seas de Estados Unidos o que tengas visa de trabajo en Estados Unidos. Más de 15 mil chicas se han presentado”, relató la modelo.

La modelo peruana reveló detalles de cómo se llevó la pasarela en vivo donde estuvo frente a Gigi Hadid | Instagram

La exMiss Perú se mostró agradecida por el respaldo que ha recibido de sus seguidores y aprovechó para enviar un mensaje a quienes persiguen metas en la industria del modelaje. “Hay que arriesgarse y eso fue lo que yo hice con mi casting. Lo mandé y a las pocas semanas me mandaron la aceptación”, afirmó Vértiz en su publicación, alentando a confiar en los procesos personales y en la perseverancia.

La convocatoria de Vértiz a esta etapa del proceso de selección ha generado repercusión internacional, ubicándola en el foco de la industria de la moda global. Su participación destaca entre las representantes peruanas consideradas en el casting de este año, lo que refleja el creciente interés por talentos de la región en escenarios internacionales.

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Natalie Vértiz, con cabello castaño largo y un top de lunares, sonríe a la cámara mientras gesticula levemente con una mano
Natalie Vértiz comparte su experiencia durante la audición para Victoria's Secret, un momento que recuerda con emoción.

Natalie Vértiz habló de sus hijos durante su entrevista casting de Victoria’s Secret

Durante la audición presencial en Miami, Natalie Vértiz enfrentó una entrevista directa con la supermodelo Gigi Hadid, quien lideró la interacción con las participantes seleccionadas. El encuentro se realizó el viernes 22 de mayo, fecha en la que la modelo peruana tuvo la ocasión de compartir aspectos de su vida personal ante el jurado de la firma.

Al concluir su presentación en la pasarela, Hadid le preguntó sobre su rutina fuera del trabajo como modelo. La respuesta de Vértiz aportó un matiz familiar a la conversación: “Oh, Dios mío. Un viernes normal, probablemente recogería a mis hijos de la escuela. Estaría en casa, prepararía palomitas de maíz, vería una película y me tomaría una copa de vino”.

La reconocida influencer peruana intercambió palabras con la súper modelo donde habló un poco de su vida privada | TikTok

Ante nuevas preguntas, Vértiz mencionó a sus hijos Liam y Leo, destacando el impacto de la maternidad en su desarrollo personal y profesional. “Tengo dos hijos. Son dos niños. Soy mamá de varones. Se llaman Liam y Leo. Estoy muy orgullosa de ser mamá, y creo que la maternidad realmente me ha cambiado para bien. Me ha vuelto mucho más determinada. Soy una gran soñadora y trato de decirles que todo es posible cuando sueñas en grande”, afirmó la modelo durante la conversación.

La presencia de Natalie Vértiz en el proceso de selección de Victoria’s Secret marca un momento relevante para el modelaje latinoamericano. Su relato evidencia el esfuerzo y la disciplina requeridos para acceder a espacios de alta competencia y proyección internacional.

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