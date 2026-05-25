Beca 18-2026: hoy se publicará la lista de nuevos ganadores y en este link podrás conocerlos

Pronabec publica la lista oficial de ganadores de Beca 18-2026 con más de 5000 becas integrales para estudios superiores en Perú. (Andina)

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) publica hoy la lista oficial de los nuevos ganadores de Beca 18-2026, completando la entrega de más de 5000 becas integrales para estudios superiores en todo el Perú

El Ministerio de Educación, a través del Pronabec, informó que la publicación de la lista corresponde al segundo momento de la convocatoria, sumando más de 3600 becas integrales a las 1516 ya adjudicadas previamente. La información fue confirmada por El Peruano, que también detalló que el proceso de selección abarca diez modalidades de postulación y considera el tipo de institución educativa elegida.

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La ministra de Educación, María Esther Cuadros, explicó a El Peruano que Beca 18 reconoce la excelencia académica para fortalecer la inversión en capital humano según las necesidades del país. La funcionaria subrayó que los seleccionados serán quienes hayan obtenido mejores resultados en el Examen Nacional de Preselección, además de acceder a bonificaciones por condiciones de vulnerabilidad y por elegir carreras con alta demanda laboral en instituciones de prestigio.

Proceso meritocrático y enfoque descentralista

Según El Peruano, la selección de beneficiarios se desarrolla bajo un sistema meritocrático y descentralizado, buscando impulsar el desarrollo regional. El puntaje final de cada postulante integra la calificación del examen nacional, bonificaciones especiales y la elección de carreras estratégicas para el país.

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Los resultados estarán disponibles en la página web oficial del concurso: [www.pronabec.gob.pe/beca-18/](www.pronabec.gob.pe/beca-18/). Los seleccionados deberán aceptar la beca entre el 26 de mayo y el 1 de junio. Si no cumplen con este requisito, perderán la vacante y los beneficios asociados. A partir del 2 de junio, el Pronabec publicará la lista definitiva de becarios.

Cobertura total y beneficios para los ganadores

La cobertura de Beca 18 incluye matrícula, pensión de estudios, alimentación, alojamiento y movilidad local. En todas las modalidades, salvo la de Hijos de Docentes, se financian materiales de estudio, una laptop y el transporte interprovincial. El Peruano subrayó que Pronabec garantiza el respaldo presupuestal para la totalidad de las becas ofrecidas, mientras continúa con una reingeniería interna destinada a fortalecer el sistema de becas y créditos educativos.

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Debate presidencial y propuestas sobre Beca 18

En paralelo a la publicación de resultados, el contexto político se encuentra marcado por el reciente debate presidencial entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, partidos que disputarán la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Durante el bloque dedicado a Juventud y Deporte, Rosangella Barbarán, representante del equipo técnico de Fuerza Popular, expuso las propuestas vinculadas con educación y oportunidades para jóvenes.

De acuerdo con información de Andina, Fuerza Popular propone la modernización total de la educación técnica y la ampliación de Beca 18 para llegar a 20 000 beneficiarios. Barbarán señaló que la infraestructura y la malla curricular de la educación técnica se adaptarían a las demandas de cada región del país. Además, el plan incluye que el Instituto Peruano del Deporte pase a la Presidencia del Consejo de Ministros para impulsar el desarrollo del deporte a nivel escolar, recreativo y profesional.

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Centros de Oportunidades y fortalecimiento de la juventud

En el mismo debate, la congresista Barbarán anunció la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL), donde los jóvenes podrán acceder a cursos, talleres, orientación vocacional, información sobre becas y bolsa de trabajo, así como programas de prevención y apoyo psicológico. Además, se propuso que la Secretaría Nacional de la Juventud pase a depender directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objetivo de dar mayor participación y voz a los jóvenes en la toma de decisiones.

Otra de las propuestas destacadas es el fortalecimiento del programa Jóvenes Productivos, que ofrecerá capacitaciones y facilitará alianzas con empresas, junto al impulso de capital semilla para jóvenes emprendedores y la eliminación de impuestos durante los tres primeros años de actividad.

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Próximos pasos para los seleccionados

El Peruano precisó que quienes resulten seleccionados en esta etapa deberán completar la aceptación formal de la beca entre el 26 de mayo y el 1 de junio. Solo quienes cumplan con este proceso accederán de manera definitiva a los beneficios del programa. Desde el 2 de junio, Pronabec publicará la lista de nuevos becarios, quienes podrán iniciar sus estudios superiores con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano.