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Preocupación por Ignacio Buse en Roland Garros: el peruano requirió atención médica en duelo ante Andrey Rublev

El tenista peruano se vio obligado a detener el juego tras sufrir molestias físicas durante su debut en el Grand Slam parisino, en medio de un intenso golpe de calor

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Una parada de varios minutos se dio en el juego de Buse con Rublev luego que el peruano pidiera la asistencia médica debido a un posible malestar por golpe de calor en el Roland Garros

Ignacio Buse vivió un momento de preocupación durante su debut en el cuadro principal de Roland Garros 2026, en el exigente duelo ante el ruso Andrey Rublev. El tenista peruano tuvo que detener las acciones tras presentar molestias físicas en medio de condiciones extremas y un intenso golpe de calor, lo que obligó la intervención del equipo médico del torneo en plena pista.

El episodio se produjo en un tramo de alta exigencia del partido, cuando el jugador nacional comenzó a mostrar signos evidentes de desgaste físico. El esfuerzo acumulado en los días previos terminó pasando factura en un contexto de máxima intensidad, lo que llevó a la pausa médica para evaluar su estado.

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Buse arribó a Roland Garros con una carga física considerable tras una semana de alto desgaste en el ATP 500 de Hamburgo, donde logró conquistar su primer título ATP. Ese logro, histórico para su ascendente carrera, le permitió dar un salto importante en el circuito, pero también implicó un elevado ritmo competitivo que dejó poco margen de recuperación antes de su estreno en París.

Con escaso tiempo de descanso entre su consagración en Alemania y su debut en el Grand Slam parisino, el peruano afrontó uno de los retos más exigentes de su temporada, tanto en lo físico como en lo mental, ante un rival de la jerarquía de Rublev.

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