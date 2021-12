Ministro Carlos Gallardo, su hija y la congresista Vásquez serán interrogados ante filtración de prueba para docentes

Ministro Carlos Gallardo, su hija y a la congresista Vásquez serán interrogados por la Fiscalía ante filtración de prueba para docentes.

En busca de encontrar respuesta sobre la filtración del examen de nombramiento docente 2021, el Ministerio Público interrogará al ministro de Educación, Carlos Gallardo, a su hija Inés Gallardo y a la congresista de Perú Libre, Lucinda Vásquez.

Por tal motivo, la Fiscalía citó a los investigados a que brinden su declaración testimonial el próximo 20, 22 y 23 de diciembre ante la polémica en torno a la evaluación para docentes, donde participaron más de 250 mil maestros.

Así, Carlos Gallardo asistirá este 22 de diciembre al Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima para brindar su versión de los hechos, según información oficial del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia.

En tanto, el jueves 23 de diciembre, es el turno de la parlamentaria Lucinda Vásquez para dar su declaración a las autoridades, mientras que Inés Gallardo deberá asistir el lunes 20 de diciembre.

VERSIÓN DE LOS IMPLICADOS

La hija del ministro Gallardo negó haber filtrado la prueba de nombramiento de profesores, luego que un informe preliminar de la fiscalía de Tarapoto revelara el testimonio de un testigo que señala que la prueba fue vendida a 3 mil soles.

Al ser consultada por Willax, Inés Gallardo negó conocer a la congresista Vásquez. “Perdón, ¿qué me está diciendo? Me da muchísima gracia lo que usted me está diciendo, lo que usted está afirmando es una reverenda tontería. Es mentira. La congresista no es mi amiga. Me parece espectacular que hagan todas las investigaciones porque allí va a salir la verdad”.

Por su parte, la congresista Lucinda Vásquez rechazó rotundamente estar involucrada en la filtración de la prueba docente del concurso en la Carrera Pública Magisterial. La congresista de la bancada oficialista Perú Libre, aseguró que todo esto forma parte de una campaña en su contra para denigrarla como legisladora.

“Hay la intención de manchar la honorabilidad de una maestra de la región San Martín [...] yo tengo las pruebas para contrarrestar con documentación (la acusación)”, expresó a la Rotativa del Aire de RPP Noticias.

En cambio, el titular del Ministerio de Educación prefirió guardar silencio y no pronunciarse al respecto. Solo el Minedu publicó un comunicado oficial que rechazó categóricamente “esta campaña de desinformación”.

Aseguraron que Carlos Gallardo no conoce a la congresista Lucinda Vásquez Vela, nunca se ha reunido con ella, “y deplora que cierto periodismo con base a ‘supuestos y habría’, que se formulan en una denuncia de un posible testigo protegido, pretenda desprestigiar nuestra institución”.

CASO FILTRACIÓN DE EXAMEN A MAESTROS

El último miércoles se dio a conocer, según una denuncia ante la fiscalía, que Ynés Gallardo, hija del ministro de educación, Carlos Gallardo, y a la congresista Lucinda Vásquez estarían involucradas en el caso de la filtración de la prueba docente del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.

Según comentó el testigo protegido, la legisladora oficialista solicitó la prueba a la hija del ministro para comercializarla por 3 mil soles. Ante estas declaraciones, la congresista Vásquez sostuvo a RPP que no conoce a la hija del ministro Gallardo y que nunca ha tratado “ni siquiera” con el propio ministro de Educación.

Por otro lado, sí afirmó que viajó el 11 de noviembre a la región San Martín, tal como se señala en la carpeta fiscal, pero fue a cumplir con sus obligaciones parlamentarias y no como un viaje de “relajo”.

Aseguró que, a la mañana siguiente de su llegada a Tarapoto, se dirigió a la zona de Mariscal Cáceres para estar presente en una actividad, la cual tuvo acceso a una camioneta particular alquilada y acompañada por seguridad del Estado.

SEGUIR LEYENDO