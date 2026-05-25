Ignacio Buse pone al público de pie en Roland Garros: puntazo antológico ante Andrey Rublev en una acción imposible

El tenista peruano se lució con un sensacional 'passing shot' para llevarse el segundo set del partido. (Video: ESPN)

Ignacio Buse protagonizó uno de los momentos más impactantes de su debut en Roland Garros 2026, tras firmar un puntazo antológico que levantó al público de sus asientos en su exigente duelo ante el ruso Andrey Rublev. El tenista peruano volvió a demostrar carácter en un partido de altísima intensidad, donde alternó pasajes de dificultad con acciones de enorme calidad que lo mantuvieron en competencia.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para el jugador nacional, que cedió el primer set ante la solidez del ruso y el ritmo agresivo impuesto desde el fondo de la cancha. Rublev logró marcar diferencias en los momentos clave del parcial inicial, aprovechando su experiencia en este tipo de escenarios para tomar la delantera en el marcador.

PUBLICIDAD

Lejos de desmotivarse, Buse reaccionó en el segundo parcial con una versión mucho más competitiva. El set fue extremadamente parejo desde el inicio, con ambos jugadores sosteniendo sus servicios y disputando cada punto con alta intensidad. Sin embargo, el peruano tuvo que atravesar momentos límite, ya que llegó a salvar dos puntos de set en contra cuando el ruso parecía cerca de ampliar la ventaja.

En ese contexto, el desgaste físico también comenzó a hacerse evidente. El tenista nacional, incluso, tuvo que recibir atención médica durante el desarrollo del segundo parcial, en un partido marcado por la alta exigencia, las elevadas temperaturas y las complicadas condiciones en la pista parisina.

PUBLICIDAD

Ignacio Buse durante el duelo contra Andrey Rublev por Roland Garros 2026. Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El ‘tie break’ y el puntazo que cambió el set

El desenlace del segundo set se trasladó al ‘tie break’, donde Ignacio Buse encontró su mejor versión en el momento más importante. En medio de la tensión del desempate, el peruano ejecutó un ‘passing shot’ sensacional, una de las jugadas más espectaculares del encuentro, que no solo le permitió sumar un punto clave, sino también desatar la ovación del público presente.

Ese mismo golpe terminó siendo determinante para inclinar el desempate a su favor. Con temple y precisión, Buse logró cerrar el ‘tie break’ y quedarse con el segundo parcial, igualando el marcador del partido tras haber estado contra las cuerdas en varios momentos.

PUBLICIDAD

El rendimiento del peruano en este set reflejó una notable capacidad de respuesta ante un rival de la jerarquía de Andrey Rublev. El ruso, habitual protagonista en las rondas avanzadas de los torneos de Grand Slam, mantuvo su agresividad y presión constante, pero encontró una respuesta sólida por parte de ‘Nacho’ en los momentos decisivos, incluso cuando la bola parecía inalcanzable.

La capacidad del tenista nacional para resistir el golpe emocional de los puntos de quiebre en contra, el esfuerzo físico tras la atención médica y la presión del desempate, terminó siendo clave para equilibrar el desarrollo del encuentro.

Ignacio Buse pone al estadio de pie cuando logra ganar el segundo set por 7-6 (6). ESPN

Un debut que refuerza su crecimiento en el circuito

Más allá del resultado parcial del partido, la actuación de Ignacio Buse en Roland Garros deja señales claras de su evolución en el circuito ATP. Su reciente título en Hamburgo ya había confirmado su crecimiento, pero este tipo de partidos ante jugadores del más alto nivel le permiten consolidar experiencia en escenarios de máxima exigencia.

PUBLICIDAD

La forma en la que compitió en el segundo set, combinando resiliencia física, madurez táctica y golpes de alta calidad, refuerza su proyección como una de las grandes promesas del tenis sudamericano.

Con el partido igualado tras dos sets completamente opuestos, el duelo ante Rublev sigue abierto y promete mantenerse intenso en su desarrollo, en lo que ya es uno de los estrenos más exigentes y significativos de la carrera del peruano en un Grand Slam.