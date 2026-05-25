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Sicario señala que regidora pagó por mantener vigilado al alcalde de Veintiséis de octubre antes de su asesinato

Las investigaciones sobre el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle dieron un giro inesperado tras la declaración de un implicado, quien acusó a la regidora Patricia Niño Febre como presunta financista del crimen

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Un vuelco inesperado en la investigación del asesinato del alcalde del distrito 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre. Uno de los sicarios detenidos ha señalado a la regidora Patricia Niño Febre como la presunta autora intelectual del crimen que ha conmocionado a toda la región de Piura. | Latina Noticias

El caso del asesinato de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde del distrito Veintiséis de Octubre en Piura, sumó un elemento inesperado tras las declaraciones de uno de los presuntos autores materiales. Según Latina Noticiasun sicario implicó a la regidora Patricia Niño Febre en la planificación y financiamiento del crimen, señalando que habría pagado por mantener bajo vigilancia a la autoridad edil antes de su asesinato.

El último fin de semana, la policía detuvo a seis personas presuntamente vinculadas al asesinato, entre ellos un individuo conocido como “Pajarraca”. Este implicado declaró ante las autoridades que la regidora Patricia Niño Febre habría entregado dos sumas de dinero: 2.500 dólares y 2.000 soles. El objetivo, según su testimonio, era contratar a personas para que siguieran los movimientos del alcalde antes de su muerte.

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El monto total del pago aún no ha sido precisado por las autoridades y las versiones iniciales generaron confusión debido a la falta de claridad en las cifras entregadas por el testigo. 

La regidora Patricia Niño, señalada por un detenido como presunta autora intelectual del crimen del alcalde Febre
La regidora Patricia Niño, señalada por un detenido como presunta autora intelectual del crimen del alcalde Febre| Latina

Asesinato del alcalde en Piura

El asesinato de Víctor Hugo Febre Calle ocurrió el jueves pasado, cuando un grupo de sicarios disparó más de siete veces contra su vehículo oficial. El hecho conmocionó a la población de Veintiséis de Octubre, donde miles de personas participaron en el cortejo fúnebre. La policía abrió una nueva línea de investigación que contempla un posible trasfondo político, dado el historial de conflictos internos en el municipio.

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Por us parte, la esposa del alcalde acusó a la regidora de haber promovido solicitudes de vacancia y fiscalizaciones constantes, lo que, en su opinión, la vinculaba indirectamente con el crimen. Ante estas declaraciones, Patricia Niño Febre difundió un comunicado de prensa anunciando que llevaría el caso a los tribunales.

En el marco de la investigación, se conoció que el detenido apodado “Pajarraca” había sido defendido anteriormente por Niño Febre en procesos judiciales previos. Esta relación fue confirmada por el general Víctor Revoredo, encargado del operativo de captura de los seis implicados.

Las autoridades indicaron que aún falta comprobar la veracidad de estas afirmaciones y que será necesario revisar los teléfonos y comunicaciones de los detenidos, así como de otros posibles implicados, para fortalecer o descartar la hipótesis planteada por el sicario.

Capturan a seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre
Capturan a seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre| América Noticias

Próximas diligencias

La policía de Piura logró identificar, mediante cámaras de seguridad de la municipalidad, a “Pajarraca” siguiendo el vehículo de Víctor Hugo Febre Calle en al menos tres ocasiones. Las imágenes también muestran la huida del implicado tras el ataque y el intento del conductor del alcalde por evacuar a la víctima, quien resultó herida de gravedad.

De acuerdo con declaraciones recogidas por noticieros nacionales, tanto el general Óscar Arriola como el ministro del Interior, José Zapata, aseguraron que hay más personas involucradas en el crimen. Las investigaciones continúan y se espera que las pruebas tecnológicas y testimoniales contribuyan a esclarecer los hechos.

Las próximas horas serán clave para determinar si la versión del sicario cuenta con respaldo probatorio suficiente para implicar legalmente a la regidora Patricia Niño Febre. La región permanece a la espera de los resultados de las diligencias del Ministerio Público y de la policía.

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