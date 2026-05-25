Perú

Cuándo será el próximo debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El Jurado Nacional de Elecciones fecha y hora para el debate presidencial entre los candidatos que pasan a segunda vuelta. El encuentro tendrá cuatro bloques temáticos y permitirá a los electores comparar propuestas sobre seguridad, derechos humanos, educación, salud y economía antes de la segunda vuelta

Guardar
Google icon
Dos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, debaten detrás de podios azules con el texto 'DEBATE PRESIDENCIAL'. Banderas peruanas con escudos adornan el fondo.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate presidencial entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se realizará el próximo domingo 31 de mayo en la ciudad de Lima. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reunirá a los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú como parte de la agenda de la segunda vuelta electoral. La cita se llevará a cabo a las 8 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, y será transmitida de manera nacional a través de los canales oficiales del Estado.

El JNE confirmó la fecha y la sede del debate presidencial, en un contexto de máxima preparación electoral. Durante esta semana, se distribuirá el material electoral destinado a los peruanos residentes en el extranjero, reforzando el proceso de votación para la segunda vuelta. Además, se han coordinado acciones logísticas con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y se incrementará la presencia de fiscalizadores en los locales de sufragio en todo el país para garantizar la transparencia durante la jornada.

PUBLICIDAD

El formato del debate presidencial asegura un intercambio ordenado y equitativo de propuestas. Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez han confirmado su participación en este evento decisivo del proceso electoral.

Imagen de Keiko Fujimori a la izquierda y Roberto Sánchez a la derecha, separados por un gran símbolo 'Vs' brillante y una línea de fuego.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez representados en un enfrentamiento político, destacando la dualidad de sus propuestas en el panorama electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate presidencial del 31 de mayo contará con cuatro bloques temáticos y una presentación individual de un minuto por candidato. Los ejes serán seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

¿Cómo será el desarrollo de cada bloque? El bloque inicial, enfocado en seguridad ciudadana, se abrirá con la intervención de Fujimori y culminará con la de Sánchez. El segundo bloque, dedicado al fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, comenzará con Sánchez y finalizará con Fujimori.

PUBLICIDAD

El tercer bloque, centrado en educación y salud, iniciará nuevamente con Fujimori y cerrará Sánchez. El cuarto, sobre economía, empleo y reducción de la pobreza, será abierto por Sánchez y clausurado por Fujimori.

El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada ronda temática tendrá una duración aproximada de tres minutos por candidato, y la exposición final será de dos minutos para cada uno. Este formato, según el JNE, apunta a que los electores puedan identificar en forma clara y directa las diferencias y similitudes de las propuestas de ambos aspirantes a la presidencia.

El primer debate técnico: antecedentes y ejes temáticos

Previo al debate presidencial, ayer domingo 24 de mayo se desarrolló el debate técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en la sede del JNE, en el distrito de Jesús María. Este encuentro duró más de dos horas y estuvo estructurado en seis bloques: reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación de empleo y salud.

El orden de intervención fue definido mediante sorteo público realizado días antes del evento. Por Juntos por el Perú participaron figuras como Sinesio López y César Guarniz, mientras que Fuerza Popular estuvo representado por Vladimiro Huaroc y Rosangella Barbarán. Las propuestas abordaron la modernización del Estado, el fortalecimiento de la educación técnica, el impulso al empleo juvenil y la ampliación de la cobertura del sistema de salud.

Grandes símbolos "K" naranja y "Jp" verde y rojo, de pie sobre un escenario de madera pulida, con un auditorio oscuro y una pantalla que dice "DEBATE TÉCNICO PRESIDENCIAL" al fondo.
Los símbolos "K" de Fuerza Popular y "Jp" de Juntos por el Perú, que representan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente, se exhiben en el escenario de un debate técnico presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativas y declaraciones oficiales

En la previa del debate técnico, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, destacó la importancia de estos espacios para el ejercicio del voto informado y la consolidación de una ciudadanía participativa. Burneo señaló que el debate técnico permitió a la población acceder de manera directa a las propuestas de ambos partidos y compararlas, lo que facilita el análisis para el electorado. Además, reiteró que todas las garantías democráticas y logísticas están aseguradas para la segunda vuelta, junto con una fiscalización integral en el territorio nacional.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerza PopularJuntos por el PerúRoberto Sánchezperu-politicaSegunda vuelta electoralDebate presidencial

Más Noticias

Nuevos seguros en Perú se activarán automáticamente ante un sismo, incluso si no se registran pérdidas materiales

La SBS ha presentado un proyecto para implementar seguros que paguen indemnizaciones ante un sismo, incendio, inundación o sequía, sin requerir peritaje mediante

Nuevos seguros en Perú se activarán automáticamente ante un sismo, incluso si no se registran pérdidas materiales

Federico Girotti confesó la clave para ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Nos repusimos de los problemas de inicios de año”

El delantero argentino se pronunció por los inconvenientes que rodearon al club ‘blanquiazul’ en la pretemporada y con críticas hacia Pablo Guede, alegando que fueron importantes para este título

Federico Girotti confesó la clave para ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Nos repusimos de los problemas de inicios de año”

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

El tenista peruano afronta un exigente desafío en su debut, al medirse ante el número 13 del mundo. Conoce todos los detalles y sigue las incidencias del partido en tiempo real

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

La exesposa del líder de Gran Orquesta Internacional sorprendió al defenderlo de las críticas por infidelidad y admitir que aún le guarda un profundo cariño

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

Zaca TV sorprende en concierto de Santos Bravos en Lima y desata furor entre los fans: “Zaca es la clave”

La presencia de Zaca TV en el show de la boyband latina de HYBE Latin America generó furor entre los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales

Zaca TV sorprende en concierto de Santos Bravos en Lima y desata furor entre los fans: “Zaca es la clave”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

JPP y Fuerza Popular evitaron responder sobre derechos indígenas y compromisos climáticos internacionales del Perú

Debate técnico 2026: José Recoba y Hernando Cevallos confrontan propuestas sobre crisis hospitalaria, anemia y salud mental

Pozos tubulares contra la sequía y maquinaria contra El Niño, las propuestas de JPP y Fuerza Popular para el cambio climático agrario

“Caos con K”: Hernando Cevallos responde a José Recoba y apunta contra el fujimorismo en debate de salud

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

Zaca TV sorprende en concierto de Santos Bravos en Lima y desata furor entre los fans: “Zaca es la clave”

Verónica Linares revela divertida confusión con Federico Salazar: “La gente cree que somos esposos”

Vanessa Pumarica se arrepiente de apoyar romance de Pamela Franco y Christian Cueva: “Le hicimos daño a Pamela López”

La historia de amor de André Carrillo y Suhaila Jad que acabó en medio de acusaciones de infidelidad y humillaciones

DEPORTES

Federico Girotti confesó la clave para ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Nos repusimos de los problemas de inicios de año”

Federico Girotti confesó la clave para ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Nos repusimos de los problemas de inicios de año”

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Dónde ver Ignacio Buse vs Andrey Rublev HOY: canal tv online del debut peruano en Roland Garros 2026

A qué hora juega Ignacio Buse vs Andrey Rublev HOY: partido por primera ronda de Roland Garros 2026

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo