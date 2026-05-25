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El gesto de Montiel con Tapia en la premiación de Belgrano que generó revuelo en las redes

Ocurrió durante la ceremonia de premiación tras la victoria del Pirata por 3 a 2 ante River Plate. Los protagonistas del Millonario quedaron ofuscados por las polémicas

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La actitud de Montiel que llamó la atención en las redes

Belgrano venció 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura y celebró su primer título de Primera División en su historia. Se trató de una definición que ofreció emociones y polémicas en cantidad: el Millonario se imponía por 2 a 1 en el estadio Mario Alberto Kempes, pero el Pirata lo dio vuelta en apenas tres minutos con dos conquistas de Nicolás Fernández. La principal controversia llegó con el penal por mano de Lautaro Rivero sancionado por Yael Falcón Pérez a instancias del VAR, a cargo de Leandro Rey Hilfer. A partir de allí, toda la delegación de Núñez perdió el eje y protestó en continuado, al punto que Eduardo Coudet resultó expulsado y luego mantuvo un furioso diálogo con el juez principal.

El descontento se vio expresado a través de varios gestos. Por ejemplo, el entrenador no solo no brindó la conferencia de prensa post partido ni envió un representante: tampoco subió al escenario a recibir la medalla. Y en ese momento se dio otra escena que causó revuelo en las redes.

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Cuando le tocó el turno a River de recibir las preseas por el segundo puesto, Juanfer Quintero le permitió a Claudio Tapia, presidente de la AFA, que le colgara la suya, lo saludó y detrás suya venía Gonzalo Montiel, campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina. Cachete no frenó, casi que aprovechó la ocasión para seguir de largo y muchos lo interpretaron como un gesto de distancia con Chiqui, más allá de que a la pasada le tocó el brazo.

“Le negó el saludo”, escribió un usuario en X. Tanto el lateral derecho ex Sevilla como el enlace se terminaron de sacar la medalla casi al instante.

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En realidad, fueron dos las decisiones del árbitro Yael Falcón Pérez que encendieron el debate en la final. La más discutida llegó a los 33 minutos del segundo tiempo. Nicolás Fernández remató al arco y el balón impactó en el brazo izquierdo de Lautaro Rivero, en el borde del área. Falcón Pérez no señaló infracción en primera instancia, pero el VAR, con Leandro Rey Hilfer a cargo, lo llamó a revisar la jugada en el monitor. Tras una espera de más de cuatro minutos, el juez decretó el penal. Uvita Fernández lo ejecutó y lo convirtió en el ángulo: 2-2. La remontada del Pirata había comenzado. Pocos minutos después, el mismo delantero —ex Defensa y Justicia y San Lorenzo— marcó el 3-2 con un remate tras un centro del Mudo Vázquez.

Los jugadores de River Plate reciben medallas tras la final del torneo Apertura 2026, donde el equipo perdió 3-2. En las imágenes, se observa a Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero quitándose sus medallas poco después de recibirlas de oficiales del evento

La interpretación de Falcón Pérez fue que el defensor realizó un movimiento con el brazo que justificaba la sanción. Desde el banco de River, la reacción fue inmediata y fue en aumento hasta el pitazo final. El entrenador Eduardo Coudet terminó expulsado por sus protestas y, al cabo de los ocho minutos de adición, se plantó frente al árbitro en una discusión de alta temperatura. La respuesta del juez fue siempre la misma: “Es penal”.

La primera polémica, no obstante, había ocurrido antes. A los 9 minutos del complemento, Lucas Passerini —ya amonestado— cometió una falta temeraria sobre Lucas Martínez Quarta. Por acumulación de amarillas, correspondía la expulsión. Falcón Pérez optó por sancionar solo la infracción sin mostrar cartón, una decisión que encendió a la delegación de Núñez y que también quedará en el centro de la discusión.

La definición se dio en un contexto de tensión entre la AFA y River Plate, que por diferencias con la conducción dejó de participar de las reuniones del Comité ejecutivo. Antes del duelo ante Rosario Central, por las semifinales, ya se habían registrado algunos chispazos por el arbitraje.

Montiel es una de las fijas de la selección argentina de cara al Mundial 2026. Se espera que sea parte de la nómina de 26 futbolistas que Lionel Scaloni dará a conocer en las próximas horas.

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