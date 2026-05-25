Gestantes deben cumplir seis controles prenatales mínimos: Los síntomas que no deben ignorar, según el Minsa

El Ministerio de Salud enfatiza la importancia de seis controles prenatales mínimos durante la gestación | Minsa

La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro (Diris Lima Centro) del Ministerio de Salud (Minsa) subraya la importancia de que las gestantes reciban al menos seis atenciones prenatales durante el embarazo. Esta recomendación, según informó la entidad, constituye una medida fundamental para la vigilancia materno-fetal y la prevención de complicaciones.

De acuerdo con los protocolos de atención materno perinatal del Minsa, el primer control prenatal debe realizarse antes de las 14 semanas de gestación. Este momento es clave para detectar posibles malformaciones genéticas, viabilidad fetal, trastornos hipertensivos y anemia. La institución destacó que iniciar el seguimiento desde la ausencia de menstruación permite actuar de manera oportuna ante cualquier alteración, además de brindar información y acompañamiento a la gestante desde las primeras etapas.

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El Ministerio de Salud enfatiza la importancia de seis controles prenatales mínimos durante la gestación | Minsa

Beneficios de un seguimiento completo

Las seis atenciones mínimas recomendadas por la Diris Lima Centro no solo cumplen una función de vigilancia, sino que también permiten evaluar el crecimiento y desarrollo fetal, controlar el peso materno, la presión arterial y el estado nutricional. Durante estos controles, se administran vacunas y suplementos, como hierro y ácido fólico, indispensables para reducir el riesgo de anemia materna y complicaciones en el desarrollo del bebé.

El seguimiento regular también busca reducir el riesgo de mortalidad materna y neonatal, preparar a la madre para el parto, la lactancia y el cuidado del recién nacido. Asimismo, la educación perinatal orientada a la familia fomenta conductas saludables y refuerza la prevención de problemas que puedan surgir durante el embarazo o el nacimiento.

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Signos de alarma y recomendación

Los especialistas recomiendan que cualquier mujer en edad fértil que observe ausencia de menstruación y haya tenido relaciones sexuales acuda a un establecimiento de salud para descartar embarazo. Además, se insiste en la necesidad de identificar y actuar ante signos de alarma durante la gestación. Entre los principales síntomas que requieren atención inmediata se encuentran:

Pérdida de líquidos o sangrado vaginal: La salida de líquido amniótico antes del momento esperado indica una posible rotura prematura de membranas, lo que puede incrementar el riesgo de infecciones o complicaciones para el feto .

Ausencia o disminución de movimientos fetales por más de dos horas. El dolor abdominal fuerte, continuo o la presencia de contracciones regulares y dolorosas antes de la semana 37 pueden indicar amenaza de parto prematuro u otras complicaciones. Es importante distinguir entre molestias leves y dolores intensos o repetitivos que no ceden con el reposo.

Síntomas de presión alta como dolor de cabeza intenso, zumbido en los oídos, visión borrosa o hinchazón repentina

Dolor abdominal intenso o contracciones frecuentes antes de la fecha prevista para el parto

Signos de infección como fiebre, escalofríos, vómitos constantes o molestias al orinar

La Diris Lima Centro detalló que los establecimientos de salud bajo su jurisdicción ofrecen un cuidado integral orientado a la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud materna.

Para las mujeres gestantes, la atención se encuentra disponible en los centros de salud materno infantil de Magdalena, Surquillo y El Porvenir, donde profesionales especializados ofrecen acompañamiento durante todo el proceso, incluidos domingos y feriados, las 24 horas para emergencias y partos vaginales.

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