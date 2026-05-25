Cuándo será el próximo debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate presidencial entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se realizará el próximo domingo 31 de mayo en la ciudad de Lima. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reunirá a los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú como parte de la agenda de la segunda vuelta electoral. La cita se llevará a cabo a las 8 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, y será transmitida de manera nacional a través de los canales oficiales del Estado.

El JNE confirmó la fecha y la sede del debate presidencial, en un contexto de máxima preparación electoral. Durante esta semana, se distribuirá el material electoral destinado a los peruanos residentes en el extranjero, reforzando el proceso de votación para la segunda vuelta. Además, se han coordinado acciones logísticas con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y se incrementará la presencia de fiscalizadores en los locales de sufragio en todo el país para garantizar la transparencia durante la jornada.

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El formato del debate presidencial asegura un intercambio ordenado y equitativo de propuestas. Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez han confirmado su participación en este evento decisivo del proceso electoral.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez representados en un enfrentamiento político, destacando la dualidad de sus propuestas en el panorama electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate presidencial del 31 de mayo contará con cuatro bloques temáticos y una presentación individual de un minuto por candidato. Los ejes serán seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

¿Cómo será el desarrollo de cada bloque? El bloque inicial, enfocado en seguridad ciudadana, se abrirá con la intervención de Fujimori y culminará con la de Sánchez. El segundo bloque, dedicado al fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, comenzará con Sánchez y finalizará con Fujimori.

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El tercer bloque, centrado en educación y salud, iniciará nuevamente con Fujimori y cerrará Sánchez. El cuarto, sobre economía, empleo y reducción de la pobreza, será abierto por Sánchez y clausurado por Fujimori.

El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada ronda temática tendrá una duración aproximada de tres minutos por candidato, y la exposición final será de dos minutos para cada uno. Este formato, según el JNE, apunta a que los electores puedan identificar en forma clara y directa las diferencias y similitudes de las propuestas de ambos aspirantes a la presidencia.

El primer debate técnico: antecedentes y ejes temáticos

Previo al debate presidencial, ayer domingo 24 de mayo se desarrolló el debate técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en la sede del JNE, en el distrito de Jesús María. Este encuentro duró más de dos horas y estuvo estructurado en seis bloques: reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación de empleo y salud.

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El orden de intervención fue definido mediante sorteo público realizado días antes del evento. Por Juntos por el Perú participaron figuras como Sinesio López y César Guarniz, mientras que Fuerza Popular estuvo representado por Vladimiro Huaroc y Rosangella Barbarán. Las propuestas abordaron la modernización del Estado, el fortalecimiento de la educación técnica, el impulso al empleo juvenil y la ampliación de la cobertura del sistema de salud.

Los símbolos "K" de Fuerza Popular y "Jp" de Juntos por el Perú, que representan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente, se exhiben en el escenario de un debate técnico presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativas y declaraciones oficiales

En la previa del debate técnico, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, destacó la importancia de estos espacios para el ejercicio del voto informado y la consolidación de una ciudadanía participativa. Burneo señaló que el debate técnico permitió a la población acceder de manera directa a las propuestas de ambos partidos y compararlas, lo que facilita el análisis para el electorado. Además, reiteró que todas las garantías democráticas y logísticas están aseguradas para la segunda vuelta, junto con una fiscalización integral en el territorio nacional.

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