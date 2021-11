Fiscalía encontró US$ 20 mil en efectivo en despacho de Bruno Pacheco y dijo que eran sus ahorros

Bruno Pacheco y Pedro Castillo. Investigaciones podrían alcanzar al mandatario.

El viernes último, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una diligencia en Palacio de Gobierno de Perú como parte de una investigación sobre presunto tráfico de influencias por parte del secretario presidencial Bruno Pacheco. La fiscalía dijo en un comunicado que inició un proceso preliminar contra el secretario general de Palacio y cercano al presidente de la República, Pedro Castillo. Como se recuerda, Pacheco había renunciado el viernes a su cargo, pero el mandatario aún no ha ratificado su salida.

La investigación buscaba determinar si Pacheco influyó en la Sunat para obtener beneficios para algunas empresas allegadas. También se le vinculó con la solicitud de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, según denunciaron excomandantes generales. El secretario no ha sido acusado formalmente y niega haber cometido algún delito.

Si embargo, este martes salieron a la luz documentos que podría complicar la situación de Pacheco. En un Acta de Exhibición de Documentos No Privados en la Secretaría General de Palacio de Gobierno, al que la prensa tuvo acceso, se puede ver que la fiscalía encontró 20,000 dólares en efectivo en la oficina del funcionario.

Según el documento, cuando fue consultado por el origen del dinero, Pacheco respondió que era producto de sus ahorros y del sueldo que percibe, que asciende a 25,000 soles. En el acta también se consigna que Pacheco permitió de manera voluntaria que se saquen fotocopias de los billetes para las investigaciones respectivas.

Bruno Pacheco: acta que lo compromete

“¿QUERÍAN PRUEBAS? AQUÍ LAS TIENEN”

Esta investigación se produce cuando la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, viene reuniendo firmas en un intento por iniciar un proceso de vacancia contra el presidente.

Al conocer la noticia del dinero encontrado en el despacho de Pacheco, tuiteó: “Urgente. Durante la incursión de la Fiscalía a Palacio de Gobierno, se hallaron 20 mil dólares en efectivo al Secretario del presidente Pedro Castillo. ¿Por qué no se ha pedido la detención preliminar de Bruno Pacheco? Querían pruebas, aquí están. #VacanciaPedroCastillo”.

Patricia Chirinos aprovecha la marea para promover la vacancia presidencial

¿QUIÉN ES BRUNO PACHECO?

Bruno Pacheco Castillo, de 51 años y natural de Lima, fue nombrado en el cargo de secretario general del Despacho Presidencial, el 29 de julio del 2021. Según su declaración jurada y hoja de vida que aparece en el portal del gobierno, no ha ocupado previamente ningún puesto público. Aunque postuló, sin éxito, como regidor del partido Somos Perú a la Municipalidad del Rímac, distrito donde vive.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), desde el 2009, es militante del partido Somos Perú. Sin embargo, en setiembre del 2020, intentó formar parte del partido Perú Libre pero no pudo hacerlo porque mantenía su afiliación a Somos Perú.

Su hoja de vida señala que ha sido profesor de secundaria en la especialidad de Biología y Química. Fue parte de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) 7 desde 1998. También ha sido profesor de Física, Diseño Técnico y Matemática Financiera en la Escuela Militar de Chorrillos desde el 2005. Finalmente ha sido jefe de selección y capacitación del personal de la empresa VIGARZA S.A.C.

Antes de ser secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco Castillo fue parte del equipo de transferencia de Gobierno y se le vio algunas veces en la casa donde se hospedaba Pedro Castillo en Breña antes de asumir la presidencia. Pacheco Castillo fue parte del equipo de transferencia del Ministerio de Educación.

Ya como secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco fue quien le dijo al ex ministro de Cultura Ciro Gálvez que se retire de Palacio de Gobierno cuando los nuevos ministros iban a juramentar a sus cargos.

“El señor Bruno Pacheco, cuando yo veo esos preparativos para la juramentación de los ministros, me llama una salita y me dice que para que no haga roche me vaya solo por la puerta trasera”, contó Ciro Gálvez en octubre.

