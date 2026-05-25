Perú

Roberto Sánchez está a favor de mantener a Julio Velarde en el BCR, afirma Pedro Francke

El integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú también afirmó que, aunque se apoye la permanencia del presidente del Banco Central de Reserva, también se debe planificar su recambio

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Roberto Sánchez está a favor de mantener a Julio Velarde en el BCR, afirma Pedro Francke. (Foto: Composición - Infobae)
Roberto Sánchez está a favor de mantener a Julio Velarde en el BCR, afirma Pedro Francke. (Foto: Composición - Infobae)

El economista Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Roberto Sánchez, afirmó que el candidato presidencial de Juntos por el Perú respalda la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva y sostuvo que esa postura ya es una definición del grupo que lo asesora.

Roberto Sánchez está de acuerdo en que Julio Velarde se quede. Es la decisión del equipo en su conjunto”, afirmó Francke en conversación con Exitosa. Además, durante su intervención, el especialista consideró que también es importante planificar quién ocupará el cargo a futuro para una transición ordenada.

Según Francke, Velarde “es una persona que tiene mucho prestigio, pero también tiene que estar pensando en su recambio porque eso es normal”, indicó el técnico de Sánchez.

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En la misma conversación, el también exministro indicó que la continuidad de Velarde no se resolvería solo por el respaldo político. “Tiene sus complicaciones, primero hay que hablar con él”, dijo, y añadió que el titular del BCR “lleva en el cargo desde hace 19 años” y “estaría evaluando su retiro después del 28 de julio“, según explicó al medio radial.

Julio Velarde
Julio Velarde

Francke también remarcó que la permanencia del funcionario se enmarca en la estructura de decisión del banco emisor. “No depende solo de él, pues quien toma las decisiones en el BCR es un directorio de siete integrantes y me parece razonable que Julio Velarde o quien sea que pueda venir eventualmente, diga que quiere un directorio que le respalde“.

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“Yo nombré a Julio Velarde”

Al referirse a su paso por el Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno de Pedro Castillo, Francke recordó que ratificó a Velarde en el cargo. “Yo nombré a Julio Velarde, su nombramiento tiene mi firma y la de Pedro Castillo, les guste o no“, afirmó.

Sobre la conformación de la autoridad monetaria, agregó: “Y nombramos un directorio, son profesionales. No has oído una crítica respecto a los seis directores del BCR”, dijo en Exitosa.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, aborda la incógnita sobre su sucesión. En declaraciones, reveló que aún no hay una decisión oficial, aunque mencionó a Adrián Armas y Paul Castillo como posibles reemplazos y no descartó su permanencia en el cargo.

Velarde acaba periodo en 2026

Según la biografía del economista Julio Velarde Flores, es Presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú desde octubre de 2006, por lo que ya lleva casi 20 años (cumple 19 en octubre) frente a esta entidad. Así, este ha sido ratificado hasta tres veces en el cargo.

“En octubre de 2021 fue ratificado para continuar presidiendo el Directorio del BCRP por un cuarto período consecutivo, hasta el 2026″, aclara la web del BCRP.

Como se sabe, el Directorio del BCRP está compuesto por siete miembros, y el Presidente del Directorio es designado por el Poder Ejecutivo y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso. Además, los Poderes Ejecutivo y Legislativo designan cada uno a tres miembros del Directorio.

Recién al final de su periodo se podrá ver si se le reafirma a Julio Velarde en el cargo, si el economista desea seguir frente al BCRP a sus 73 años de edad, o si se cambiará de funcionario.

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